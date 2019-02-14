HDP'li vekillerin eylemine polis engeli: Pero Dündar elinden yaralandı

Açlık grevindeki Leyla Güven'e destek vermek için Nusaybin'den Diyarbakır'a yürümek isteyen HDP milletvekillerine engel olan polisler, vekilleri çembere alarak saldırdı. Mardin Milletvekili Pero Dündar, müdahale sırasında elinden yaralandı.

MA'nın haberine göre, HDP milletvekillerinin açlık grevindeki Leyla Güven’e destek için "100'üncü Gününde Leyla'ya, Tecridi Kırmaya" sloganı ile 7 merkezden başlattıkları yürüyüşün Nusaybin ayağında vekillere yönelik polis saldırısı yaşandı.

Şırnak'tan 13 Şubat'ta yola çıkarak Nusaybin'e ulaşan milletvekilleri Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz ve Nuran İmir ile Mardin milletvekilleri Pero Dündar, Ebru Günay ve Tuma Çelik HDP ilçe binasında partililerle bir araya geldi. Buradan Diyarbakır’a doğru devam edilecek yürüyüş nedeniyle parti binasının etrafı zırhlı araç ve yüzlerce polis ile abkukaya alındı. Nusaybin Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürü de parti binasının önüne geldi.

Parti binasından toplu halde çıkarak yürüyüşe başlamak isteyen milletvekillerinin etrafını saran polis, eyleme engel oldu.

Fotoğraf: MA

Fotoğraf: MA

DÜNDAR'IN PARMAĞI KALKANA SIKIŞTI

Yürümekte ısrar etmeleri üzerine milletvekilleri kalkanlarla çembere alındı. Bu yüzden tartıştıkları polisler milletvekillerini darbetti. Milletvekillerinden Pero Dündar’ın ise, kalkanlarla sıkıştırılması nedeniyle yaralandığı parmağında kanama meydana geldi.

Fotoğraf: MA

MA'nın haberine göre, o anlarda bir polis memuru elindeki copla milletvekillerinden Hüseyin Kaçmaz'a vurdu.

Buna rağmen yürümekte ısrar eden milletvekillerini ellerindeki kalkanları ile geri iten polisler, vekilleri parti binasının kapısına kadar uzaklaştırdı. Maruz kaldıkları saldırı nedeniyle milletvekillerinin polislere "Bunun hesabını vereceksiniz" diye seslendikleri duyuldu. Ardından milletvekilleri durum değerlendirmesi yapmak üzere parti binasına geçti. (HABER MERKEZİ)

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