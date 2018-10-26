Ferhat TunÃ§'un 3 yÄ±l hapis istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava ertelendi

MÃ¼zisyen Ferhat TunÃ§'un 'halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme' suÃ§lamasÄ±yla 3 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava ertelendi.

Müzisyen Ferhat Tunç'a sosyal medya hesabÄ±nda 16 Nisan 2017'de yapÄ±lan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±m nedeniyle "halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme" suçlamasÄ±yla açÄ±lan dava ertelendi.

Bu sabah Büyükçekmece 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya, tutuksuz yargÄ±lanan Ferhat Tunç avukatÄ± Fatma HopikoÄŸlu ile katÄ±ldÄ±. Ä°ddianamenin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan savunmasÄ± sorulan sanÄ±k Ferhat Tunç, "SuçlamayÄ± anladÄ±m. Åžu an mesleÄŸimle ilgili sanat faaliyetlerim çerçevesinde turnede bulunmaktayÄ±m. DolayÄ±sÄ±yla savunma savunma için hazÄ±rlÄ±k yapamadÄ±m. Bu yüzden süre talep ediyorum" dedi. Mahkeme, savunma yapmasÄ± için Ferhat Tunç'a süre vererek duruÅŸmayÄ± 29 Mart 2019’a erteledi.

Twitter üzerinden 16 Nisan 2017'de yapÄ±lan referandum ile ilgili bir görsel ve yazÄ± paylaÅŸan Ferhat Tunç hakkÄ±nda, Ä°stanbul Büyükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan iddianame düzenlendi. Ä°ddianamede, Tunç'un 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapsi isteniyor. (Ä°stanbul/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 11:28

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