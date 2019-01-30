Malatya’da adrese teslim ihale: 103 günlük ciroya 10 yıllık devir

Şehir merkezi ile havalimanı arasındaki yolcu taşımacılığını yapması için yetkilendirilen Malatya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımacılık şirketi MOTAŞ AŞ’nin yürüttüğü işi başka bir firmaya ihale etti.

Sadece 1 firmaya uyacak şekilde hazırlanan ihale şartnamesi ayrıca söz konusu firmaya büyük fırsatlar sundu. 10 yıllık süreyi kapsayan ihalenin bedeli taşımacılıktan 1 yılda kazanılabilecek bir değerde tutulmuş.

Tek işi taşıma olan belediye şirketinin taşıma işini başka bir özel taşıma firmasına vermesi Malatya kamuoyunda tepkilere neden oldu.

'İKİNCİ ŞİRKET GÖSTERMELİK'

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “AKP ile birlikte Türkiye’de yerel yönetimler, yandaşların zenginleşme araçları halini aldı. Sayıştay raporlarında ortaya dökülen pislikler hala hafızalarda. Gün geçmiyor ki, bir yandaş işadamına belediye arazileri peşkeş çekilmesin. Malatya’da da dillere destan bir ihale gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımacılık şirketi MOTAŞ AŞ’nin şehir merkezinden havalimanı güzergahına yolcu taşımacılığı için yaptığı ihale ‘adrese teslim’ ihalelerin son örneği oldu. İhale şartnamesinin (K) maddesinde yer alan ‘İşin uzmanlık gerektirmesi sebebiyle aktif olarak Havalimanına kombine toplu taşıma hizmetini son 5 yıldır aktif olarak yaptığını gösterir belge (İlgili yetkili resmi kurumdan alınmış) olacaktır’ ve ‘İhalede çalışacak araç sayısı; 1 Adet 14-17 koltuk sayısı, 2 adet 26-35 koltuk sayısı, 1 adet 46-55 koltuk sayılı olacaktır’ denilerek bir tek ihaleyi verecekleri firmanın ismini söylememişler. İhaleye tek firma girmesin diye de MOTAŞ Genel Müdürünün memleketi Samsun’dan bir firma daha bulup getirmişler. Göstermelik ihale gerçekleştirmişler” ifadelerini kullandı.

İŞTE MALATYALILARA BÖYLE KAZIK ATTILAR

İhaleye Samsun firması Bafaş ile Meydan Taşımacılığın katıldığını belirten Ağbaba, “503 bin TL’lik muhammen bedel üzerinden firmalardan biri 504 diğeri 505 bin vermiş, açık artırmada Meydan Taşımacılığın verdiği 515 bin TL’lik teklifin ardından Bafaş firması ihaleden çekilmiş. Günlük ortalama 500 yolcunun taşındığı, yolcu başına 10 lira alındığı düşünülürse, ihaleyi kazanan firmanın 1 günlük cirosu 5 bin, 100 günlük cirosu 500 bin lira. Yani firma 10 yıllığına aldığı ihale bedelini 103 günlük cirosu ile ödeyebilecek. Geri kalan 9 yıl 9 ay da kendisine çalışacak. İşte AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi ile MOTAŞ’ın Malatyalılara attığı kazık bu kadar net” dedi.

MOTAŞ NEDEN ÇEKİLDİ?

Konuyu gündeme taşıyan Veli Ağbaba, “Büyükşehir Belediyesi, ihaleye çıkmadan kendi otobüsleriyle bu işi çok rahat bir şekilde yürütebilirken, neden ihaleye çıktığını da kamuoyuna açıklamalıdır. Şehir merkezinden 40 km uzaklıktaki Kale’ye, 35 km uzaklıktaki Akçadağ’a, 30 km uzaklıktaki Yazıhan’a, hatta havalimanına 5 km mesafedeki Özal Köyü’ne bile otobüs koyarak ulaşımı sağlayan MOTAŞ, 34 km uzaklıktaki Havalimanına neden yolcu taşımadığını Malatyalılara açıklamalıdır” dedi.