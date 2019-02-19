CHP İzmir Buca ilçe belediye başkan adayını geri çekti

GÜNCELLENDİ

HDP Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermiyor

Ankara’da Büyükşehir için aday göstermeyen HDP, İç Anadolu Bölgesinde Konya ve Kayseri olmak üzere toplam 12 belediyede aday çıkardı.