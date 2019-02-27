Cezayir devlet televizyonu çalışanlarından ‘yayın yasağı’ protestosu

Cezayir devlet televizyonunda çalışan gazeteciler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı düzenlenen eylemlere yönelik yayın yasağı ve baskıları protesto etti.

Devlet televizyonu çalışanları, kurumun başkent Cezayir'deki genel merkezinde Buteflika karşıtı eylemler konusunda kendilerine uygulanan baskılara tepki gösterdi.

“Biz gazeteciyiz, yalaka değiliz”, “Televizyona özgürlük” şeklinde slogan atan eylemciler, ifade ve basın özgürlüğü talep etti.

Cezayir'de resmi medya ile bazı özel televizyon kanalları geçen cuma başta başkent olmak üzere çeşitli kentlerde yapılan gösterileri takip etmedikleri gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Tepkilerin ardından dün üniversite öğrencilerinin birçok şehirde düzenlediği eylemler devlet televizyonunun akşam haberlerinde ‘reform talepleri’ şeklinde verilmişti.

Devlet radyosunda çalışan gazeteciler de dün Buteflika karşıtı gösterilere yayın yasağı uygulanmasını protesto için eylem yapmıştı.

BUTEFLİKA'NIN 5. DÖNEM ADAYLIĞI GÖSTERİLERE NEDEN OLUYOR

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede eylemlere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor. (Cezayir/AA)

Cezayirli öğrenciler Cumhurbaşkanı Buteflika'yı protesto etti