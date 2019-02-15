Leyla Güven'in açlık grevi 100. gününde, Diyarbakır polis ablukasında

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in Abdullah Öcalan üzerindeki tecridinin kaldırılması talebiyle başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 100’üncü gününe girdi. Güven ve cezaevlerinde açlık grevinde olanlara destek amacıyla 15 kentten Diyarbakır’a yapılacak yürüyüş öncesinde kent ablukaya alındı. Arbede sırasında polislerce itilen HDP’li Saliha Aydeniz yere düşerek yaralandı.

KENTİN GİRİŞLERİNDE VE GÜVEN'İN EVİNİN ÇEVRESİNDE POLİS ABLUKASI

Fotoğraf: MA

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre "100 gününde Leyla'ya, tecridi kırmaya" sloganıyla Hakkari, Van, Kars, Iğdır, Bitlis, Ağrı, Muş, Şırnak, Mardin, Siirt, Batman, Dersim, Bingöl, Antep ve Urfa’dan olmak üzere 7 ayrı koldan yapılması planlanan yürüyüşlerin, saat 12.00’de Güven’in Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’ndeki evinin önünde yapılacak açıklamayla tamamlanması planlanıyordu.

Güven’in evinin bulunduğu cadde ve site ile çevresindeki sitelerin arasındaki yollar polis bariyerleriyle ablukaya alındı. Ayrıca caddeye TOMA'lar konuşlandırıldı. Kente giriş noktalarında da yoğun güvenlik önlemi alındı.

POLİS HDP MİLLETVEKİLİ AYDENİZ'İ İTİP DÜŞÜRDÜ

Fotoğraf: MA

Yürüyüşlerde HDP milletvekilleri Hasan Özgüneş, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz, Ebru Günay, Pero Dündar, Tuma Çelik, Sıddık Taş, Feleknas Uca, Ayşe Acar Başaran, Necdet İpekyüz, Saliha Aydeniz, Sait Dede, Habib Eksik, Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Tayyip Temel, Abdullah Koç, Dilan Dirayet Taşdemir, Şevin Coşkun, Mensur İşık, Erdal Aydemir, Kemal Bülbül, Alican Önlü, Mahmut Toğrul, Ayşe Sürücü ve Nusrettin Maçin yer aldı.

Fotoğraf: MA

Milletvekilleri, yol boyunca karşılaştıkları tüm engelleme çabalarına rağmen kente ulaştı.

Leyla Güven'in ve direnişteki tüm yoldaşlarımızın sesi olmaya geldik Amed'e, hiçbir abluka bunu engelleyemez. #LeylaGüven100Gün pic.twitter.com/KaMb93SIT3 — Abdullah KOÇ (@Abdullahkochdp) 15 Şubat 2019

Leyla Güven’in evine doğru yürümeye hazırlandıkları sırada HDP’lilerin yanına gelen polis amirleri, Diyarbakır Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtti. HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, polis amirine yürüyüşün yasal olarak engellenemeyeceğini, engellenmesi halinde anayasal suç işleneceği yanıtı verdi.

Yaşanan tartışmalar üzerine polis yetkilileri Leyla Güven’in evine ancak araçlarla gidilmesi durumunda izin vereceklerini söyledi.

Fotoğraf: MA

450 Evler Kavşağı’ndan Kayapınar ilçesinde özel bir hastanenin önüne geçen bir grup HDP milletvekili, burada polislerce ablukaya alındı. Bu sırada HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz’in polisler tarafından itilmek suretiyle yere düşerek yaralandı.

Fotoğraf: MA

Bir tekerlekli sandalyeye ile hastaneye kaldırılan Aydaeiz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VALİLİK, EYLEME KATILANLARA "TERÖR ÖRGÜTÜNE MÜZAHİR ŞAHIS VE GRUPLAR" DEDİ

Diyarbakır Valiliği, bu sabah yaptığı açıklamada eyleme katılanların "bölücü terör örgütüne müzahir şahıs ve gruplar" olarak niteledi.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Açlık grevi eylemi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Araç Muayene İstasyonu kavşağında toplanarak bölücü terör örgütüne müzahir şahıs ve gruplarca, Güven’in evinin bulunduğu bölgeye doğru yasadışı yürüyüş yapılacağı bilgisi alınması üzerine güvenlik güçlerimiz tarafından yapılmak istenen eylem öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi adına gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Vatandaşlarımızın yasaklama kararına uymaları, bölücü terör örgütünün propaganda ve kışkırtmalarına itibar etmemeleri, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri ile ilimizde hakim olan huzur ve güven ortamının devamı bakımından büyük önem arz etmekte olup, siz değerli vatandaşlarımızın göstereceği sağduyu ve duyarlılık için teşekkür ederiz.”

GÜVEN'İN AÇLIK GREVİ

Leyla Güven, Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde 8 Kasım 2018’de Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasıy talebiyle süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlamıştı.

Güven, Afrin operasyonunu eleştirdiği için 22 Ocak 2018’de evine yapılan baskınla gözaltına alınarak, 9 günlük gözaltının ardından 31 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Nisan 2018'de hazırlanan iddianamede, Güven için "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet etmek" suçlamalarıyla hapis cezası istenmişti. Cezaevindeyken 24 Haziran seçimlerinde HDP'den Hakkari milletvekilliğine seçilen Güven'in, dokunulmazlık kapsamında yargılamasının durdurulması ve tahliye edilmesi yönündeki talepler ise reddedilmişti.

Güven, SEGBİS üzerinden 8 Kasım 2018'de bağlandığı Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, açlık grevine başladığını duyurmuş, ardından görülen duruşmalara katılmamıştı.

Güven’in Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması istemiyle başlattığı açlık grevi devam ederken, 12 Ocak'ta Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan'la görüştürüldü. Görüşme sonrası Güven, “Öcalan’ın kardeşiyle bir defaya mahsus olarak görüştürülmesinin tecridin kalkması anlamına gelmediğini, Öcalan üzerinde tecrit kalkana kadar açlık grevini sürdüreceğini" açıklamıştı.

Güven ve avukatlarının protesto amaçlı katılmadığı 25 Ocak’taki duruşmada mahkeme heyeti tahliye kararı vermişti.

TIBBİ MÜDAHALEYİ REDDETTİ

Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nden ambulansla Bağlar Bağcılar Mahallesi'ndeki evine götürülen Güven, açlık grevini burada sürdürmeye başladı.

Güven'in tutuklu bulunduğu dönemde baş gösteren sağlık sorunları, evinde götürüldüğü dönemde, açlık grevinde geçirdiği zamanın ilerlemesi nedeniyle şiddetlenerek devam etti. Güven, önceki gün kusma ve göğüs sıkışması, nefes alıp vermede zorlanma ve aşırı dikkat dağınıklığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Güven, hastanade kendine geldiğinde tıbbi müdahaleyi reddetti ve tekrar evine götürüldü. (HABER MERKEZİ)

Hastaneye kaldırılan Leyla Güven tedaviyi reddetti, evine döndü