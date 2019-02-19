ABD bu kez de Venezuela ordusunu tehdit etti

ABD Başkanı Trump, Florida eyaletinde yaşayan Venezuelalı Amerikalılarla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Trump, ağırlıklı olarak Maduro’nun meşru lider olmadığı ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun meşru devlet başkanı olduğunu iddia etti.

‘KOMÜNİZM KORKUSU’

“Juan Guaido’nun ve Venezuela halkının yanındayız. Artık sadece Venezuela’da değil, Nikaragua ve Küba’da da sosyalizmin ve komünizmin sayılı günleri kaldı” ifadelerini kullanan Trump, konuşmasında birçok kez “ABD’nin asla komünist bir ülke haline gelmeyeceğini” söyledi.

Şu ana kadar Maduro’nun yanında duran Venezuela ordusuna ilişkin ilk kez keskin ifadeler kullanan Trump, “üstü kapalı” bir biçimde ordunun üst kademesini tehdit etti.

Trump, şu ifadeleri kullandı: “Kendi geleceklerini, hayatlarını ve Venezuela’nın geleceğini, Küba ordusu tarafından kontrol edilen ve korunan bir adam için riske atıyorlar. Eğer Maduro’yu desteklemeyi seçerseniz artık güvenli bir sığınak veya kolay bir çıkış bulamayacaksınız. Her şeyi kaybedeceksiniz.”

Venezuela için barışçıl bir güç devri istedikleri değerlendirmesinde bulunan Trump, bununla birlikte tüm seçeneklerin masada olduğunu yineleyerek bir kez daha “Askeri seçenek mümkün” imasında bulundu.

TRUMP ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL PETROLÜ SEVİYOR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, başkent Caracas’ta düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, “Trump Miami’de, sosyalizmimizi sorgulayan eski bir söylemle ideolojileri yasaklamak ve Beyaz Saray’ın ırkçı düşüncesini zorla kabul ettirmek için neredeyse Nazi tarzında bir konuşma yaptı” dedi.

Muhalefeti desteklemesi için orduyu tehdit eden Trump’a tepki gösteren Maduro, “Silahlı kuvvetlerin komutanı kim, Miami’den Donald Trump mı? Ülkenin sahibi olduklarını sanıyorlar” şeklinde konuştu.

ABD Başkanının Venezuela’yla ilgili hedefini de sorgulayan Maduro, “Trump’ın Venezuela’da sevdiği şey nedir? Petrol, koltan, elmas? En kötüsü ise kukla olarak hizmet eden Venezuelalılar. İnsani yardım bir şov. Bizim 30 milyar dolarımızı çalıp 20 milyon dolarlık çürümüş gıda teklif ediyorlar” değerlendirmesini yaptı.

Maduro, Rusya’nın 300 ton yardım göndereceğini ayrıca BM üzerinden destek teklifinde bulunan ülkeler de olduğunu sözlerine ekledi. (DIŞ HABERLER)