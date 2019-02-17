Mehmet Özhaseki'nin seçim broşüründeki fotoğraflar Ankara'ya ait değil

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin yerel seçimler için hazırladığı proje katalogunda projeler anlatılırken kente ait fotoğraflar kullanılmaması dikkat çekti. "2019-2024 Ankara Projeleri" katalogunda Ankara'ya dair projelerden bahsedilirken Şanghay'a ve Avusturyalı çocuklara ait fotoğraflar kullanıldığı görüldü.

CHP eski Milletvekili Birgül Ayman Güler, sosyal medya hesabından Özhaseki'nin broşürünü eleştirdi. "Ankara’nın başkent değeri tümden es geçilmiş. Ama 'dünyaya örnek başkent modeli yapacağız' diyen bir cümle de var. Projeleri topladım; model benzeri birşey yok" ifadelerini kullanan Güler, "Türkiye, Ankara bu kadar özensizliği de hak etmiyor!" diyerek tepkisini dile getirdi. (HABER MERKEZİ)

Ankara adayı @mehmetozhaseki broşürü odağını insan-medeniyet diye belirlemiş; Ankara’nın başkent değeri tümden es geçilmiş. Ama “dünyaya örnek başkent modeli yapacağız” diyen bir cümle de var. Projeleri topladım; model benzeri birşey yok. *Ve sahi neden Şangay’dan foto var?! — Birgül Ayman Güler (@birgulaguler) 16 Şubat 2019

Bazılarımız broşürleri “ciddi adamların ciddi sözleri” sayıp okuyoruz; az saygı biraz özen..... Örneğin 0.7 sayfasında başlık bile hatalı... Hele meşhur Ankara Siteler’e verilen sözle şu fotoğraf arasında ne ilgi var? (Taratsak, acaba bu mekan nere çıkar:) pic.twitter.com/RyHsWGBevK — Birgül Ayman Güler (@birgulaguler) 16 Şubat 2019

Birini taradım... @mehmetozhaseki seçim broşüründeki foto, Avustralyalı çocuklara ait!! Türkiye’nin yerel seçim broşüründe... Hayalsiz kopyala-yapıştırcılar arasında seçim, boşversenize:( pic.twitter.com/af9ua00ZRI — Birgül Ayman Güler (@birgulaguler) 16 Şubat 2019

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