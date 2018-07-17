KorucularÄ±n Ã§ocuÄŸa ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±na dair gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri haberleÅŸtirdiÄŸi iÃ§in yargÄ±lanan gazeteci Ä°dris YÄ±lmazâ€™a 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi.

KorucularÄ±n bir çocuÄŸa ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±na dair görüntüleri haber yaptÄ±ÄŸÄ± için hakkÄ±nda “basÄ±n yoluyla iftira” davasÄ± açÄ±lan tutuklu Gazeteci Ä°dris YÄ±lmaz’a 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verdi.

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±ndan dolayÄ± 22 Ocak’ta “HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etmek” iddiasÄ±yla tutuklanan Gazeteci Ä°dris YÄ±lmaz, bu dosyadaki tutukluÄŸunun 16 MayÄ±s’ta sona ermesine raÄŸmen hakkÄ±nda ÅŸubat ayÄ±nda “örgüt üyeliÄŸi” suçlamasÄ±yla açÄ±lan yeni bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklama kararÄ± verilmiÅŸti. TutukluluÄŸu süren YÄ±lmaz’Ä±n, yine Van’Ä±n ErciÅŸ ilçesinde korucularÄ±n bir çocuÄŸa ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± görüntüleri haberleÅŸtirdiÄŸi gerekçesiyle “basÄ±n yoluyla iftira” iddiasÄ±yla tutuksuz yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava duruÅŸmasÄ± görüldü.

ErciÅŸ 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dördüncüsü görülen dava duruÅŸmasÄ±na Gazeteci YÄ±lmaz, tutuklu bulunduÄŸu ElazÄ±ÄŸ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli KapalÄ± Cezaevinden ses ve görüntülü biliÅŸim sistemi ( SEGBÄ°S) ile katÄ±ldÄ±.

‘YARGILANAN BEN OLDUM’

YÄ±lmaz yaptÄ±ÄŸÄ± savunmasÄ±nda önceki ifadesine ek olarak, “Ben gazeteciyim ve kamu yararÄ±na bir görev yürüttüm. Haberime konu olan kamu görevlileri, görevlerini kötüye kullanmÄ±ÅŸtÄ±r. SavunmasÄ±z bir çocuÄŸa ÅŸiddet uygulamÄ±ÅŸtÄ±r. YapmÄ±ÅŸ olduÄŸum haberin videosu ve kaynaÄŸÄ± var ve bu haber görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n beyanlarÄ± doÄŸrultusunda iddia üzerine yapÄ±lan bir haberdir. Burada yargÄ±lanmasÄ± gereken kiÅŸiler, o ÅŸahÄ±slar olmasÄ± gerekirdi. Fakat nedense yargÄ±lanan ben oldum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

‘MÜÅžTEKÄ°LER OLAYI DOÄžRULUYOR’

YÄ±lmaz’Ä±n AvukatÄ± SavaÅŸ AvcÄ± ise, müvekkilini “Müvekkilim hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameye baktÄ±ÄŸÄ±mda içim acÄ±yor. Ä°ddianamenin bir cümlesinde öyle bir vahim durum var ki, iddia makamÄ± delillerin tamamÄ±nÄ± topladÄ±ktan sonra kuvvetli suç ÅŸüphesi varsa davayÄ± açar yoksa takipsizlik kararÄ± verir. Ä°ddia makamÄ± neden iddianamede ‘Takdir yetkim yoktur’ demiÅŸtir. Dosyaya bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman iki müÅŸteki bulunmaktadÄ±r. Ä°kisi de güvenlik korucusu konumundadÄ±r. Korucular ilk celsede vermiÅŸ olduklarÄ± ifadelerinde; ‘Çocuk da olabilir büyük bir insan da olabilir. Sadece uzaklaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla davrandÄ±k’ diye beyanda bulunarak yaÅŸanan durumu doÄŸruluyor” sözleriyle savundu.

Mahkeme heyeti, savcÄ± mütalaasÄ± ile aynÄ± yönde, Gazeteci YÄ±lmaz’a “BasÄ±n yoluyla iftira ve hakaret ettiÄŸi” gerekçesiyle 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verdi. (Van/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 20:14

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