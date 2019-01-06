"Mehmet Özhaseki'nin anlayışı, Melih Gökçek belediyeciliğinin devamı"

Sinan GÜLER

Ankara

AKP Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin metro ağının uzatılması ve Ulus Meydanı’nın araç trafiğine kapatılması da dahil açıkladıkğı 111 proje için uzmanlar ve meslek odaları artık rant belediyeciliğinden vazgeçilmesini istedi.

Ulaşım Uzmanı Erhan Öncü, Özhaseki’nin ulaşım projelerinin birbiriyle çeliştiğini ifade etti. Öncü, bir yandan toplu taşımanın yaygınlaştırılmasından bahsedilirken bir yandan da şehir merkezlerine daha çok aracın gelmesinin önünü açacak projeler ortaya konduğunu belirtti. 111 proje içinde bulunan Kızılay’dan Esenboğa Havalimanına kadar uzatılması projesini değerlendiren Öncü, “Söz konusu proje ilk kez ortaya atılan bir proje değil, Ulaştırma Bakanlığı tarafından çok daha önce başlatıldı” dedi. Bakanlığın projenin etütlerini yaptığını da belirten Öncü, bu hattın güzergahının daha önce iki kez değiştirildiğini de belirtti. Dünyanın ’70’li yıllarda terk ettiği projelerin yeni fikirler gibi sunulduğunu belirten Öncü, Ulus Meydanı’nda trafiğin yer altına indirilmesi projesinin de görünenin aksine araç trafiğini arttıracağını söyledi. Öncü, “Dünya kentleri merkezlere daha az otomobil girişini tesis etmeye çalışırken biz yapılacak alt geçitlerle şehir merkezlerine daha çok otomobil, daha çok egzoz gazı sokmaya çalışıyoruz” dedi. Projelerin seçimlere yönelik olduğunu belirten Öncü, söz konusu projeler Özhaseki’nin belediyeciliğinin Gökçek belediyeciliğinin devamı olduğunu gösteriyor” dedi. Ulaşım projelerinin seçim vaadi olarak öne sürülmesini de eleştiren Öncü, ulaşım projeleri planlar ve o planlara bağlı belirlenen stratejiler sonucu oluşturulmalı, ulaşım projelerini halka açık bir şekilde halkın katılımıyla belirlemek gerekir dedi.

AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki projelerini açıkladı

‘KURALLAR YOK EDİLİRKEN PROJE TARTIŞMASI AFAKİ’

İMO Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş ise projelerden ziyade projelerin arkasındaki anlayışın tartışılması gerektiğini ifade etti. Ankara’da yaşayanların Özhaseki’nin adaylığı ile birlikte şehirdeki mevcut belediye anlayışını unutup beyaz bir sayfa açmayacaklarını ifade eden Tulumtaş, “Biz bu anlayışı biliyoruz” dedi. İmar affının Özhaseki’nin projelerinin arkasında yatan anlayış olduğunu söyleyen Tulumtaş, imar affının ilk planda halkın yararına gibi gözükse bile mühendislik ve planlamayı yok saydığını ifade etti. İmar affının sadece para toplamaya yönelik göründüğünü söyleyen Tulumtaş, mevcut anlayışın benden sonrası tufan anlayışı olduğunu dile getirdi. Tulumtaş, “Tüm kural ve kaidelerin yok edildiği bir ortamda projelerin tartışılması afakidir” dedi.

RANT POLİTİKALARINA POPÜLİST PROJE SOSU

Mimar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Özhaseki’nin projeleri, Ankara’nın değerini bilmeyen, Ankara’nın potansiyelini anlamayan, hatta Ankara’yı tanımayan birinin projeleridir” dedi. Ulus Meydanı projesinin hukuksuz bir proje olduğunu söyleyen Candan, Uyanık Kütüphane projesinin ise gerekli bir proje olmakla birlikte bilime önem vermeyen biri tarafından ortaya atılmasından dolayı popülist bir proje olduğunu belirtti. Mekan ve bina yapmanın yetmeyeceğini dile getiren Karakuş, “O binaların içini dolduracak aydınlık bir düşünce lazım ama bu da Özhaseki’de yok” dedi. Ankara’nın ihtiyacının katılımcı belediyecilik olmasına rağmen Özhaseki’nin projelerini anlatırken Cumhurbaşkanından da onay aldığını belirtmesini hatırlatan Candan, rant politikaları üzerine kurgulanmış ve popülist projeler ile soslanmış projelerin yerel rant ağlarını aştığını belirtti.

ÖZHASEKİ’NİN PROJELERİNDE NE VAR?

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara için 111 projesini geçtiğimiz gün açıkladı. Bu projeler arasında; uyanık kütüphaneler, çocuk şehirleri, millet parkları, hayvanat bahçesi, 55 bin kişilik stat ve akıllı şehir vadileri, 19 Mayıs Stadyumu ve Spor Kompleksi, Elmadağ Kayak Merkezi, Kızılay-Havalimanı metro hattı, Ankara Doğu-Batı Terminali ve cep terminalleri projesi” yer alıyor.