Borçlarını ödeyemeyen Pamukkale Üniversitesi çalışanlarına soruşturma

Hilmi MIYNAT

Denizli

Pamukkale Üniversitesi rektörlüğü, borçlarını ödeyemediği için icralık duruma düşen üniversite çalışanları hakkında "disiplin soruşturması talimatı" verdi. Şubat ayı içerisinde üniversiteye bağlı ilgili birimlere gönderilen Rektör Hüseyin Bağ elektronik imzalı evrakta, "Borçlarını ödeyemediklerinden dolayı haklarında icra takibi başlatılan personel hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesi hükümleri uyarınca disiplin soruşturması yapılması" istendi.

Evrensel’in ulaştığı evrakta şu ifadeler yer alıyor: Üniversitemizde görevli personelin borçlarını ödemediklerinden dolayı haklarında icra takibi başlatılan ve sonrasında maaşına haciz işlemi uygulanan görevliler hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53 ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125’nci maddesi hükümleri uyarınca disiplin soruşturması yapılmasını, yeni icra işlemi uygulanacak üniversitemiz personeli hakkında da disiplin soruşturmasının yaptırılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 125’inci maddesinde kınama cezasını gerektiren fiil ve haller içerisinde “Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak” ifadesi yer alıyor.