Malatya'nın bağımsız adayı Şerif Demirel: Çözüm halkçı belediyecilik

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şerif Demirel ve Akçadağ Belediyesi Bağımsız Meclis üyesi Adayı Nejdet Bali, Emek Partisi Genel Başkan’ı Selma Gürkan’ın katılımıyla Akçadağ’da halk toplantısı gerçekleştirdi.

“HALKIN YÖNETİME KATILDIĞI BİR ANLAYIŞI SAVUNUYORUZ”

Akçadağ Belediyesi Bağımsız Belediye Meclis üyesi adayı Nejdet Bali konuşmasında yerellerin sorunlarının tartışılması gerekirken "beka" sorunu ile halkın kutuplaştırıldığına dikkat çekti ve seçilirse Malatya'nın sorunlarının önceliği olacağını belirtti. Sulama sorununa, yaz aylarında yaşanan içme sorunu değinen Bali, "Akçadağ'ın bütün mahallelerinde özellikle oy vermeyen birimlerinde bu iktidara oy vermeyen muhalif olan hiç bir köye hizmet gitmemiştir. Biz bu güne kadar yerel yönetimlerde alışılagelenin tersinde bir şey yapmaya çalışıyoruz. Biz yerel yönetimlerde halkın yönetime katılmasını istiyoruz. Halkın belediye meclis üyeleri, köy muhtarları ve köy halkı ile birlikte tartıştığı bir yönetim anlayışı ile çalışacağız” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

“ÇÖZÜM HALKÇI BELEDİYECİLİK”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şerif Demirel de 31 Mart yerel seçimlerine bağımsız aday olarak girmesinin nedenini anlattı: ”Üç aylık bir süre boyunca daha geniş tabanlı, bütün emekçilerin dahil olduğu çeşitli siyasi derneklerin, sendikaların olduğu bir birlik için çaba sarf ettik. Ama birlikteliği başaramadık ve biz de Malatya’da bağımsız aday olduk. Aday olmamızın bir diğer nedeni de halkçı belediyecilik, demokratik belediyecilik nasıl olur bunu halkımızla tartışmak hayata geçirmek” dedi.

İktidarın "tek adam, tek parti" anlayışıyla ülkeyi yönetmeye çalıştığını belirten Demirel, halkın belediye yönetimine dahil olamamasını ve belediye başkanı ve çevresinin aldığı kararlarla kentlerin yönetilmesini eleştirdi.

“YERELİN SORUNLARINI EN İYİ ORADA YAŞAYAN HALK BİLİR"

Yerelin sorunlarını en iyi yerelde yaşayan insanların bildiğine ve sorunların yereldeki halk ile çözülebileceğini söyleyen Demirel, ”Yerel hizmetler diyoruz, yerelin sorunlarını Malatya’dan aday olan Selahattin Gürkan mı bilir Tayyip Erdoğan mı bilir yoksa burada yaşayan halk mı bilir? Tabii en iyi orada yaşayan halk bilir. Burada yaşayan halkın söyleyeceği ihtiyaçları daha farklı ama tek adam parti yönetiminin adaylarının öncelikleri daha farklı. Yandaşçılık, rantçılık halkın değerlerini hiçe sayma sadece belediye yönetiminin ihaleler usulü ile kendi yandaşlarına çekmektir. Bizim bakış açımız halk meclisleri ile muhtarlarla ihtiyar heyeti ile Meclis üyeleri ile sorunları belirleyip tartışmak ve onları çözme anlamında adımlar atmak adına bu yola çıktık. Ayrıca biz şeffaf hesap verilebilir bir belediyeden yanayız. O anlamda biz Emek Partisi olarak bağımsız adaylar ile belediyeleri nasıl yöneteceğimizi belirlemek için aday olduk” dedi.

GÜRKAN: HALK YÖNETİME KATILMIYORSA DEMOKRASİDEN SÖZ EDEMEYİZ

Fotoğraf: Evrensel

Adaylardan sonra konuşan Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ise yargı eliyle uygulanan baskılara değindi. Gürkan, “Yargı tek adamın emri ile çalışıyor, tek adam emir veriyor; gözaltılar artıyor, tutuklamalar oluyor, davalar açılıyor. Devlet bürokrasisi tek adamın emri ile çalışıyor. Valiler, kamu kurumlarının il müdürleri, ilçe müdürleri, inanç kurumlarının başkanları tek adamın emri ile hareket ediyor. Toplumsal hayat tek adamın ihtiyaçlarına göre hareket ediyor. Kadınlar çok yakından tanıdığıdır; kadınların nasıl giyineceği, kaç çocuk doğurup nasıl doğuracağına kadar tek adamın belirlediği toplumsal bir yaşam örmeye çalışıyorlar” dedi.

”Merkezi siyasette Erdoğan'ın talimatı, yerele geldiğimizde o kentin valisi, kaymakamı ve belediye başkanı tek karar sahibi ve tek söz sahibi" diyen Gürkan, "Bu nedenle bağımsız adaylarla tek adam yönetimine karşı demokrasi cevabını vermiş olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü halkın yönetime katıldığı bir yönetim modelinin demokrasinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Eğer halk yönetime katılmıyorsa orada demokrasiden bahsedemeyiz” dedi. (Malatya/EVRENSEL)

EMEP Malatya’da seçime bağımsız adaylarla girecek

Ulaşımın özelleştirilmesine tepkiler sürüyor: Kime yarar sağlanacak?

Malatya’da adrese teslim ihale: 103 günlük ciroya 10 yıllık devir

"Pazardaki çürük sebze ve meyve bile pahalı"

Malatya'da seçim gündemi: Kriz koşullarında seçim endişe veriyor