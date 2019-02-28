Cezayirli gazetecilerin hükümet ve sansür protestosu sürüyor

Cezayirli gazeteciler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığının protesto edildiği eylemleri takip eden basın mensuplarına yönelik baskı ve engellemelere tepki gösterdi.

Başkent Cezayir'deki Basın Özgürlüğü Meydanı'nda toplanan gazeteciler, Buteflika karşıtı eylemlere uygulanan devlet sansürü ve basın mensuplarına yönelik baskıları protesto etti.

Eylemde gazeteciler sık sık “Basın özgürlüktür, demokrasidir”, “Sansüre hayır” sloganları attı.

Maruz kaldıkları baskı ve kısıtlamaların sona ermesini isteyen Cezayirli gazeteciler, basın özgürlüğü vurgusu yaptı.

İLETİŞİM BAKANI: EYLEM ÇAĞRISINI KİM YAPTI?

Öte yandan Cezayir İletişim Bakanı Cemal Kavan eylemin düzenlendiği Basın Özgürlüğü Meydanı'na gelerek gazetecilerle kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi. Kavan'ın meydandaki gazetecilere “eylem çağrısını hangi kesimin yaptığını” sorması dikkat çekti.

Gazeteciler ise Cezayirli bakanın bu sorusuna tepki göstererek eylemin bizzat gazeteciler tarafından örgütlendiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Cezayir'de resmi medya ile bazı özel televizyon kanalları, geçen cuma günü başta başkent olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen “Buteflika karşıtı eylemleri” takip etmedikleri için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Tepkilerin artması üzerine önceki gün üniversite öğrencilerinin birçok şehirde düzenlediği Buteflika karşıtı eylemler devlet televizyonunun akşam haberlerinde “reform talepleri” şeklinde verilmişti.

Cezayir devlet televizyonu ile devlet radyosunda çalışan gazeteciler de Buteflika karşıtı eylemlere yayın yasağı uygulanmasını protesto için eylem yapmıştı.

BUTEFLİKA'NIN 5. DÖNEM ADAYLIĞINA TEPKİ

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor. (Cezayir/AA)

Cezayir devlet televizyonu çalışanlarından ‘yayın yasağı’ protestosu

Cezayirli öğrenciler Cumhurbaşkanı Buteflika'yı protesto etti

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Buteflika’ya 'kenara çekil' çağrısı