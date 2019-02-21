EMEP Malatya’da seçime bağımsız adaylarla girecek

Berfin GÜLER

Malatya

YSK tarafından 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere girmesi engellenen Emek Partisi (EMEP) Malatya’da bağımsız adaylarla seçime gireceğini açıkladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi için Şerif Demirel adaylığını bildirirken, Akçadağ ilçesi belediye meclis üyeliği için ise Nejdet Bali aday olduğunu açıkladı. Adaylar, yönetimlerinin her aşamasında; emekçilerin, yoksulların, kadınların, gençlerin olacağını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şerif Demirel, “Şehrimizin kaynakları yerel yönetim adına rantçılara, yandaşlara ve taşeronların hizmetine sunulmaktadır. Bu yönetim anlayışlarına halkımız mahkum değildir. Bizler emeğin bağımsız adayları olarak yaşanabilir bir kent yaratmak için aday olduk. Halkçı ve demokratik yerel yönetim anlayışımızda şeffaflık, hesap verebilirlik, halk denetimi ve halkla birlikte yönetme bakış açısı bulunmaktadır” dedi.

YAŞANABİLİR ŞEHİR İÇİN ADAYLAR

Önceliğinin yoksul emekçi halkın sorunları olacağını ifade eden Demirel, “Sorunları halkla birlikte çözeceğiz. Şehrimizin yaşanabilir bir kent olması için mega projelere değil, daha temiz daha sakin ve daha yeşil bir kent olmaya ihtiyacı var. Böyle bir kent yaratmanın yolu emekçilerin ve yoksul halkın ihtiyaçlarını gören ve gözeten politikaları halkla birlikte yaratmaktan geçiyor. Kentin iyi yönetilememe durumunda halk meclisi kararları ile yöneticiyi geri çağırma, yetkisini geri alma ve yönetimi denetleme inisiyatifinin olması gerekmektedir. İşte demokratik yönetim anlayışı budur. Yoksa halkın 4-5 yılda bir yapılan seçimlerde bir elit kesimin yönetmesi için oy vermesi değildir. Bizim yönetimimizin her aşamasında emekçiler, yoksullar, kadınlar, gençler kısaca tüm halk olacaktır” dedi.

KAYISI ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARINI BERABER ÇÖZECEĞİZ

Akçadağ Belediye Meclis Üyesi Bağımsız Adayı Nejdet Bali, “Emekçileri, ezilenleri, işçileri seçeneksiz bırakmamak, onların taleplerini bu yerel seçimlerde dile getirmek ve yerel yönetimlerde halkın taleplerini savunmak için aday olduk” dedi. Malatya’nın yoğunlukla geçimini kayısı üretimiyle sağladığını belirten Bali, “Özellikle de aday olduğum Akçadağ ilçesinde halkın daha çok tarımla yaşamını sürdürmesinden kaynaklı, üretim bizim öncelikle mücadele alanımız olacaktır. Kayısı üreticilerinin pazar sorununun çözülmesi için, tarım girdilerinin düşürülmesi ve üreticinin ürettiği ürünün karşılığını alabilmesi için çeşitli işler yapacağız. Bizlere oy veren vermeyen tüm Akçadağ halkının sorunlarını beraber çözeceğiz” dedi.

ADAYLAR KİMDİR?

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağımsız başkan adayı olan Şerif Demirel, iki dönem Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının (Eğitim Sen) yönetiminde yer aldı. Öğretmenlikten emekli olduktan sonra Emek Partisinde siyasal mücadelesine devam etti. Akçadağ belediye meclis üyesi bağımsız adayı olan Nejdet Bali ise, Emekli Devlet Su İşleri işçisi. Bali

uzun süre Emek Partisinin çeşitli kademelerinde görev alarak işçilerin, emekçilerin mücadelesinin parçası oldu.