22 Şubat 2019 18:24

Cumhur İttifakı Karabük’te anlaşamadı, kavga çıktı

Cumhur İttifakı'nın ayrı adaylarla girdiği Karabük'te AKP’li aday Burhanettin Uysal ve MHP’li Aday Rafet Vergili sosyal medya üzerinden tartıştı.

Cumhur İttifakı Karabük’te anlaşamadı, kavga çıktı

Görsel: AKP logosu

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    Cumhur İttifakı Karabük’te seçimlere kendi adayları ile giriyor. AKP’li aday Burhanettin Uysal ve MHP’li aday Rafet Vergili, sosyal medya üzerinden tartıştı. Vergili "Esnaf kan ağlıyor, sen danstasın" ifadesini kullandı. 

    Karabük’te Cumhur İttifakının MHP ve AKP’li adayları sosyal medyada kavga etti. Yerel seçimlerde yeniden MHP’den aday olan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve AKP Karabük Adayı Burhanettin Uysal, mevcut belediye binasının, valilik binası olarak kullanılması için devredilmesi üzerinden birbirlerini eleştirirken son olarak ‘halk dansları’ polemiği yaşandı.

    Daha önce Karabük Üniversitesi Rektörü olan AKP'li Uysal, belediye binasının devlete verilmiş olmasına tepki gösterirken, “Valiliğe devredilirken belediye bütçesinden ne kadar harcama yapıldı? Valilik buraya ne kadar harcama yaptı? Bu arada rektörlüğün yaptığı harcamayı unutmayalım! Yapılan tadilat harcamaları bu binanın yapım maliyetini geçti mi geçmedi mi? Bu binayı kullanmakla Karabük Belediyesine ne kadar zarar ettirdiniz?” dedi.

    Uysal, MHP’li Başkan Vergili’ye ‘Part Time belediye başkanı’ benzetmesi yaparak, “Part Time Belediye Başkanı, siz kendi işletmelerinizde böyle bir binayı on yıl atıl bırakarak, hiç ticaret yaptınız mı?” diye sordu.

    MHP’li Vergili ise belediyeyi, “Borçsuz, 350 milyon TL değerinde gayrimenkul sahibi, kasasında parası olan Türkiye’nin en zengini” olarak tanıttı. Bunun üzerine açıklama yapan AKP'li Uysal, “Yeni belediye binası 27 milyon 640 bin TL ipotekli. Resmi kayıt olduğu iddia edilen belgeler üzerinde Karabük Belediyesinin 103 Milyon 144 bin 222 lira borcu olduğu anlaşılıyor” dedi.

    "HALK DANSLARINDA GÖZÜMÜZ ŞEHR-İ EMİN’İ ARADI"

    Uysal, son olarak Karabük Valiliğinin kültür-sanat buluşması etkinliğinde Halk Dans Topluluğu gösterisine katıldı. Uysal, “Protokol üyeleri gösteride yerini alırken, gözlerimiz Şehr-i Emin’i aradı. 1 Nisan’dan itibaren ilimizde belediye olarak çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklere yer vereceğiz” diyerek Vergili’ye göndermede bulundu.

    Bunun üzerine Vergili, Twitter hesabından paylaşım yaparak, “Hocam akşam katıldığın programda bizi göremeyince üzülmüş, şehrin Şehri Emini neredeydi diye sormuşsun. Sen dans gösterileri izleyip eğlenirken biz esnaf çadırında kan ağlayan esnafımıza destek olmaya çalışıyorduk. O nedenle Şehri Emin olarak programda yer alamadık. Kusuruma bakma” dedi. (HABER MERKEZİ)

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