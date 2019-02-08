Ulaşımın özelleştirilmesine tepkiler sürüyor: Kime yarar sağlanacak?

Berfin GÜLER

Malatya

Tek işi taşıma olan belediye şirketinin havaalanına ulaşımı özel bir taşıma firmasına vermesi Malatya’da tepkilere neden olmaya devam ediyor. Evrensel’e konuşan siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar, havaalanına yakın yerlere 4,30 TL’ye yapılan taşımacılığın 12 TL’ye yapılmasının kime yarar sağladığını sorarak, halkçı bir belediyecilik istediklerini dile getirdi.

Şehir merkezi ile havalimanı arasındaki yolcu taşımacılığını yapması için yetkilendirilen Malatya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımacılık şirketi MOTAŞ AŞ’nin yürüttüğü işi başka bir firmaya ihale etmişti. Sadece 1 firmaya uyacak şekilde hazırlanan ihale şartnamesine göre 10 yıllık süreyi kapsayan ihalenin bedeli taşımacılıktan 1 yılda kazanılabilecek bir değerde tutulmuştu. MOTAŞ yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kale ilçesine 4.30 TL’ye yolcu taşırken ihaleyi alan Meydan Taşımacılık firması 34 kilometre uzaklıktaki havaalanına 12 TL’ye yolcu taşıyacak. Konu ile ilgili CHP Belediye Meclis üyesi, EMEP, HDP ve yurttaşlarla konuştuk.

UCUZ ULAŞIM KARARINA RAĞMEN ÖZELLEŞTİRME

CHP Belediye Meclis Üyesi Günnur Almasulu Tabel, halkın daha ucuz ulaşımdan yararlanması için belediye meclisinden karar aldıklarını ancak ona rağmen havaalanı ulaşımının ihale ile özelleştirildiğini söyledi. Tabel, ihale şartnamesinin firmaya özel hazırlandığına dikkat çekerek, “Koltuk sayısına kadar ayarlamışlar, biz bunda bir şaibe olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca şimdi 12 TL’den götürüyor yarın 20 TL’den götürmeyeceğini, zam yapmayacağını nereden biliyoruz? Bir ihale 10 yıllık verilir mi? Bizim hakkımız gidiyor” dedi.

‘KİME YARAR SAĞLANMIŞTIR’

AKP döneminde her alanda yandaşları koruyan, kollayan, onları zenginleştiren bir rant iktidarının had safhaya çıktığını ifade eden EMEP İl Başkanı Kemal Gültekin, “Malatya Büyükşehir Belediyesinin ulaşım hizmetlerini yürüttüğü MOTAŞ AŞ diye bir firması varken havalimanı ulaşım işini özel bir firmaya vermesinin tek bir nedeni olabilir. Yandaşlara rant kapısı açılıyor. MOTAŞ, havalimanı ile Malatya arasında kalan Malatya’ya 29 kilometre uzaklıktaki Özal köyüne otobüsleriyle taşımacılık yapıyor, ancak 5 kilometre ötesindeki havalimanına taşıma işini ihale ediyor. MOTAŞ yaptığı ihaleyle hem belediyeyi hem halkı zarara uğratmaktadır. MOTAŞ şehir merkezinden 40 kilometre uzaklıktaki Kale’ye, 4,30 TL’ye yolcu taşırken özel firma 34 kilometrelik havalimanına vatandaştan 12 TL alıyor. Şimdi ihalede kamuya mı? Halka mı, yoksa yandaşa mı yarar sağlamıştır? Önümüzde yerel seçimler var. Seçimlerde de AKP’nin bu tutumu halk tarafından görülecektir” dedi.

‘HALKÇI BELEDİYECİLİK İSTİYORUZ’

HDP İl Eş Başkanı Kemal Gedik ise AKP’nin Malatya’da 16 yıldır halkçı bir belediyecilik uygulamadığını ifade ederek, “Bu halkın yararına değil halkı soyma düzenidir. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Malatya belediyesinin uyguladığı uygulamalar gerçekten içler acısı. Bir sürü imar yolsuzluğu var. Biz halk meclislerinin yönettiği bir belediyecilik anlayışının hakim olduğu bir belediye istiyoruz. Bu zihniyetle belediyecilik nasıl hesap verecek? Biz bir an önce bu ihalenin iptal edilmesini ve belediye meclisinin aldığı kararın uygulanmasının halkın yararına olabilecek bir iş olduğunu düşünüyoruz” dedi.

‘ÖZELLEŞMEYEN BİR HAVAALANI YOLU KALMIŞTI’

Söz konusu ihaleyi yurttaşlara sorduk. Fatih Bektaş isimli bir yurttaş, “Bu iktidar neden her yeri özelleştiriyor biz anlamıyoruz. Sorsanız ‘Halkımız için yapıyoruz’ derler. Ama yaptıkları hiçbir şey yok. Kaç yıldır belediyelerimiz AKP tarafından yönetiliyor. Hâlâ ulaşım sorunlarımız devam ediyor” dedi. Ali Yıldırım ise “Sürekli göstermelik bir şeyler yapıyorlar. Satmadıkları havaalanı yolu vardı onu da satmışlar” dedi. Fadime Karaca ise “Ne diyelim, kime seslenelim, sesimizi duyan mı var? Yakında otobüslere de zam yaparlar” dedi.