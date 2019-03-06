06 Mart 2019 12:20
Son Güncellenme Tarihi: 06 Mart 2019 13:14

Kale Kayış işçileri direnişe geçti

İstanbul Silivri'deki Kale Kayış fabrikasında işçiler kötü çalışma koşulları ve sendikalaşmaya karşı baskılar nedeniyle direnişe geçti.

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Kale Kayış işçileri direnişe geçti

Fotoğraf: Evrensel

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    İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan ve 300 işçinin çalıştığı Kale Kayış fabrikasında 100 işçi, kötü çalışma koşullarına, düşük ücretlere, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğine ve sendikalaşma nedeniyle artan baskılara karşı direnişe geçti.

    Geçtiğimiz günlerde Petrol-İş Sendikasına üye olan iki işçinin tazminatsız işten atıldığı Kale Kayış fabrikasında, sendika üyeleri üzerindeki istifa baskıları devam ediyor. Ağır ve kötü çalışma koşullarının sürdüğünü belirten işçiler, bu sabah Petrol-İş öncülüğünde direnişe geçti. 300 işçinin çalıştığı fabrikada gece vardiyasından çıkan ve gündüz vardiyasına gelen 100 işçi işbaşı yapmayarak taleplerinin karşılanmasını istedi.

    Öte yandan yoğun güvenlik önlemi alan jandarma, sendikanın ses aracını fabrika önüne almadı. Jandarmanın keyfi tutumuna tepki gösterilirken fabrika yönetimi masaya oturana kadar mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.

    KALE KAYIŞ: ŞİRKET FAALİYETİ DEVAM EDİYOR

    Kale Kayış avukatının Evrensel'e gönderdiği açıklamada ise “Sendika ile müvekkil şirket arasında İstanbul Anadolu 17. İş Mahkemesi nezdinde yargılama devam etmektedir. Şirket binası önünde toplanan kalabalık sendika tarafından otobüsler ile müvekkil şirket önüne getirilen ve müvekkil şirket çalışanı olmayan sendika üyeleridir. Bu kapsamda müvekkil şirkette işin durması gibi bir durum söz konusu değildir. Müvekkil şirket çalışanları ile birlikte yasa ve mevzuata uygun, iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine riayet ederek faaliyetlerine devam etmektedir” denildi. (İstanbul/EVRENSEL)

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