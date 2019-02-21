"Kürdistani yerel seçim ittifakı" protokol imzaladı

Kürdistan İslami Hareketi (AZADÎ), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), Partîya Komunîsta Kurdistan (KKP), Platforma Demokrata Kurdistan (PDK), Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (KDP-T) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) seçim ittifakı için protokol imzaladı.

KDP-T Diyarbakır merkezinde, partilerin temsilcilerinin düzenlendiği törende konuşan HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan, “Daha önce yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde önemli bir güç birliği sağladığımızı ve bunu yerel seçimlerde hayata geçireceğimizi ifade etmiştik. Bugün imzalamış olduğumuz protokolün altına imza atan bütün partilere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bizim için önemli olan halkımızın geleceği ile ilgili 31 Mart’ta elde edeceğimiz büyük başarının sonraki sürece de etki etmesidir” dedi.

‘BU SEÇİMLERİN KÜRTLER AÇISINDAN ÖZEL BİR ÖNEMİ VAR’

“Üzerimizde yoğun baskı ve müdahalelerin olduğu çok zor bir dönemden geçiyoruz” diyen Buldan, “Özellikle bölgemizde HDP belediye eşbaşkanlarının cezaevlerinde rehin olarak tutulduğu, belediyelerimize kayyumların atandığı bir dönemde bu seçimlerin Kürtler açısından özel bir öneminin olduğunu ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

Kayyım atanan belediyelerde seçimi kazanmayı hedeflediklerini söyleyen Pervin Buldan, “Hedefimiz kayyumların gasp ettiği belediyelerimizi geri almak, bu belediyelerin üzerine daha çok belediye ekleyerek büyük bir başarının altına imza atmaktır. Bunu yaparken elbette bu protokolün altında imzası olan bütün siyasi partilerin büyük bir çabasının olacağını da biliyoruz. Bu çabayla birlikte 31 Mart’ta büyük bir başarı elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘KAZANMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK’

Seçime baskı altında girdiklerini belirten Buldan, şöyle devam etti:

“Kürt halkının geleceği açısından ulusal birlik meselesinin de önemli olduğuna dikkat ederek yaptığımız ittifakın ulusal birliğe değerli bir katkı sağlayacağını özellikle belirtmek isterim. Yoğun baskılar altında bir seçim süreci geçireceğiz ama halkımızın bu seçimlere çok büyük bir ümit bağlıyor. Halkımız bu zaferin gerçekleşmesine olan inancını bizlere iletti ve bizim kazanmaktan, başarmaktan başka çaremiz yok. Bu faşizan koşulları, uygulanan baskıları, şiddet politikalarını, zaferimizle ve kazanacağımız belediye sayıları ile öteleyeceğimizi ve bu baskılara son vermenin tek yolunun bu olduğunu ifade etmek istiyorum.”

‘BURADAKİ SİNERJİ TÜRKİYE’NİN BATISINA DA ETKİ EDECEK’

“Halkımızın gözünün kulağının burada olduğu bir dönemde bu görüntüyü vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz” diyen Buldan, “Buradaki sinerjinin Türkiye’nin batısına da etki edeceğine olan inancımız çok büyük. Biz bu güç birliğine alanlarda halkımızla birlikte ulaşabilirsek, bu sinerji Türkiye’nin batısında da görülecektir. O zaman ulusal birlik meselesinde önemli bir sinerji yaratacağımızı da görmüş olacağız” şeklinde konuştu.

İTTİFAK METNİ

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre partiler arasında imzalanan “Yerel seçim ittifakıyla Kürt siyasetinde 40 yıllık katılaşmış duvardan gedik açtık” başlıklı protokol metni şöyle:

"7 Ocak saat 11.00’de Diyarbakır’da Ayaz Düğün Salonu tarihi bir ana tanıklık etti. Komünist, siyasal İslam, milliyetçi muhafazakar, liberal, devrimci demokrata varana kadar farklı siyasal renkleriyle Kürtler el ele tutuşarak siyasal halaya durdular. Sekiz parti ve hareket temsilcileri el ele tutuşup halkı selamladıkları zaman zılgıtlar eşliğinde alkış tufanı koptu. Koptu çünkü halkımız, yıllardır özlediği büyük ittifak fotoğrafının ön adımlarını gördü. Halkımız, halklarımız ve siyasal kadrolarımız, siyasi hareketlerimiz arasında katılaşmış siyasi duvardan önemli bir gediğin açıldığını gördü ve ayakta alkışladı. Bununla da bitmedi.

Pervin Buldan, konuşmasının başında, ‘Bu tablo Mele Mustafa Barzani, Mazlum Doğan ve Vedat Aydın’ın özlediği tabloydu’ dediği an esas o zaman salondaki heyecan ve alkış tufanı görülmeye değerdi! Çünkü bu söylem on yılların özlemini açığa vuruyordu.

Kürdistani Yerel Seçim ittifakıyla ilgili kısa birkaç noktayı sıcağı sıcağına okuyucuyla paylaşmak istiyorum. Söyleyeceklerimi özü itibarıyla 7 Ocak’ta söyledim ama daha geniş okuyucuyla paylaşmak istiyorum. Zira birden fazla neden atılan adım tarihi önemdedir.

Özetle;

* Öncelikle 7 Ocak 2019’daki tarihi günde, bizleri Kürdistani Yerel seçim ittifakında buluşturan herkes siyasal hareket ve kadronun çaba ve emeğine teşekkürler! Ve başta ittifaka taraf olan herkese atılan bu küçük ama tarihi önemi bulunan adımın kıymetini bilmeye çağırıyorum. Ve diyorum ki aman ha hepimiz siyaset dilimizi disipline edelim. Zira gördük ki yapmak çok zor ama yıkmak çok kolay.

*İ kinci çağrım tüm farklılığıyla Kürt medyasına, yazar ve habercilerinedir; sizlere bu süreçte çok ama çok büyük sorumluluk düşüyor. Kürt siyasal yapıları arasında yakınlaşma ve ortaklaşmayı güçlendirecek bir dil kullanalım diye öneriyorum.

* On yıllardır dediler ki ‘Kürtler birlik yapamaz’ hatta kimileri ‘Kürt siyasal partilerini birleştirmek Kürdistan dağlarını birleştirmekten daha zordur’ dediler. İşte şimdilik yerel seçimlerle sınırlı da olsa ittifak kurduk. Ve önemlisi ittifak adımını atarken birbirine en uzak tarif edilen parti ve hareketler arasında bu başarıldı yani geçilmez katı siyasi duvardan önemli bir gedik açtık hep beraber o gediği ulusal ittifak yolunda süreçte genişletmeyi hedefleyelim. Bu az şey mi? Değil?

* Elbette atılan adım, Yerel seçim ittifakıyla sınırlı küçük bir adımdır ama zaten her küçük büyük olanın filizidir. Her konuda küçük olmadan büyük olmaz! Bu bilinç ve yaklaşımla komünistler olarak herkesi ama herkesi sorumlulukla ve emekle küçük olanı büyütmeye çağırıyoruz.

* Bu küçük adım daha şimdiden, halkımız ve siyasetimiz arasında iç demokrasi kültürünün geliştirilmesinde büyük ektisi olduğu, olacağını 7 Ocak Ayaz Düğün salonundaki büyük heyecandan gördük, yaşadık! Evet, bu küçük adımla hep dile getirdiğimiz Kürt Kürde demokrat davranmalı önermemizin şimdiden karşılık bulduğu görmeye başladık. E ne duruyoruz; haydi hep beraber küçük olanı büyütelim! Yani Yerel seçimlerde ki büyük sınavımızla ulusal ittifakın taşlarını döşeyelim!

* 7 Ocak 2019’da atılan tarihi adımla, Yerel iktidarla sınırlı küçük bir adım da olsa ulusal iktidar paylaşımının ilk adımları atılıyor. Bir nevi iktidar ortaklaşmasında ilk deneme yapılıyor ki eğer başarabilirsek bu da az şey değil! Çünkü yine hep dile getirdiğimiz gibi, ulusal ittifakın yolu yerel veya merkezi iktidarda ortaklaşmaktan geçiyor.

* Başta Cumhur İttifakı olmak üzere, Türk rejim partilerinin hedefinde; İçerde ve sınır ötesinde Kürtlerin kazanımlarının tırpanlanması hedefi var. Özetle Kuzey Kürdistan’da ve sınır ötesinde nerede olursan olsun diyorlar ki ‘Kürt anasını görmesin’. Dün 8 parti ve hareketin ilan ettiği Kürdistani yerel seçim ittifakının ise, Kuzey’de ve diğer Kürdistan parçalarında ‘Kürt anasını görsün’ hedefi bulunmaktadır. Bu hedef az şey değil, eğer hedefimiz doğrultusunda küçüğü büyütebilirsek.

* Uzatmadan şunu ekleyerek bitirelim; 7 Ocak’ta Ayaz Düğün salonunda büyük bir heyecan dalgasını gördük yaşadık. Yürekler umutla doldu! Gelin hep beraber bu heyecanı diri tutalım ve umudu büyütelim! İnanırsak kazanacağız! Birlikte yürürken birbirimize demokrat davranırsak başaracağız! Halklarımızın iradesini kayyumlardan özgürleştirmek için demokratik meşru zeminde mücadeleye!” (HABER MERKEZİ)