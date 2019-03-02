Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Geldiğimizde kimseye torpil yapmayacağız

Emek Partisi'nin (EMEP) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, Derince'nin nüfusu 30 bine yaklaşan mahallesi Yenikent'te ziyaretlerde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran Fotoğraf: Evrensel

"BİZ GELDİĞİMİZDE KİMSEYE TORPİL YAPMAYACAĞIZ"

Evlerin kapısını çalan, esnafla konuşan ve kahvehaneleri dolaşan Reyhan Başaran, vatandaşa yerel yönetim anlayışını anlattı.

Ev ziyaretleri esnasında Reyhan Başaran'ın kapısını çaldığı bir kadın, Başaran'ı görünce hemen “Kazandığınızda kızımı işe alırsanız oyum size” dedi. Belediyelerde işini en iyi yapanların çalışacağını söyleyen Başaran, "Biz geldiğimizde kimseye torpil yapmayacağız, herkesin işi olacak ve çalışacak. Kimseyi bize oy verdi diye işe alıp, kimseyi de bize oy vermedi diye işten çıkarmayacağız. Belediyelerde işini en iyi yapanlar çalışacak, iş imkanını arttıracağız” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran Fotoğraf: Evrensel

"BİR KENARA ÇEKİLİP SUSMAYALIM"

Esnaf ve kahve gezilerinin ardından işçi evlerine ziyarette bulunan Başaran, emekçi ailelerle sohbet etti. “Artık eskisi gibi bağıra çağıra, binlerce insanla yapılan çalışmalar kalmadı. Zaten bizim kapımızı çalan yok, onlara hoş gelmiyoruz belki de” diyen bir işçi, insanların makarnaya muhtaç olduğunu söyledi, “Gösterişe gerek yok, önemli olan verilecek olan hizmet bence. İnsanlar makarnaya muhtaç, asgari ücretle geçinemeyenler var ama bile bile gidip bizi yönetenleri seçiyoruz. Her şeye rağmen biz doğruları söylemekten vazgeçmemeliyiz, bir kenara çekilip susmamalıyız.”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran Fotoğraf: Evrensel

“BEKA, BEKA DEYİP DURUYORLAR, BİZ UGANDA'DA MI YAŞIYORUZ”

Derince'de 'Millet Bahçesi hayırlı olsun' pankartlarına değinen bir işçi, “Bangır bangır reklamlarını yapıyorlar ama daha yeni İsmetpaşa Stadı’nı yıktınız, daha ortada bir şey yok. Neyin reklamını yapıyorsunuz?” diye belediyeye yüklendi. 2002'den bu yana ilk defa hatırı sayılır zam aldıklarını söyleyen Otomotiv işçisi ise, “Tam nefes alacağız derken ekonomik kriz mutluluğumuzu boğazımızda bıraktı. AKP'ye körü körüne bağlı olmayan, sadece oy vermiş kişiler ve milliyetçi düşünen kesimler sorgulamaya başladı fabrikada. 'Oy vermeyeceğiz' diyenler var ama bu sandığa ne kadar yansır bilemiyoruz. Beka, beka deyip duruyorlar. Ne sanıyorlar, biz Uganda'da yaşıyoruz da ülkede savaş çıktı haberimiz mi olmadı?” diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran Fotoğraf: Evrensel

“KRİZİN YÜKÜNÜ KABUL ETMEMELİYİZ”

İşçilerin ekonomik kriz ile daha zor şartlar altında geçinmeye zorlandığını söyleyen Başaran, “Çok kötü, zor, yaşanılmaz örneklerle karşılaşıyoruz. Emekçiler gerçekten zor durumda. Kriz git gide daha da kötüye gidiyor ama birileri bunun böyle olmadığını söylüyor, beka diyor, dış güçler diyor. Biz bunun böyle olmadığını çok iyi biliyoruz” dedi. Emekçilerin krizin yükünü kabul etmeyeceğini söyleyen Başaran, “Birileri pırlantaya, kürke vergi ödemezken ben neden en temel ihtiyaçlarıma çok yüksek vergiler ödeyeyim. Neden iki katı faturalar ödeyeyim, neden patronlara sınırsız teşvikler veriyorsun da emekçiye gelince yok diyorsun. Cumhurbaşkanı kararıyla ham kürkte vergi oranı sıfırlandı, patronlar yükünden kurtulmaya çalışırken emekçiler krizin yükünü kabul etmemeli ve bu noktada birleşerek mücadele etmeliyiz” diye konuştu. (Kocaeli/EVRENSEL)