İHD, polis tacizini aklayan açıklamalara tepki gösterdi

Ankara’da Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneğinin (TAYAD) 16 Şubat’ta Sakarya Caddesi’nde yaptığı eylemde gözaltına alınırken polis tarafından cinsel tacize uğrayan Üniversite Öğrencisi Merve Demirel hakkında İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi Kadın Komisyonu bir açıklama yaptı.

Eyleme müdahale edilmesinin ve gözaltıların hukuksuz olduğunu belirten İHD, OHAL kalkmasına rağmen Valilik kararıyla eylemlerin engellendiğini ve uygulanan şiddetin hiçbir şekilde cezalandırılmadığının altını çizdi.

İHD, Merve Demirel’in gözaltına alındığı sırada polis tarafından cinsel saldırıya uğramasına ve sonrasında AKP’li yetkililerle Emniyet Müdürlüğünden yapılan ‘Babası ‘FETÖ’cü’ açıklamalarına da tepki gösterdi: “Bu açıklamalar cinsel saldırıların devlet tarafından sahiplenildiğini, kendilerine düşman olarak gördüklerine uygulanabilir olduğunu belirtmektedir. Türkiye tarihi gözaltında yapılan cinsel saldırı ve istismarlara yabancı değildir.”

"POLİSİN GÖREVİNE SON VERİLMELİ"

Açıklama şu ifadelerle son buldu: “T.C. devleti başta Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi olmak üzere, kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik sözleşmelerde imzası olmasına karşın, bu sözleşmelere aykırı davranmaktadır. Bu olayın faili olan polisin cezalandırılmaması suçtur. Kadınların her an polisin hem fiziksel hem de cinsel tehdidi altında kalması kabul edilemez. Olayın failinin görevine derhal son verilsin. Hükmü açık olan bu suçun gerektirdiği şekilde cezalandırılsın. İHD olarak bu suçun cezalandırılması sürecinin takipçisi olacağız.” (İstanbul/EVRENSEL)

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