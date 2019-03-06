Antep OSB’de Canan Tekstil işçileri zam talebiyle iş bıraktı

Deniz KAR

Antep

Antep 4. Organize Sanayii Bölgesi’nde bulunan Canan Tekstil işçileri iş bıraktı. Asgari ücrete yapılan yüzde 26’lık artışın henüz kendilerine yansımadığını belirten işçiler, üretimi durdurarak dışarı çıktı. Hükümetin açıkladığı yüzde 26’lık artışa rağmen işverenin yüzde 18 zam yapacağını duyurmasının ardından 4-12 vardiyası içeri girmeyerek eylem başlattı. Ardından gelen gece vardiyasındaki işçiler de eyleme katıldı. Sabaha kadar bekleyişlerini sürdüren işçilere gündüz vardiyası da katıldı.

“BİR KAÇ BÜYÜK FABRİKA PATRONU ZAMLARI BELİRLİYOR”

Eyleme çıkmalarının ardından işletme müdürünün ‘’İsteyen çalışsın isteyen çalışmasın. Bizim vereceğimiz zam bu kadar’’ dediğini ifade eden işçiler ‘’Muhatap bulamıyoruz’’ diye konuştu. Fabrikadaki çalışan işçi sayısının 1000 civarında olduğunu ve üretimin tamamen durduğunu söyleyen işçiler “Sadece vardiya amirleriyle çavuşlar içeride. Eğer hakkımızı vermezlerse eylemimiz devam edecek” dedi. Gürteks, Şireci, Canan Tekstil gibi büyük fabrikaların patronlarının anlaştığını belirten bir işçi ‘’Piyasa belli olsun ondan sonra zam vereceğiz diyorlar. Ocakta vermeleri gereken zammı daha vermediler, birkaç büyük fabrika kendi arasında anlaşmış birbirlerinden habersiz zam yapmıyorlar’’ diye konuştu.

“İŞÇİ SAYISI AZALIYOR AMA ÜRETİM AYNI”

Gece hava soğudukça işçiler ateş yakarak etrafında ısınmaya çalışıyorlar. Ateşin çevresinde işçilerle konuşmaya devam ediyoruz. İş bırakan genç işçilerin bir kısmı geçmişte böyle bir deneyim yaşamamış ama kazanacaklarına inanıyorlar. Konuştuğumuz genç işçilerden birisi, “Ben yanlış bir şey yapmıyorum ki, hakkımı arıyorum” diyerek söze başlıyor. Fabrikada bulundukları bölümden son birkaç ay içerisinde 10 işçinin işten çıkarıldığını hatırlatarak, “İşçi sayısı azaldı ama üretim aynı. Bu ne demek oluyor, yani biz daha fazla çalışıyoruz. Ben eğer daha fazla çalışıyorsam hakkımı da isterim” diyor. Bir başka genç işçi ise, “Devlet asgari ücrete ne kadar zam yaptıysa biz de o kadar artış istiyoruz. Ama 4 vardiyasından beri muhatap bulamıyoruz. İçeride sadece amirler var ve üretim durdu. Hakkımızı alana kadar da devam edeceğiz” diyor.

Fotoğraf: Evrensel

“BU PARA İLE NASIL GEÇİNEYİM”

Yakında askere gideceğini söyleyen bir başka genç işçi ise “Benim yaşım 20 oldu. Evlenme çağına geldim. Ben aldığım bu para ile nasıl geçineyim” diyerek sitem ediyor. Ortaokula kadar okuduğunu, kardeşlerinin okuyabilmesi için çalışmak zorunda kaldığını söyleyen işçi, “Okumayı çok istedim ama olmadı. Babam da hamallık yapıyor. Mecburen kardeşlerim için çalışmak zorundayım ama bu para ile geleceğim yok” diyor. Yurtdışında akrabalarının olduğunu, bazen aklından yurtdışına gitmeyi de geçirdiğini söylüyor ve “Bu ülkede işçiyi düşünen yok ki. Bakın biz burada hakkımız için duruyoruz. Belediye Başkanı ya da hiç kimse desteğe gelmiyor. Ama Tayyip iyi adam. O yüzden oyum Ak Parti’ye” dediği sırada araya yaşça daha büyük diğer işçiler giriyor. Özellikle ekonomik krize vurgu yaparak iktidarı eleştiren işçilere hak veren genç işçi, “Ekonomiyi televizyonlarda hep dört dörtlük gösteriyorlar ama hepsi yalan. Kimse geçinemiyor. Hele kirada olanların durumu çok kötü. Ama siz söyleyin kime oy vereceğiz” diyor. Tam bu sırada araya giren bir diğer işçi ise, “2010 yılında 543 lira maaş alıyordum mesailerle 700 liraya yakın para ediyordu. O para ile ben döviz alıp geleceğim için birikim bile yapabiliyordum. Şimdi bırak birikimi ay sonunu zor getiriyorum. Herkesin borcu var. Gece gündüz Allah, din diyen birisi niye şimdi mazlumun yanında değil” diyor.

"PATRONLAR BİRLİK OLMUŞ’’

Eylem sırasında namaz kılmak için başka bir firmaya ait fabrikayı kullanmak istediklerini belirten işçiler, gittiklerinde güvenliğin engellediğini dile getirdi. Eylem günü akşam namazını kıldıklarını fakat yatsı namazı için gittiklerinde, grevde oldukları anlaşılınca güvenlik görevlileri tarafından ‘emir büyük yerden’ denerek namazın ortasında dışarı çıkarıldıklarını belirten işçiler “Patronlar kendi aralarında birlik olmuş” ifadelerini kulandı. Gündüz vardiyasına yapılan yemeğin, ısıtılarak akşam vardiyasına da verildiğini söyleyen işçiler, “Normalde akşam 8’de yemek yeriz. Bugün yemeyelim diye hepsini çöpe dökmüşler, yazık günah değil mi” diye konuştu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA İŞ BIRAKAN İŞÇİLER KAZANIMLAR ELDE ETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Şireci, Boyar Kimya, Flament Tekstil gibi işyerlerinde iş bırakma eylemleri yaşanmış ve çeşitli kazanımlar sonucunda işçiler yeniden işbaşı yapmıştı.

Antep'te iki fabrikanın işçileri birlik oldu, iş bırakıp ek zam aldı

Antep'te iki fabrikanın işçileri birlik oldu, iş bırakıp ek zam aldı