26 Şubat 2019 11:10
Son Güncellenme Tarihi: 27 Şubat 2019 18:19

Tuzla'da kimyasal koku: Vidanjör sürücüsü serbest bırakıldı

Tuzla'daki kimyasal kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü serbest bırakıldı.

GÜNCELLENDİ
Tuzla'da kimyasal koku: Vidanjör sürücüsü serbest bırakıldı

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Tuzla'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A. sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

    Tuzla'da 26 Şubat'ta sabah saatlerinde kötü bir koku alan yurttaşların haber vermesi üzerine bölgede başlatılan inceleme sonucu kokunun kaynağının evsel veya kimyasal atık olabileceği belirtilmiş ve sonuçlarda hidrojen sülfür değerleri yüksek çıkmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatmıştı.

    Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı. C.A sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

    Kokunun yayıldığı vidanjörden sabah saatlerinde (27 Şubat) örnekler alındı. Öğlen ise AFAD ekipleri gelerek vidanjörden örnekler aldı.

    Olayla soruşturma sürüyor.

    HİDROJEN SÜLFÜR DEĞERİ YÜKSEK ÇIKTI

    AA'nın aktardığı AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, kokunun kaynağının evsel veya kimyasal atık olabileceği ve bu kimyasalın kanalizasyonda çökme yaptığı, kokunun da bundan kaynaklandığı belirtildi. Yetkililer, kokunun giderilmesi için kanalizasyonlara su basılarak kimyasalın çözülmesini sağlayamaya çalıştıklarını, ölçümlerde hidrojen sülfür değerlerinin biraz yüksek çıktığını belirtti.

    KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI: FACİA OLMADAN ÖNLEM ALINMALI

    Kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun olarak hissedilen koku üzerine açıklama yapan TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu “Tuzla'da facia olmadan önlem alınmalıdır” dedi.

    Tuzla‘daki yoğun kokunun nedeninin tahminen atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığına dikkat çeken Uğurlu “Mevcut kanun, yönetmelik ve standartlara rağmen ülkemizde bir örneğini de Tuzla'da gördüğümüz olayların yaşanması ne yazık ki bununla sınırlı kalmamakta ülkemizin akarsularını ve yer altı sularını da hoyratça kirletmektedir. Atıksu arıtım tesisi işletmesinin pahalı olması, bu konuda standartlara uyulmaması, deşarj suyu parametrelerinin yakalanamaması gibi nedenler işletmeleri yasadışı yollara sevk etmektedir. Çoğunlukla bu suların deşarjı için geceleri beklenmekte, debi sayacı ile oynanarak deşarj edilen miktar düşük gösterilmekte ya da atık vidanjörle alınarak kaçak olarak başka bir alana deşarj edilmektedir. Bu alanların ve işletmelerin sorumlusu olan yerel yönetimler ve ÇŞB`lığı ne yazık ki durumu yeterince kontrol edememektedir. Organize sanayi bölgelerinde ve endüstri alanlarındaki bütün akarsuların ve havzaların kirlenmesi bunun en açık kanıtıdır” dedi.

    "ODAMIZIN GÖRÜŞÜ VE ONAYI ALINARAK RUHSATLANDIRMA YAPILMALIDIR"

    Tuzla da meydana gelen olayda insanların bu durumdan nasıl etkilendiği, insanlarda ne gibi kalıcı rahatsızlıklara neden olabileceği konusunun belli olmadığının altını çizen Uğurlu şu ifadeleri kullandı:

    “Kamu idaresi; insanların ve çevrenin sağlığı için şu önlemleri almalıdır; İstanbul'un ranta dayalı kent planlaması sürecinde, birçok sanayi tesisi ve işletme yerleşim yerleri içerisinde kalmıştır. Sanayi tesislerinin kent içerisinde kalması böyle durumlarda doğrudan insan sağlığını tehdit açısından ciddi sakıncalar taşımaktadır. Bu nedenle bu tip işletmeler acilen kent dışındaki sanayi bölgelerine alınmalıdır. Öncelikle kimyasal madde ile çalışılan işletmelere sahip kentlerde kentin kimyasal envanteri çıkartılarak olası kaza senaryolarına göre önlemler alınmalıdır. Kaza riski yüksek olan kimya tesisleri mutlaka kent dışına çıkarılarak insan yoğunluğundan uzaklaştırılmalıdır. Özellikle tehlikeli kimyasalları kullanan işyerlerinin ruhsatlandırılmasında odamız görüşü ve onayı alınarak ruhsatlandırma yapılmalıdır. Kimyasal madde üreten ve kullanan işletmelerin 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun`na uygun olarak sorumlu müdür bulundurup bulundurmadıkları denetlenmelidir.”

    TUZLA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN "KORKACAK BİR ŞEY YOK" AÇIKLAMASI

    Kokuyla ilgili açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı "AFAD yetkililerinin yapmış olduğu hava analizlerinin şu anda insan sağlığına zararlı olacağını hissetseydiler zaten sabah saat itibariyle burayı karantinaya alırlardı. Öğrenciler olmazdı, vatandaş boşaltılırdı. Öyle bir şeye ihtiyaç duymadıklarını düşünüyorum. Vidanjör mü? Varil mi? Çünkü çok büyük bir vidanjör boşaltacak olsa mahalleyi kapsayabilirdi. Daha geniş bir alana yayılabilirdi. Kapsadığı alan dar olduğu için o yüzden çok büyük bir miktarda olduğunu düşünmüyorum." demişti.

    Fotoğraf: DHA

    Fotoğraf: DHA

    HİDROJEN SÜLFÜR NEDİR?

    Hidrojen sülfür (H2S) çürük yumurta kokan, renksiz zehirli bir gazdır. Kolay tutuşur ve havayla patlayıcı karışımlar oluşturabilir.

    Türkiye Acil Tıp Derneği'nin verdiği bilgiye göre, hidrojen sülfür gazı, kimyasal yolla asfiksi oluşturan zehirli gazlardan biridir. Bu gaz çoğunlukla petrol ve gaz endüstrisi, kanalizasyon, lağım çukurları, kömür madenleri ve petrol yataklarında insan sağlığına yönelik tehdit oluşturur. Suda çözünürlüğü düşük biz gazdır, havadan daha ağırdır. Koku eşiği düşük olduğu için zehirlenmeleri ciddi seyirlidir. Maruz kalındığı taktirde gazın yoğunluğu tehlike yaratır.

    meslekhastaligi.org sitesinin verdiği bilgiye göre, bu gaza maruz kalındığında ortaya çıkan belirtiler şunlardır:

    - Bilinç kaybı

    - Spazmlar

    - Baş ağrısı

    - Uyuşukluk

    - Kusma

    - Huzursuzluk

    - İşitme ve koku alma bozuklukları. (HABER MERKEZİ)

    Koku skandalına dair gerçekler Tuzla halkıyla paylaşılmalı

    Koku skandalına dair gerçekler Tuzla halkıyla paylaşılmalı

    Tuzla'da toprağa kimyasal atık atan 5 şüpheli serbest bırakıldı

    Tuzla'da toprağa kimyasal atık atan 5 şüpheli serbest bırakıldı

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Küba'da anayasa değişiyor: Yüzde 86 oranında evet oyu çıktı
    SONRAKİ HABER

    YSK: DP Bodrum Belediye Başkan Adayı H. İbrahim Kaynar aday olabilir
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yerel seçimde ‘Bağımsız adaylar’la mücadele 

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Bu hukuka karşı nasıl bir felsefe?

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İşçinin bu kadar kolay öldürüldüğü bir ülke var mıdır?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    200 metre

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    İşçilerle işverenlerin ‘pasif agresif’ ilişkileri

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Mete Tunçay'dan Lerna Ekmekçioğlu'na, Talin Suciyan'a uzanan araştırmacı çizgi

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Genç hekimler sanki küsmüş
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Photoshop
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Mısır’da tren istasyonunda yangın: 25 ölü
    Mısır’da tren istasyonunda yangın: 25 ölü

    Mısır'ın başkenti Kahire'de tren istasyonunda yangın çıktı. Yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Karşılıklı savaş uçakları düşüren Hindistan-Pakistan'a itidal çağrısı
    Karşılıklı savaş uçakları düşüren Hindistan-Pakistan'a itidal çağrısı

    Karşılıklı savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe dair itidal çağrıları yapıldı.

    HDP’den ‘Akdeniz’ tepkisi: Karar siyasi operasyondur
    HDP’den ‘Akdeniz’ tepkisi: Karar siyasi operasyondur

    HDP Mersin İl Örgütü, Aleddin Erdoğan’ın adaylığının İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmesini protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    Burhanettin Kocamaz, Mersin belediye başkanı adayı olamayacak
    Burhanettin Kocamaz, Mersin belediye başkanı adayı olamayacak

    YSK, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına Demokrat Parti'nin yaptığı itirazı reddetti.

    GÜNCELLENDİ
    Tuzla'da kimyasal koku: Vidanjör sürücüsü serbest bırakıldı
    Tuzla'da kimyasal koku: Vidanjör sürücüsü serbest bırakıldı

    Tuzla'daki kimyasal kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü serbest bırakıldı.

    Ekoloji Birliği: AİHM'nin Hasankeyf kararı kabul edilemez
    Ekoloji Birliği: AİHM'nin Hasankeyf kararı kabul edilemez

    Ekoloji Birliği, AİHM’nin baraj suları altında kalma tehdidindeki Hasankeyf ile ilgili kararına tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP’nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı kesin olarak düştü
    CHP’nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı kesin olarak düştü

    YSK, Muğla İl Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan için yapılan itirazı reddetti.

    İZELMAN'da anlaşma sağlanamadı, TİS arabulucuya gitti
    İZELMAN'da anlaşma sağlanamadı, TİS arabulucuya gitti

    İZELMAN'da bugün gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmadı. Arabulucu süreci başladı.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    Yaşar Kemal kimdir? Yaşar Kemal’in eserleri neler?
    Yaşar Kemal kimdir? Yaşar Kemal’in eserleri neler?
    Hatayspor, Galatasaray karşısında "mucize"nin eşiğinden döndü
    Hatayspor, Galatasaray karşısında "mucize"nin eşiğinden döndü
    GÜNCELLENDİ
    Sinema Oyuncusu Aytaç Arman uğurlandı
    Sinema Oyuncusu Aytaç Arman uğurlandı
    Başkaldıran ve güçlü bir kadın: Medea
    Başkaldıran ve güçlü bir kadın: Medea
    GÜNCELLENDİ
    Mersin ve Zonguldak'tan işsizliğin fotoğrafı
    Mersin ve Zonguldak'tan işsizliğin fotoğrafı

    Mersin'de 70 kişilik geçici iş için 13 bin 9 kişi başvuru yaparken, Zonguldak'ta 1 kişilik temizlik görevlisi kontenjanına 6 bin 198 kişi başvurdu.

    Baba istismarına uğrayan kardeşlerden çağrı: Davamıza sahip çıkın!
    Baba istismarına uğrayan kardeşlerden çağrı: Davamıza sahip çıkın!

    Babalarının cinsel saldırısına maruz kalan üç kız kardeş, yarın Urfa'da görülecek duruşma için dayanışma çağrısı yaptı: Desteğe ihtiyacımız var.

    Cerrahpaşa’da yemek ihalesine ilişkin çarpıcı iddialar
    Cerrahpaşa’da yemek ihalesine ilişkin çarpıcı iddialar

    Cerrahpaşa’da yemek ihalesinine ilişkin ciddi iddialar gündeme geldi. İddiaları duyuran işçiler işten atıldı.

    Kayseri’deki teknik lisede uygulama dersinde patlama: 4 öğrenci yaralı
    Kayseri’deki teknik lisede uygulama dersinde patlama: 4 öğrenci yaralı

    Kayseri Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'nde uygulama dersinde maden eritilirken patlama meydana geldi. 4 öğrenci yaralandı.

    'Taksim Eğitim Araştırma hastanesinde milyonluk vurgun' iddiası
    'Taksim Eğitim Araştırma hastanesinde milyonluk vurgun' iddiası

    Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 milyon liralık temizlik malzemesi çalındı. Olayda ihmali bulunanların ise sadece görev yeri değiştirildi.

    Savcı Fincancı, Önderoğlu ve Nesin için 7,5 yıla hapis cezası istedi
    Savcı Fincancı, Önderoğlu ve Nesin için 7,5 yıla hapis cezası istedi

    Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği davasında savcı, Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin için hapis cezası istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Trump'tan Kim'e: Büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum
    Trump'tan Kim'e: Büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum

    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'la Vietnam'da bir araya geldi. Trump, Kim'e "Büyük bir lidersiniz" dedi.

    Kadın pazarcılar: Ekmeğimize göz dikiyorlar ama yılmayacağız
    Kadın pazarcılar: Ekmeğimize göz dikiyorlar ama yılmayacağız

    Diyarbakır Jiyan Kadın Semt Pazarı’nın kadın pazarcıları, erkek pazarcıların yerlerine göz dikmesine tepkili. Kadınlar tepkilerini Evrensel’e anlattı.

    BETAM: 2019'da işsizlik yüzde 12.1 olacak, ekonomi yüzde 3.8 küçülecek
    BETAM: 2019'da işsizlik yüzde 12.1 olacak, ekonomi yüzde 3.8 küçülecek

    Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, 2019'daki işsizlik ve ekonomik küçülme oranlarına dair öngörülerde bulundu.

    ODTÜ'de etkinlik yasakları, atölye etkinlikleriyle protesto edildi
    ODTÜ'de etkinlik yasakları, atölye etkinlikleriyle protesto edildi

    ODTÜ öğrenci toplulukları, etkinliklerinin engellenmesine karşı stant açarak, bilgi yarışması, stencil atölyesi gibi çeşitli etkinlikler düzenledi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul ve Ankara'da kadınlardan 8 Mart’a çağrı
    İstanbul ve Ankara'da kadınlardan 8 Mart’a çağrı

    İstanbul ve Ankara’da kadınlar 8 Mart programını açıkladı; yoksulluğa, krize, kadın cinayetlerine ve tacizlere karşı alanlarda olacaklarını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Berkin Elvan davasında polis yine tutuklanmadı, keşif kararı çıktı
    Berkin Elvan davasında polis yine tutuklanmadı, keşif kararı çıktı

    Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davada kanıtlara rağmen sanık polis yine tutuklanmadı, yıllar sonra olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi

    DİSK-AR araştırması ortaya koydu: Sendika ve TİS hakkı kağıt üzerinde
    DİSK-AR araştırması ortaya koydu: Sendika ve TİS hakkı kağıt üzerinde

    DİSK-AR 2019 sendikalaşma araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Veriler Türkiye’de sendikalaşma hakkının kağıt üzerinde kaldığını gösteriyor.

    Kayseri Bağımsız Adayı Aslandoğan: Bütçe, emekçinin denetiminde olacak
    Kayseri Bağımsız Adayı Aslandoğan: Bütçe, emekçinin denetiminde olacak

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Av. Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, işçi duraklarında ve emekçi semtlerinde yurttaşlarla görüştü.

    Kaboğlu, milletvekili seçilmesine rağmen yargılanmaya devam etti
    Kaboğlu, milletvekili seçilmesine rağmen yargılanmaya devam etti

    CHP Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, milletvekili olması nedeniyle, mahkemenin yetkisizlik kararı vermesini istedi.

    Guaido Venezuela’ya ‘geri dönecek mi’ muamması
    Guaido Venezuela’ya ‘geri dönecek mi’ muamması

    Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido geçen hafta gittiği Kolombiya’dan geri dönmedi. Guaido yakında döneceğini ileri sürdü.