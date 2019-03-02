Mamak'ta kadınlar polis engeline rağmen 8 Mart açıklaması yaptı

Ankara Mamak'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Tek Mezar Parkı'nda toplanan kadınlar, polis engeline rağmen basın açıklaması yaptı.

Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği, EğitimSen 1 No'lu Şube ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin yanı sıra 16 Köy Derneği, "Krize, Şiddete, İstismara ve Eşitsizliğe Karşı Yan Yana Birlikte Daha Güçlüyüz" diyerek gün boyu süren 8 Mart etkinliğinde buluştu. "Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" pankartını açan kadınlar adına ortak açıklamayı okuyan Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği üyesi Mehtap Akyüz, kadınların ve çocukların yaşadığı eşitsizliklere dikkat çekerek, “Bizler çaresiz değiliz. Yaşadığımız tüm bu sorunları dayanışarak, paylaşarak ve bir araya gelerek aşacağız” dedi.

POLİS, ŞİDDET VE İSTİSMARLA İLGİLİ DÖVİZLERİ KALDIRTTI!

Polis baskısı altında yapılan açıklamanın ardından kadınların halay çekmelerine izin verilmezken alana, iki otobüs çevik polisin gelmesi kadınların tepkisine yol açtı. Parkın girişini kapatarak kadınların yürüyüş yapmasını engellemek isteyen polisler, istismar ve şiddetle ilgili tüm dövizleri kaldırttı. Ancak kadınlar, "burçak tarlası" şarkısı eşliğinde yürüyerek güzergahın değiştirilmesine izin vermedi.

"İÇERİ KAPATMAYA ÇALIŞANLARA KARŞI İNAT YİNE SOKAKLARDAYIZ"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün acı bir tarihçe ve kadınların mücadelesi ile kazanıldığını ifade eden Akyüz, “Sevgili kadınlar, 8 Mart bir mücadele günüdür. Biz kadınları evlere, salonlara ve içeri kapatmaya çalışanlara karşı inat yine sokaklardayız. Biz iş yerlerinde düşük ücretle çalışan, ekonomik krizde ilk önce işten atılan, doğuran, emziren, pişiren, temizleyen, hasta, yaşlı ve çocuk bakan kadınlarız. Her şeyi zamanında yetiştiren, onaran, koruyan ona rağmen şiddete ve tacize uğrayan kadınlarız” diye konuştu.

"İZİN VERMİYORUZ, VERMEYECEĞİZ"

Geçen hafta mahallelerinde iki kadının biri oğlu tarafından, diğeri ise kızını istismar ettiği için boşanmak istediği kocası tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Akyüz, tüm sorunlar yetmezmiş gibi bir de cinayete kurban gittiklerini söyledi.

Caydırıcı olmayan ödül gibi cezalarla erkeklerin cesaretlendiğini belirten Akyüz, “Şiddeti önlemek yerine boşanmaları zorlaştıran, nafaka hakkını gasp etmek isteyenler, kadın katillerine iyi hal indirimi uygulayanlar, 'yanlışlıkla olmuş' diyenler yüzünden cinayeti işleyenlerin suçları aklanıyor. Bu da yetmezmiş gibi hiç utanmadan tecavüzcüsüyle evlendirme yasası çıkartılmaya çalışılıyor, buna izin vermiyoruz, vermeyeceğiz”dedi.

"ÇARESİZ DEĞİLİZ, BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Her gün bir istismar vakası duyduklarını, bunları mahallelerinde de yaşadıklarını ifade eden Akyüz, takipçisi dahi oldukları istismar vakalarında sanıkların serbest bırakıldıklarını belirtti. Bu şekilde cezanın istismar mağduru çocuklara kesildiğini dile getiren Akyüz, “Bizler çaresiz değiliz. Yaşadığımız tüm bu sorunları dayanışarak, paylaşarak ve bir araya gelerek aşacağız. Her yere güvenli gidebileceğimiz dayanışma merkezleri ve sığınma evleri açılması için, adaletsiz yargı kararlarına ve haksız tahrik indirimlerine son demek için, çocuk yaşta evliliklerin mülteci vatandaş farkı olmadan yasaklanması için, mahallemizde ücretsiz kreşlerin açılması için, şiddete-krize-istismara ve tüm eşitsizliklere son diyoruz. Çünkü biz yana yana birlikte daha güçlüyüz” diye konuştu.

"BİZE ‘İTAAT ET’ DİYENLERE, MÜCADELE EDECEĞİZ DİYELİM"

Fotoğraf: Evrensel

Salon etkinliği ile devam eden 8 Mart kutlamalarında açılış konuşmasını yapan Avukat İlke Işık, 31 Mart’taki yerel seçimlere dikkat çekerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın “İtaat et, rahat et” sözlerine tepki gösterdi. Işık, “Yoksulluk devam ederken, her gün kadınlar öldürülürken, haklarımızı ve yasalarımızı elimizden almaya çalışırken, nasıl bize ‘İtaat et’ diyebilirsiniz? Belediye başkanlarının, muhtarların görevi kadınlar için yaşanabilir kentler yaratmaktır. Yan yana duralım, sözlerimizi büyütmeye devam edelim. 31 Mart’ta bize ‘itaat et’ diyenlere, mücadele edeceğiz diyelim. Rant için, kendi ceplerini doldurmaları için bu şehirleri yönetmelerine izin vermeyelim.Yaşasın kadın dayanışması” dedi. (Ankara/EVRENSEL)