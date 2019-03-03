Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika yeniden aday oldu

Cezayir'de 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir protestolara neden olan 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimleri kazanması durumunda, erken seçime gidileceğini ve kendisinin aday olmayacağını açıkladı.

İsviçre'de hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü için adaylık başvurusunu yapmak üzere Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan'ı görevlendiren Buteflika, bir mesaj yayınladı. Cezayir halkına bazı vaatlerde bulundu.

"KAZANIRSAM, ERKEN SEÇİMLERDE ADAY OLMAYACAĞIM"

Buteflika'nın vaatleri şöyle: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından, Cezayir ulusal devletinin yeni reformist sisteminin temellerini oluşturmak üzere siyasi, kurumsal, ekonomik ve sosyal reformların tartışılıp kabul edileceği ulusal bir konferans düzenlenmesini isteyeceğim. Ulusal konferansın kabul ettiği ajandaya göre erken cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek. Seçimlerin tarihini bu konferans belirleyecek. Söz konusu erken seçimlerde aday olmayacağım. Bu seçimler benden sonra yerime gelecek kişinin, nezih ve özgür bir ortamda seçilmesini sağlayacak."

Yeni bir anayasa hazırlanacağını söyleyen Buteflika mesajında "Ulusal kaynakların adil bir şekilde dağıtılması, toplumsal dışlanma ve marjinalleştirmeye son verecek, rüşvet ve yolsuzluğa karşı ulusal seferberlik ilan edecek acil kamu politikaları hayata geçirilecek. Gençlerimizin kamusal hayatta etkin olması için gerekli tedbirler derhal alınacak. Seçimlerin düzenlenmesi işini üstlenecek bağımsız bir mekanizma kurulması üzerine yoğunlaşılarak seçim kanunu yeniden gözden geçirilecek" ifadesine yer verdi.

Buteflika, açıklamada "Göstericilerin ülkenin geleceğiyle ilgili yakarışlarının kendisine ulaştığı" ifadelerini kullandı.

15 KİŞİ ADAY OLDU

Buteflika'nın Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Buteflika adına Anayasa Mahkemesine adaylık belgesini teslim etti. Cezayir resmi haber ajansının haberine göre, başvuru süresi 3 Mart'ta sona erdi ve toplam 15 kişi cumhurbaşkanlığı adaylığı için evraklarını sundu.

Adaylık başvurusunda bulunan isimler şöyle:

"Abdulaziz Butaflika, Emekli General Ali Gadiri, Gelecek Cephesi'nin Başkanı Abdulaziz Biliyd, Ulusal Bina Hareketi Başkanı ve eski bakan Abdulkadir bin Karine, Yurttaşlık İçin Demokratik Gençlik Cephesi Başkanı Ahmed Kuraye, Ahit 54 Partisi Başkanı Ali Fevzi Rubain, Açılım Hareketi Başkanı Ömer Buişşe, Ulusal Zafer Partisi Başkanı Addul Mahfuz, Tecemmu Partisi Başkanı Ali Zagdud, Reşid Nekkaz, Muhsin İmara, Ali Sukuri, Muhammed Bufiraş, Abduşşefik Sanhaci, Abdulhakim Hammadi"

EYLEMLER SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika'nın adaylık başvurusunun ardından ülkede birçok kentte gece gösterisi düzenlendi.

Eylemler başkent Cezayir, Kalme, Mile, Cicel, Burc Buureyric, Hanşele, Ummulbevaki, Tizi, Bumirdas ve Vahran gibi birçok kentte devam etti.

ESKİ BAŞBAKANIN OĞLU EYLEMLERDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan eylemlerde eski Cezayir başbakanının oğlu Hasan Hadde hayatını kaybederken, 183 kişi yaralandı.

Cezayir devlet haber ajansı APS’nin, Sağlık Bakanlığını kaynak gösterdiği haberine göre, Bouteflika’nın 18 Nisan’daki eylemlerde yeniden aday olacağını açıklamasının ardından başlayan eylemlerde Cezayir’in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından kurulan hükümetin başbakanı Bin Yusuf bin Hadde’nin oğlu Hasan Hadde hayatını kaybetti.

Cezayir İçişleri Bakanı Noureddine Bedoui konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Adli muayene ekibi, Hadde’nin ölüm nedenini ortaya çıkaracak” dedi ve Hadde’nin eylemlerde çıkan çatışmada izdiham altında kaldığını belirtti.

Bir hafta önce başlayan eylemlerde şu ana kadar 56 polis yaralandı ve 45 kişi gözaltına alındı.

MUHALİFLERDEN EYLEMLER SÜRECEK AÇIKLAMASI

Muhalifler, sağlık durumunun kötü olduğu belirtilen Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın beşinci defa cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklaması üzerine başlayan protestoların sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Başkent Cezayir'deki Adalet ve Kalkınma Cephesi genel merkezinde düzenlediği toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, yönetimin barışçıl şekilde değişmesi talebinden taviz verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada halkın taleplerinin yanıtsız kalması neticesinde ortaya çıkacak tehlikelerin sorumluluğunun yönetime ait olduğu ifade edildi. (DIŞ HABERLER)

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