Cezayirli öğrenciler Cumhurbaşkanı Buteflika'yı protesto etti

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına tepkiler sürüyor. Üniversite öğrencileri düzenledikleri eylemle Buteflika'nın adaylığını protesto etti.

Bir süredir Buteflika'nın adaylığına karşı eylemlere sahne olan Cezayir'de öğrenciler de eylemlere katıldı.

Sosyal paylaşım sitelerindeki çağrılar üzerine başkent Cezayir'deki Cezayir Üniversitesi'nin ana kampüsü ve çeşitli fakültelerinde toplanan öğrenciler, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 81 yaşındaki Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı için aday olmasına tepki gösterdi.

“Beşinci döneme hayır” şeklinde slogan atan öğrenciler, eylemin barışçıl olduğunu vurguladı.

Tizi Vuzu, Becaye, Setif, Buira, Bumerdas, Vahran, Edrar, Tipaza, Konstantin, Batna ve Misila kentlerindeki üniversiteler de benzer görüntülere sahne oldu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede eylemlere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor. (Cezayir/AA)

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Buteflika’ya 'kenara çekil' çağrısı