Dersimli kadınlar 8 Mart şöleninde buluştu

Dersim Yenigün Kadın Dayanışma Derneği, "8 Mart Mücadele ve Dayanışma Şenliği" düzenledi. Şenliğe Tüm Bel-Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Satı Buruncu, HDP Dersim Belediye Başkan adayı Nurşat Yeşil, Ovacık Belediye Başkan adayı Serpil Argın; KESK yöneticileri, il genel meclis üyesi Derman Tarancı ve çok sayıda kadın katıldı.

"TEMEL İHTİYAÇLARIMIZI BİLE KARŞILAYAMIYORUZ"

Dernek yönetimi adına konuşma yapan Nuray Kılıçoğlu, kadınların eve kapatılmaya çalışıldığı, birbirinden koparılıp yanlızlaştırılmaya çalışıldığı bir süreçte 8 Mart'ı karşıladıklarına dikkat çekti. Ekonomik krizin etkisiyle artan geçim derdine dikkat çeken Kılıçoğlu, "İŞKUR aracılığıyla yapılan geçici işçi alımlarına girmek bile lüks haline gelmiş durumda. Çeşitli teşviklerle açılan iki tekstil atölyesinden biri kapanma durumunda. Her iki tekstilde çalışan kadınlar yarınının nasıl olacağını bilmiyor. Ünlü markalara üretim yapan atölyeler kârlarının çok cüzi miktarını kadınlara ayırıp, kadınları kısa süre çalıştırıp tazminatsız işten çıkarıyor. Kadınlar en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumda. Kilo hesabıyla aldığımız gıda maddeleri artık taneye, düştü" diye konuştu.

"EŞİT BİR YAŞAM İÇİN MÜCADELE EDELİM"

Krizin yükünü çekmenin kadınların kaderi olmadığını vurgulayan Kılıçoğlu, "Bu düzenin soyadı bekçisi tek adam yönetimine, bizi her gün yoksullaştıran krize karşı, eşit özgür ve insanca bir yaşam için mücadele edelim" çağrısı yaptı.

Dersim Belediye Eş Başkan adayı Nurşat Yeşil ve Ovacık Belediye Eş Başkan adayı Serpil Argın da kadınları selamlayarak kadınların her alanda birlik olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Etkinlik müzik dinletisiyle devam etti. (Dersim/EVRENSEL)

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