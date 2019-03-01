Afetzede elma üreticilerinin ‘zarar tazmin’ beklentisi boşa çıktı

Niğde’nin Dündarlı kasabasında eylül ayında yaşanan şiddetli rüzgar sonucu elma bahçeleri büyük zarar gören üreticilerin mağduriyeti, soru önergesiyle Meclis gündemine taşındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakmedirli, “TARSİM’e sigorta primi ödemeyenlerin zararları karşılanmaz” cevabı verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, primlerin yüksek olması nedeniyle bahçelerine sigorta yaptıramayan üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi konusunda bir çalışma yapılıp yapılmayacağını sordu. Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Bekir Pakdemirli, üreticileri tüm doğal afetlere karşı güvence altına alan, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girdiğini ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kurulduğunu hatırlatarak şu cevabı verdi: “Bakanlığımızca 2006 yılında uygulamasına başlanılan Tarım Sigortalan kapsamında poliçe bedelinin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanmakta olup, bu oran açık alanda yetişen meyvelerde don riski için yüzde 67 oranındadır. 2017 yılında ilk defa uygulanan ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında buğday ürünü için poliçe bedelinin yüzde 60’ı oranında devlet prim desteği sağlanmıştır” dedi.

‘MALİYET VE AFET ÜRETİCİYİ PERİŞAN ETTİ DESTEK ŞART

Fethi Gürer, TARSİM sigorta primlerinin yüksek olması nedeniyle üreticilerin bahçelerini sigortalatamadıklarına dikkat çekti. Pek çok üreticinin de çeşitli nedenlerle çiftçi kayıt sisteminde (ÇKS) kaydının bulunmadığını anlatan Gürer, “Üreticilerimizin zor bir dönemde olduğu bilinmektedir. Girdi maliyetlerinin yüksek olması, mazot, ilaç, gübre fiyatlarının geçen yıla göre neredeyse iki katına çıkması üreticilerimizi perişan etmiştir. Böyle olağanüstü durumlarda doğal afetlerden zarar gören çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için yeni bir düzenleme yapılmalıdır” diye konuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)