03 Mart 2019 19:28

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Gölbaşı İlçe Başkanı Semih Yalçın'ın görevden alındığını duyurdu.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

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    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Ankara Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan'ın görevden alındığını açıkladı.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında,  "Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, görevden bugün itibariyle alınmıştır" dedi. (DHA)

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