Emek Partisi, Balıkesir bağımsız adayı Şuayyip Çetin’i tanıttı

Emek Partisi (EMEP) Balıkesir İl Örgütü, Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda Genel Başkan Selma Gürkan’ın da katıldığı kitlesel basın açıklaması ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday gösterdikleri Şuayyip Çetin’i tanıttı.

Tanıtım töreninde Balıkesirlilere seslenen EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, Emek Partisinin seçimlere girmesinin engellendiğini hatırlatarak, eşit olmayan koşullarda seçime girildiğine dikkat çekti. İktidarın seçimleri bir beka meselesi olarak gördüğünü dile getiren Selma Gürkan iktidarın tüm politikalarını bunun üzerine inşa ettiğini vurguladı. Gürkan konuşmasının devamında şunları söyledi:

SEÇİMLERE OLAĞAN OLMAYAN KOŞULLARDA GİRİYORUZ

“Elbette bu seçim sürecinin olağan olmayan yönü sadece engellemeler değil, baskılar ve olağanüstü kriz koşullarında seçime gidiliyor olmasıdır. Tek adam, tek parti yönetiminin devamını sağlamak için yerel seçimler bir olanak olarak değerlendirilmektedir. Eşit olmayan koşullarda seçime gidiyoruz. Bu koşulların yanında tüm adaylara aynı olanakların sağlanması beklenirken merkezi yönetim ve iktidar ittifakı kendini yerel yönetimlerle ilişkilendirerek, devletin ve kamunun tüm olanaklarını kullanmak suretiyle seçime giderken, bizim gibi bütçeden pay almayan partiler ise kendi olanakları ile bu süreci yürütmeye çalışmaktadırlar. Devletin baskıları yanında propaganda alanında da eşitsizlik derinden yaşanmaktadır. Nisan referandumundan sonra 24 Haziran seçimleri ile güç alan iktidar tek adam, tek parti iktidarına dayalı bir siyasi rejimi inşa etmek için bu yerel seçimleri bir olanak olarak değerlendirmeye çalışıyor. Dolayısı ile bu yerel seçimlerin, yerel seçim olmasının yanı sıra, genel seçim havası yaratılarak, yeni bir rejim için olanak olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. Bizler yerel seçimleri demokrasi mücadelesinin bir aracı, demokratik mücadelenin bir olanağı olarak değerlendiriyoruz. Elbette genel siyaseti konuşurken “Nasıl bir yerel yönetim anlayışı” sorusunu da tartışmaya açıyoruz.

Sanki 17 yıldan bu yana ülkeyi ve belediyeleri kendileri yönetmiyorlarmış gibi şimdi çıkıp bizim argümanlarımızı kullanarak belediyecilikte şeffaflık gerektiğini söyleyebiliyorlar. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kentlere ihanet ettiklerini söyleyebiliyor. Şimdi insana sorarlar; 25 yıldan bu yana belediyeleri, 17 yıldan bu yana ülkeyi kim yönetiyor? O büyük projelerle kent ormanlarının nasıl yok edildiğini, üçüncü havalimanı yapılırken binlerce ağacın kesilmesinin hesabını kime soracağız? Bu yerel seçimlerde İktidara oy değil, ders vereceğiz.”

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ŞUAYYİP ÇETİN: SEÇENEKSİZ DEĞİLİZ

Balıkesir Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şuayyip Çetin ise yaptığı konuşmada yaşamın her alanında baskıcı ve antidemokratik anlayışın egemen kılınmaya çalışıldığına vurgu yaparak,karar alma ve ifadede bulunma süreçlerinin hiçbir aşamasında halkın olmadığını söyledi. Çetin,seçimden seçime sandığa oy atmaktan ibaret bir anlayışın tek başına demokratik olmayacağına değinerek halkın denetimine açık, şeffaf, hesap verebilen, demokratik, halkçı bir belediyecilik anlayışını yaşama geçirmek için aday olduğunu dile getirdi.1958 Susurluk doğumlu olan Şuayyip Çetin, bu kentin toprağı, suyu ve havasının kendilerine ait olduğunu belirttiği konuşmasında halkın seçeneksiz olmadığına da dikkat çekti.

Yüzlerce partili ve parti dostunun katıldığı aday tanıtımında sık sık “Emeğin sesi susturulamaz”, “Rantçı değil, halkçı belediyecilik”, “İş ekmek özgürlük” ve “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları atıldı. (Balıkesir/EVRENSEL)

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