TZD'den â€˜pamuk Ã¼reticisine destekâ€™ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

TÃ¼rkiye ZiraatÃ§Ä±lar DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin DemirtaÅŸ: Pamuk Ã¼reticisinin desteklenmesi gerekiyor.

Türkiye ZiraatçÄ±lar DerneÄŸi (TZD) Genel BaÅŸkanÄ± Hüseyin DemirtaÅŸ, 1,5 milyon ton olan Türkiye'nin yÄ±llÄ±k pamuk ihtiyacÄ±nÄ±n ancak 800-850 bin tonunun ülkeden karÅŸÄ±lanabildiÄŸini belirterek, “Üreticinin maddi olarak desteklenmesi ve fiyat istikrarÄ±nÄ± saÄŸlayacak önlemlerin alÄ±nmasÄ± gerekiyor” ifadesini kullandÄ±.

DemirtaÅŸ, yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda, Ege, Akdeniz ve GüneydoÄŸu Anadolu bölgelerinin temel ürünlerinden olan pamukta dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n devam ettiÄŸini bildirdi.

Türkiye'nin toprak ve iklim yapÄ±sÄ±nÄ±n müsait olmasÄ±na ve verimliliÄŸin de dünya ortalamasÄ±nÄ±n üzerinde gerçekleÅŸmesine raÄŸmen, 1,5 milyon ton olan yÄ±llÄ±k pamuk ihtiyacÄ±nÄ±n ancak 800-850 bin tonunun yurt içinden karÅŸÄ±lanabildiÄŸine dikkati çeken DemirtaÅŸ, “Girdilerde dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k nedeniyle üretim maliyeti yüksek, yeterli ilaç ve gübre kullanÄ±lamÄ±yor. Bu yÄ±l ülke pamuk üretiminin yüzde 50'sini saÄŸlayan GüneydoÄŸu Anadolu Bölgesi'nde sÄ±cak geçen kÄ±ÅŸ mevsiminin de etkisiyle artan zararlÄ± popülasyonlara karÅŸÄ± yeterli mücadele yapÄ±lamadÄ±, bu nedenle rekolte düÅŸtü” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

DemirtaÅŸ, stopaj ve dolaylÄ± vergilerin maliyeti yükselttiÄŸine iÅŸaret ederek, serbest piyasada pamuk fiyatlarÄ±nÄ±n kilogramda ortalama 3 lira olduÄŸunu aktardÄ±.

Tüccar ve alÄ±cÄ± kuruluÅŸlar karÅŸÄ±sÄ±nda pazarlÄ±k gücüne sahip olamayan üreticinin, üretimi sürdürecek kazancÄ± saÄŸlamakta zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden DemirtaÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Dekardan ortalama 350 kilogram ürün alan bir üretici, ürününü bugünkü fiyattan sattÄ±ÄŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k bin lira kazanç elde ediyor. Åžu anda kilogramÄ± 3 ile 3,5 lira arasÄ±nda bir fiyata satÄ±n alÄ±nan pamuk, tekstil sektöründeki geçici durgunluÄŸun aÅŸÄ±lmasÄ±yla kÄ±ÅŸ mevsimi sonunda 5-6 lirayÄ± bulacak. YapÄ±lacak ithalat da bu fiyatÄ±n altÄ±nda kalmayacaktÄ±r. Çiftçinin borç ödemeleri ekim, kasÄ±m ve aralÄ±kta yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± için üreticinin ürününü stoklama ve fiyatlarÄ±n artÄ±ÅŸÄ±nÄ± bekleme ÅŸansÄ± bulunmamaktadÄ±r. Üretici maddi olarak desteklenmeli ve fiyat istikrarÄ±nÄ± saÄŸlayacak önlemler alÄ±nmalÄ±. TarÄ±mda desteklemelerin TarÄ±m Kanunu'nda öngörülen miktara çÄ±karÄ±lmasÄ± ve buna baÄŸlÄ± olarak pamuk üretimine verilen desteÄŸin artÄ±rÄ±lmasÄ±, devletin çiftçiye asgari fiyat garantisi vermesi ve fiyat istikrarÄ±nÄ±n oluÅŸumuna yardÄ±mcÄ± olacak tarÄ±m satÄ±ÅŸ kooperatiflerini daha etkin kÄ±lacak önlemler alÄ±nmasÄ± gerekiyor.” (AA)

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