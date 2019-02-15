15 Şubat 2019 04:17
Son Güncellenme Tarihi: 15 Şubat 2019 08:45

Antep'te iki fabrikanın işçileri birlik oldu, iş bırakıp ek zam aldı

Antep'te Boyar Kimya ve Flament Tekstil'de patronun yüzde 10’luk zam önerisine iş bırakarak karşılık veren işçilerin ücretlerine yüzde 26 zam yapıldı.

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Antep'te iki fabrikanın işçileri birlik oldu, iş bırakıp ek zam aldı

Antep Organize Sanayi Bölgesi'nde iş bırakan işçiler

Fotoğraf: Evrensel

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    Antep’te yüzde 10’luk zam önerisine iş bırakarak karşılık veren Boyar Kimya ve Flament Tekstil işçilerinin eylemleri sonuç verdi. Sendika üyesi olmayan işçilerin birleşerek yaptığı eylem sonunda ücretlere yüzde 26 zam yapıldı. İşçiler, “Biz istedik ve aldık. Ama daha iyisi için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

    Gaziantep 2. OSB’de yer alan ve 450 civarında işçi çalıştıran Boyar Kimya fabrikası yönetimi, geçtiğimiz hafta işçilere yüzde 10’luk zam teklifi yapmış ve AGİ de dahil 2 bin 35 lira vereceğini söylemişti. İşçiler teklifi kabul etmeyerek üretimi durdurma kararı almıştı. 3-11 vardiyasının dışarı çıkması ve ardından gelen gece vardiyasının işbaşı yapmamasıyla patron fabrikaya gelmiş ve işçilerden 1 hafta süre istemişti. Aradan geçen zamanda patron yeni zam oranının yüzde 26 olduğunu duyurdu. Buna göre 1850 lira alan işçilerin ücretleri 2 bin 300 liraya, 1750 lira alan işçilerin ücretleri 2 bin 200 liraya yükseltildi.

    "HAKKIMIZ OLANI İSTEDİK VE ALDIK"

    Boyar Kimya işçileri, “Eylemimiz sonuç verdi. Eğer zammı açıklamasaydı tekrar dışarı çıkacaktık. Biz hakkımız olanı istedik ve aldık” dedi. Yapılan zammın yine de ihtiyacı karşılamayacağını belirten bir işçi, “Bu para yine yetmez çünkü enflasyon yükseldi. Ben 3 çocuk okutuyorum, ikisi üniversitede biri lisede. Yine de kötünün iyisi oldu” dedi.

    2. OSB’de yer alan Flament Tekstil işçileri de düşük zam dayatmasına karşı eylem yapmış, yüzde 10’luk zam önerisinin artmaması halinde greve çıkacaklarını söylemişti. 5 gün sonra yeni oranı açıklayan patron, yüzde 26 zam yaptığını duyurdu. Çalışanların eskiden 1600 ile 1800 lira arasında ücret aldığını belirten bir Flament Tekstil işçisi, “Birliğimiz etkili oldu. Maaşlarımıza yüzde 26 zam yapıldı. Ama buna rağmen duruma iyi diyemeyiz. Eskiden devamsızlık yapmazsan aylık 200 lira ekstra para veriyorlardı. Son yapılan zamla birlikte onu kaldırdılar. 1600 lira üzerinden zam alan adam için primin kalkması çok kötü oldu. Bu para yine yetmez. Geçinmek çok zor” diye konuştu.

    BİNLERCE İŞÇİ İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPTI

    2019 yılı için asgari ücrete yapılan yüzde 26.5 zam açıklandığından bu yana, ücretlerin asgari ücretin üstünde olduğu fabrikalarda işçiler işyerlerinin yapacağı zammı bekliyordu. Antep OSB’de, işçi ücretlerinin zamdan önce 1800 ila 2 bin 500 TL (AGİ hariç) arasında değiştiği tekstil ve halı dokuma fabrikalarında ocak ayının ücretlerinin ödenmeye başlandığı gün olan 7 Şubat’tan bu yana pek çok fabrikadan kısa süreli iş bırakma eylemleri yapıldı.

    Şireci, Gürteks, Boyar ve Flament Tekstil gibi işyerleri başta olmak üzere, irili ufaklı pek çok fabrikada binlerce işçi, işyerlerinin, asgari ücrete yapılan zam oranının çok altında verdikleri zamlara tepki olarak iş bırakma eylemleri gerçekleştirdi. Asgari ücrete yapılan zamla aynı oranda zam yapılması talebiyle iş bırakma eylemlerinin yaşandığı kimi fabrikalarda işçilerin taleplerine yakın düzeltmeler yapıldı. Evrensel'e konuşan işçiler “İşçiye ne hükümetten hayır var ne de patrondan. Bu işin tek yolu var, o da işçinin birlik olması” dedi. (Antep/EVRENSEL)

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