Antep'te Şireci Tekstil'de çalışan işçiler iş bıraktı

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Şireci Tekstil'in pamuk bölümünde çalışan işçiler iş bıraktı. 3-11 vardiyasında çalışan işçiler ücretlerine yüzde 26 zam yapılması talebiyle fabrikaya girmedi.

"İŞÇİLER HAKKI OLANI İSTİYOR"

Dev Tekstil Çukurova Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada "Sendikamız hakları olanı isteyen işçileri desteklemektedir. Bu hak arama çabaları karşısında patronlar işçileri korkutup yıldırmaya çalışıyorlar. İşçilerin gösterdiği bu tepki oldukça anlamlıdır. Hem kendileri hem diğer işçilere örnek olması açısından bir başlangıç olmalıdır. Bu “komik” zam işçilerle dalga geçmek demektir. Bu asla bir geçim ücreti olamaz. İşçiler asgari ücrete yapılan zam oranında bir artış istiyorlar. İşçilerin talepleri son derece meşru ve haklıdır. Bu zam oranlarıyla değil geçinmek, yaşamak bile zordur. Hayat pahalılığının gittikçe arttığı, işsiz sayısının çoğaldığı bir zamanda işçi ücretleri insanca yaşamaya yetecek bir seviyede olmalıdır. Aynı zamanda işçilere iş güvencesi sağlanmalıdır" denildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)