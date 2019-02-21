21 Şubat 2019 12:37
Son Güncellenme Tarihi: 21 Şubat 2019 13:43

Süleyman Soylu: Evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, genç bir kadının gözaltına alındığı sırada uğradığı polis taciziyle ilgili tehditlerde bulundu.

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Süleyman Soylu: Evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek

CNNTürkEkran Görüntüsü

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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki TAYAD eyleminde bir genç kadının polis tarafından gözaltına alınırken tacize maruz kalmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Olaya ‘taciz’ diyenleri adeta tehdit eden Bakan Soylu, “Mahkemede görüşeceğiz” dedi.

    Polisin günlerdir ‘tacizci’ denilerek mağdur edildiğini iddia eden Soylu, “Günlerdir bir mensubumuzu 'tacizci' diye niteleyerek ailesi, çoluğu çocuğu, etrafı, arkadaşları ve yeğenleri olan bir kardeşimizi 'tacizci' diye niteleyerek sabahtan akşama kadar felç etmeye çalışan ve bunu TBMM'nin gazi çatısı altına getirip, orada aynı hakaretleri ortaya koyanlara pabuç bırakacak değiliz” ifadeleriyle olayı savundu.

    Soylu konuşmasının devamında ise ‘tacizci’ diyenleri hedef aldı:
    “Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki bu konunun arkasında duranlar ve bizim evladımıza 'tacizci' diyen alçaklar gereğini görecektir. Öyle bir belge var elimizde. Ömrümüzde hiç boş konuşmadık.”

    TANRIKULU: CİNSEL SALDIRI ÇIKLAK GÖZLE GÖRÜLECEK KADAR AÇIK

    CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Şiddete başvurmayan vatandaşların gözaltına alınmasının anayasaya aykırı olduğunu ifade eden Tanrıkulu, "Cinsel saldırı vardır, cinsel saldırı çıplak gözle görülecek kadar açıktır. Kastının ne olduğunu araştırmak siyasetçiye değil yargıya düşer. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 'Bağımsız, şeffaf, idari soruşturma başlatılmıştır, polis memuru da açığa alınmıştır.' şeklinde açıklama yapması gerekirken, cinsel saldırı suçunu koruyan, meşrulaştıran bir açıklama yaptı" diye konuştu. Cinsel saldırıya, kadına şiddete herkesin, her alanda karşı çıkması gerektiğini ifade eden Tanrıkulu, bunların hiçbir şekilde meşru gösterilemeyeceğini ancak bunun üzerinde de bütün emniyet teşkilatının suçlanamayacağını söyledi.

    BEKAROĞLU’DAN SOYLU’YA YANIT

    CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında polis tacizini meşrulaştıran AKP’lilere tepki gösterdi. Bekaroğlu, “Tacizci polise sahip çıkıyor. Onun polisi, sanki bizim polisimiz değil. İktidarlarını kurtarmaya çalışıyor aslında, ayağının altından kayıp giden iktidarını kurtarmaya” diye konuştu.

    Bekaroğlu, aynı olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede eylemci kadını “Babası FETÖ'den ihraç, kardeşi DHKP-C'li proje kadın” diye niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ise “Allah belanı versin” dedi.

    YÜCEER: TACİZİ MEŞRULAŞTIRIYORLAR

    CHP Milletvekili Candan Yüceer de hükümetin taciz konusunda kullandığı dile tepki gösterdi. Tacizin yok sayılmaya çalışıldığına dikkat çeken Yüceer, “Maalesef bunu yapan bir devlet memuru, bir emniyet mensubu. Onun çalıştığı kurumun sorumluluğunu arttırıcı bir durum var ortada. Onların da gereğini yapması gereken bir şey; ama maalesef olay yok sayılmaya çalışılıyor. Kadına yönelik bir taciz var; ama sanki kadınlar hak ediyor gibi bir algı yaratıyorlar. Bunun devlet eliyle yapılması sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu ve aşmamız gereken ne kadar büyük sorunlarımız olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

    NE OLMUŞTU?

    TAYAD'ın cumartesi günü Ankara Sakarya Caddesi'nde yaptığı eyleme katılan bir üniversite öğrencisi polis tarafından gözaltına alındığı sırada polisin tacizine maruz kalmıştı. Taciz görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine polise tepki yağmıştı. Tacizin ardından genç kadın, polis hakkında suç duyurusunda bulunurken; Ankara emniyeti ise "Babası FETÖ'cü" açıklamasında bulunmuştu. (Ankara/AA)

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