Gözaltına alınan Gazeteci Derya Okatan serbest bırakıldı

Bu sabah evi basılarak gözaltına alınan Artı Gerçek Ankara Muhabiri Derya Okatan, Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis, evde yapılan aramanın ardından Okatan'ı Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürmüştü. Okatan’ın gözaltına alınmasına gerekçe olarak ise ‘sosyal medya paylaşımları’ gösterilmişti.

Artı Gerçek muhabiri Derya Okatan Emniyet'deki işlemlerin ardından serbest bırakıldı#GazetecilikSuçDeğildir #DeryaOkatan pic.twitter.com/1q3iU4XmFZ — ETHA (@etkinhaberajans) 21 Şubat 2019

Okatan, son olarak Ankara’da gözaltına alınırken polisin cinsel saldırısına uğrayan Merve Demirel ile röportaj yapmıştı. Daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada tacize uğrayan Demirel’in babası ‘FETÖ’cü olmak’la suçlanmış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, tacize uğrayan Merve Demirel’i ‘proje kadın’ sözleriyle hedef almıştı.

Sosyal medyadan Okatan’ın gözaltına alınmasına tepki gösterenler, gerekçenin ise bu röportaj olabileceği şüphesine dikkat çekti. Gazeteci Levent Gültekin, “Tacizciyi değil, onu haber yapan muhabiri gözaltına alan sefalet...” diye yazarken, Gazeteci Ömer Çelik ise “Sosyal medya paylaşımları vs. değil, yapılan tacizin “telaşla” gerekçelendirilmeye çalışılıp, “projeci kadın” suçlaması yapılan Merve Demirel röportajı nedeniyle bugün gözaltında Derya Okatan” ifadelerini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)

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