Tuzla'da topraÄŸa kimyasal atÄ±k atan 5 ÅŸÃ¼pheli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Tuzla'da boÅŸ bir araziye kimyasal atÄ±k atan 5 ÅŸÃ¼pheli, ifadelerinin ardÄ±ndan adli kontrol tedbiriyle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Tuzla’da önceki gece bir kiÅŸiye ait arsaya izinsiz kimyasal atÄ±k boÅŸaltan 5 ÅŸüpheli, “Çevreyi kasten kirletmek" suçundan tutuklanmalarÄ± talebiyle mahkemeye sevk edildiler, mahkeme adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±na karar verdi.

Tuzla'da önceki gece bir ÅŸahsa ait arsaya izinsiz kimyasal atÄ±k boÅŸaltÄ±rken haklarÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan 5 kiÅŸi, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AtÄ±ÄŸÄ±n alev almasÄ± sonucu haklarÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan F.V., P.U., S.U., T.U ve R.K., emniyet iÅŸlemleri için Ä°stanbul Anadolu Adalet SarayÄ±'na sevk edildi.

SoruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ±, dosya üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± inceleme sonucu, “Çevreyi kasten kirletmek" suçundan tutuklanmalarÄ± talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk etti.

GEREDE'DE TIR'DAN ALMIÅžLAR

P.U., mahkemedeki sorgusunda, malzemeleri Gerede'de bir TIR'dan aldÄ±klarÄ±nÄ±, tehlikeli kimyasal madde olduÄŸunu bilmediÄŸini söyledi. Metal olduÄŸu söylenen malzemeleri spiral ile parçalarken yangÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen T.U., yangÄ±n çÄ±ktÄ±ktan sonra itfaiyeyi aradÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Boya çamuru olarak Gerede'den aldÄ±ÄŸÄ± malzemeyi getirerek gömülmesi için diÄŸer ÅŸüphelilere verdiÄŸini söyleyen F.V., piÅŸman olduÄŸunu ifade etti.

Mahkeme, 5 ÅŸüpheliyi de adli kontrol tedbiri ile serbest bÄ±raktÄ±. Bu kiÅŸilerin yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± yasaklandÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 07:52

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