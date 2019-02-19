19 Şubat 2019 16:20
CHP İzmir Buca ilçe belediye başkan adayını geri çekti
CHP İzmir Buca İlçe Başkan adayı olarak açıkladığı Suat Nezir'i geri çekti, Eski Buca Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Kılıç aday gösterildi.
Fotoğraf: DHA
CHP İzmir Buca İlçe Başkan adayı olarak açıkladığı Suat Nezir ismini geri çekti.
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 2 Şubat’ta PM kararıyla İzmir'in Buca ilçesinden aday gösterilen Suat Nezir'in adaylığını aldığı yetki kapsamında geri çekti. Nezir'in, parti örgütünden gelen yoğun tepkiler üzerine geri çekildiği belirtilirken, Nezir'in yerine eski Buca Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Kılıç'ı aday gösterildiği öğrenildi.
Öte yandan CHP'nin Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesi belli oldu. CHP İstanbul eski Milletvekili Selina Doğan ve oyuncu Levent Üzümcü CHP'nin Şişli Belediye Meclis Üyesi aday listesinde yer alan isimler arasında.