Kayseri bağımsız adayı Sarıoğlu: Kadınların yaşam alanları yok

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Av. Eylem Sarıoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı’nda esnafı dinleyen, yurttaşlarla sohbet eden Sarıoğlu, “Ancak halkçı bir anlayışla yaşanılan sorunları çözebiliriz” dedi. Sarıoğlu Kayseri’de kadınların ve gençlerin yaşama katılacağı alanların dar olduğunu anlatarak, halkın ihtiyaçlarına göre projeler yapılması gerektiğini söyledi.

Görüşmeler sırasında esnafın temel olarak yaşadığı ekonomik sorunlardan bahsetmesi dikkat çekti. Alım gücünün düşüklüğünden şikayet eden esnaf, faturalara gelen zamların da arttığını belirtti. Bunun üzerine Sarıoğlu, “Elektrik zamlarının geri çekilmesi gerekiyor. Yaşanan ekonomik krizin yükü emekçilere yükleniyor. Neredeyse iki fatura ödüyoruz. Bu zorluklara karşı birlikte çözümler arayacağız” dedi.

Erciyes Üniversitesi’nde çalıştığını söyleyen EYT mağduru yurttaşlar ise, “Kayseri’de kadınların iş olanaklarının olmadığını düşünüyoruz. Evlerde ürettiklerini sergileyebilecekleri, ev ekonomisine katkı sunabilecekleri alanlar olabilir. Gençliğin sosyal yaşama katılacağı alanlar, ücretsiz olmalıdır, yeşil alan korunmalıdır” diye önerilerde bulundular.

Bunun üzerine, şehrin giderek beton yığını haline geldiğine değinen Sarıoğlu, “İlimizde bütün alanlar belediyeler eliyle ranta açılıyor. Kentsel dönüşüm adı altında talanlar yaşanıyor. Yeşil alanlarımız beton yığını haline getiriliyor. Hava ikmal arazisi, ‘millet bahçesi’ yapılacak diyorlar. İşçilerin söz hakkı olmadan yapılan her şey ranta açıktır. Bizler diyoruz ki; Kayseri’nin tarihi dokusuna uygun, yeşil alanları koruduğumuz işler yapacağız. Ranttan yana değil, halkın ihtiyaçlarından yana projeler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

KADIN SIĞINMA EVLERİ YETERSİZ, ÇÖZÜMÜ KADINLARIN BİRLİKTELİĞİYLE OLACAK

Kadınların taleplerini dinleyen Sarıoğlu, sığınma evlerinin yetersiz olduğundan bahsetti. Sığınma evinde problem yaşayan fabrika işçisi bir kadınla sohbet eden Sarıoğlu, “Kadınların ihtiyaçlarını karşılamayan sığınma evleri göstermelik mi açılıyor? Kadınların ihtiyaçlarını gözeten, onların istekleri doğrultusunda, sosyal yaşama katılımı konusunda adımlar atan bir belediyecilik anlayışımız olacak” diye konuştu.

SAYA EMEKÇİLERİNDEN DESTEK

Sarıoğlu, esnaf gezileri ve yurttaşlarla sohbeti ardından bir saya atölyesinde emekçilerle bir araya geldi. Atölye de çalışan ayakkabı emekçilerine neden aday olduğunu anlattı. Ekonomik krizin işlerini çok etkilediği belirten sayacılar, dernekleşme sürecinde desteğini hiçbir zaman esirgemeyen bağımsız adaya oy verip, onun için çalışacaklarını ifade ettiler. (Kayseri/EVRENSEL)

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