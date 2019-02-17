17 Şubat 2019 09:32

Venezuela Dışişleri Bakanı: ABD, Venezuela gerçeğinden korkuyor

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD ve Amerikan Devletleri Örgütü ile ilişkilerine dair açıklamalar yaptı.

Venezuela Dışişleri Bakanı: ABD, Venezuela gerçeğinden korkuyor

Jorge Arreaza

Fotoğraf: Luigino Bracci/Wikimedia Commons/CC BY 2.0

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    Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesi ve ABD arasında diyaloğun devam ettiğini söylerken Amerikan Devletleri Örgütünden (OAS) 27 Nisan'da tamamen ayrılacaklarını açıkladı.

    Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkelerinde yayın yapan Telesur televizyonuna konuşan Arreaza, ABD ve Venezuela arasında gerçekleşen iki görüşmeyi hatırlattı ve bu görüşmelerde basına yansıdığı gibi gerginlik yaşanmadığını belirtti.

    Arreaza, "Derin farklılıklar ve aynı zamanda iki tarafta da endişeler var. ABD tarafından teklif edildiğini belirtmemiz gereken bu diyaloğu umarım devam ettirebiliriz." dedi.

    Arreaza, ABD'nin Venezuela'nın sözlerinden, Venezuela'nın gerçeklerinden korktuğunu söyledi.

    Bakan Arreaza, ABD'nin vizesini yenilemediği Venezuela'nın Birleşmiş Milletler'deki Daimi Temsilcisi Samuel Moncada'nın söz konusu tarihe kadar OAS'deki faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.

    Arreaza, ayrıca ülkesinin 27 Nisan'da OAS'den tamamen ayrılacağını açıkladı.

    Ayrılma kararının ülkesine ait olduğunu vurgulayan Arreaza, "Kimse bizi OAS'den çıkarmıyor, sürmüyor ya da üyeliğimizi askıya almıyor. Biz çıkma kararını 27 Nisan 2017'de zaten almıştık." ifadesini kullandı.

    Arreaza, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada da ülkesinin "yok olma sürecine girmiş bulunan OAS'den" ayrılacağını ifade etmişti. (Caracas/AA)

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