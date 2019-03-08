Emek Partisi: Kadınların mücadele ve dayanışma günü 8 Mart kutlu olsun

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Dünyanın dört bir yanında, en kalabalık şehirlerinden en ücra köşelere dek seslerini yükselten, hakları için, eşitlik için, insanca bir yaşam için mücadele eden, dayanışmanın ve birlik olmanın gücünü büyüten tüm kadınlara selam olsun” dedi.

Dünyanın her yerinde kadınların yaşamlarının, politik, ekonomik ve sosyal haklarının aynı sömürü çarkının, kapitalizmin derinleştirdiği eşitsiz koşulların cenderesinde olduğunu vurgulayan Gürkan; “Güvencesiz, kuralsız hale getirilen çalışma koşullarına en çok kadınlar mahkum ediliyor. Kadınlara örgütsüzlük ve geleceksizlik, ucuz işçilik, kölelik dayatılıyor. Kapitalistler arası kâr, çıkar ve egemenlik yarışının yarattığı çatışma ve savaşlar milyonlarla ifade edilen ölüm, yıkım, açlık ve göçmenliğe yol açıyor. Savaşlar; kadınları ve çocukları şiddete, istismara, tecavüze, vahşi sömürüye karşı daha da korumasız kılıyor” dedi.

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan | Fotoğraf: Evrensel

“KADINLAR, KRİZİN ETKİLERİNİ DE EN AĞIR BİÇİMDE YAŞIYOR”

“Yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan milyonlar arttı. Ekonomik kriz ile birlikte yaşanan uçurum ve yoksulluk daha da derinleşti. Yoksullaşmadan, ağır çalışma ve yaşam koşullarından, hak gasplarından, şiddetten, ayrımcılıktan en fazla etkilenen kadınlar, krizin etkilerini de en ağır biçimde yaşıyor” diyen Gürkan, “Kadınların bedenleri ve emekleri sermayenin sonsuz sömürü kaynaklarına dönüştürülürken, kadınlara yönelik her türlü şiddet, kapitalist düzenin devamı uğruna meşrulaştırılıyor. Kadınları güvencesiz ve niteliksiz işlere mahkûm eden, bakım yüklerini arttıran, şiddeti derinleştiren, kadınları çaresizleştiren sömürü koşulları krizle birlikte daha da keskin bir hal alıyor” ifadelerini kullandı.

“BU KRİZ BİZİM DEĞİL, YÜKÜNÜ ÇEKMEYECEĞİZ” DEMEK, KADINLARIN EN MEŞRU HAKKIDIR

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidarı, yürütücüsü ve kollayıcısı olduğu sermaye düzeninin yarattığı krizin faturasını işçi ve emekçilere çıkarmaktan başka hiçbir anlamı olmayan fedakârlık çağrıları yapıyor” ifadelerini kullanan Genel Başkan, “Krizin sonuçlarını katlanılır kılmaları için en çok kadınların çabasına sesleniyor. Bu yüzden ‘Kadın ailenin lokomotifidir’ propagandası yapılıyor, 8 Mart yaklaştıkça süslü laflar ediliyor. Fakat yaratmadığı krizin çilesini reddetmek, ‘Bu kriz bizim değil, yükünü çekmeyeceğiz’ demek, kadınların en meşru hakkıdır! İnsanca çalışmayı ve yaşamayı talep etmek, sömürüsüz bir dünyada eşit ve özgür yaşamak için mücadele etmek de en meşru hakkıdır” dedi.

“KRİZE, EŞİTSİZLİĞE VE ŞİDDETE KARŞI GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZ!”

“109 yıl önce bu hedeflerle insanlığın yeni bir çağının başlangıcını, eşit ve sömürüsüz bir toplumu müjdeleyen sosyalist enternasyonalin kadınlar konferansının tüm dünya kadınlarına armağan ettiği 8 Mart, bu meşru hakkın kullanıldığı bir mücadele ve dayanışma günüdür” diyen Gürkan şöyle devam etti; “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar, kadınlara reva görülen koşullara karşı, aynı gayelerle, onları ortaklaştıran yoksulluk, işsizlik, kriz, eşitsizlik ve şiddete karşı taleplerini haykıracak. Kapitalist sömürü düzenine karşı emekçi sınıflarla birliklerini güçlendirmeye, cesaretlerini, umutlarını ve mücadelelerini büyütmeye devam edecek. Bugün 8 Mart, önümüz seçimler... Krize, eşitsizliğe ve şiddete karşı gücümüz birliğimiz!” (HABER MERKEZİ)

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