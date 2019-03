Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Emekçiler kendine oy vermeli 

Emek Partisi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, Gebze’de Ekmek ve Gül Grubunun kahvaltısına, İzmit’te Emek Platformunun açıklamasına katıldı. Derince’de de esnaf ziyareti yapan Başaran, iki ayrı ev toplantısında emekçilerle buluştu.

Gebze'de Ekmek ve Gül Grubunun çağrısıyla Gebzeli ve Darıcalı kadınlar 8 Mart öncesi kahvaltı etkinliği düzenlendi. Flormar işçilerinin yanı sıra metal fabrikalarından kadın işçilerin de katıldığı etkinliğe, Gebze ve Darıca’nın farklı mahallelerinden çok sayıda kadın da katıldı. 100'e yakın kadının bir araya geldiği kahvaltıda Reyhan Başaran da söz aldı.

"KADINLARIN TALEPLERİNİ KARŞILAYACAK YEREL YÖNETİMLER İÇİN..."

Reyhan Başaran, kadınların eşitlik haklarının yerellerden sağlanacağını, bunun için de yerel yönetimlerin kadınlara açık olmasının önemli olduğunu vurguladı. Kadınların her alanda mücadele ettiğini ifade eden Başaran, “Kadınlar tacize, tecavüze uğramamak için, öldürülmemek için mücadele ediyor. Bu konuda yerel yönetimlerin çok fazla sorumluluğu var ama yerine getirilmiyor. Kadınların eğitim, sağlık, sosyal sorunları var. Belediyeler bunlar için adım atmalı. En büyük ihtiyaç ücretsiz kreşler. Biz her mahallede ücretsiz kreş, çamaşırhane, yemekhane hayata geçireceğiz. Kurslar var ama niteliksiz, daha nitelikli kurslar açacağız. Kadınlar için her mahallede 'İlk Adım Merkezi' kuracağız. Yerel yönetimlerin bugün de yapabileceği çok fazla düzenleme varken belediyeler bunlara yaklaşmıyor. Yol, kaldırım, köprü yapmakla olmuyor belediyecilik” dedi. Zor koşullarda mücadele ettiklerini söyleyen Başaran, “Bu süreçte sizlere de ihtiyacımız var, bu yerel yönetim anlayışımızı birlikte büyütelim, birlikte mücadele edelim” ifadelerini kullandı.

Ardından İzmit’te Emek Platformunun 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü kapsamında güvenli ve güvenceli çalışma talebini yinelediği basın açıklamasına katılan Başaran, buradan Derince’de Öğretmenler Mahallesi’nde kahvehane ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Dersimliler Kahvehanesinde halka seslenen Başaran, “Halkın hayati ihtiyaçlarını karşılayacak bir yerel yönetim anlayışımız olacak. Patrondan yana değil, işçiden yana olacağız. Her seçim döneminde bizden oy isteniyor. Ancak bir şey olduğu zaman hiçbir şeyden haberimiz olmuyor, bize sorulmuyor. Bizde böyle olmayacak, halkın bu yönetimde söz sahibi olmasını istiyoruz. Emekçiler kendine oy vermeli” dedi.

"SÖYLEMLERİNİZ BİZİ UMUTLANDIRDI"

Esnaf ziyaretlerinin ardından ev toplantılarına geçen Başaran, burada emekçilerin sorunlarını dinledi. Limanda çalışan bir emekçi, “Ben mesaiye kalmak istemiyorum artık, hepsi vergiye gidiyor. Devlet sadece bana mı devlet? En fazla vergiyi bordrolular veriyor. Buralar ikinci sınıf mahalleler, geçen Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut geldi ona da söyledim. 60 Evler birinci sınıf, biz ikinci sınıf vatandaşız, bu bizim zorumuza gidiyor” dedi.

Ev toplantısında konuşan bir kadın emekçi, “Ben belediyenin çocuk gelişimi kursuna gittim ama iş bulamadım, İş-Kur’a da gittim bir sonuç alamadım. Kendi çabalarımla iş buldum ama çocuklarıma vakit ayıramadım, çıkmak zorunda kaldım” dedi. Başaran’ın söylemlerinin kendisini umutlandırdığını söyleyen kadın, “AKP öyle bir geldi ki sanki din onlarla başladı. Bu öyle değil, ben de inanan bir insanım ama sizin gibi güzel insanlar gelse daha güzel yaşarız. Söylemleriniz bizi umutlandırdı” diye konuştu. Başka bir emekçi ise, “Artık özelleştirilecek bir tek millet kaldı, her şeyi özelleştirdiler. Bir Cumhurbaşkanı düşünün, il il geziyor yerel seçim için partisine çalışma yapıyor. Biz kendimizden vazgeçtik ama geleceğimiz için, çocuklarımız için endişe ediyoruz” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

