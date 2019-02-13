Hastaneye kaldırılan Leyla Güven tedaviyi reddetti, evine döndü

Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevi eylemi yapan DTK Eş Başkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tıbbi müdahaleyi reddeden ve açlık grevini sürdüreceğini söyleyen Güven, evine geri döndü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Uluslararası Barış Delegasyonu üyeleri geldikleri Diyarbakır’da Leyla Güven’i evinde ziyaret etti. Delegasyon üyeleri, ziyaretin ardından sitenin bahçesinde açıklama yapacağı sırada Güven’in fenalaştığı belirtildi. Göğüs ağrılarının olduğu belirtilen Güven sağlık ekipleri tarafından Urfa yolu üzerindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

TEMİZKAN: LÜTFEN ÖLMESİNE İZİN VERMEYİN

Güven'in kızı Sabiha Temizkan, Tiwtter'dan yaptığı paylaşımda "Annem Leyla Güven açlık grevinin 98. gününde fenalaştı. Hastanedeyiz, müdahaleyi kabul etmiyor. Şu anda yoğun bakımda ve sadece kalp ritmini takip edebiliyorlar. Annem ağır durumuna rağmen eve gitmek istediğini söylüyor. Lütfen ölmesine izin vermeyin! Lütfen!" ifadelerini kullandı.

Annem #LeylaGüven açlık grevinin 98. gününde fenalaştı. Hastanedeyiz, müdahaleyi kabul etmiyor. Şu anda yoğun bakımda ve sadece kalp ritmini takip edebiliyorlar. Annem ağır durumuna rağmen eve gitmek istediğini söylüyor. Lütfen ölmesine izin vermeyin! Lütfen! — sabiha temizkan (@sabihatemizkan) 13 Şubat 2019

ARSLAN: TECRİT BİR AN EVVEL SONLANDIRILMALI

DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan hastane önünde yaptığı basın açıklamasında, Güven'in gözlem altında kalmayı kabul etmediğini ve Israrla evine gitmek istediğini aktardı. Tecridin kaldırılması çağrısı yapan Arslan, "Yarın bir gün açlık grevi eylemcilerinden duymasını istemediğimiz bir haberin gelmesi, halkların ortak yaşam alanını zedeleyecektir" dedi.

Arslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Güven, bugün saat 15.30 sıralarında bir anda rahatsızlanarak kendinden geçti. Bunun üzerine yanında bulunan arkadaşlarımız acil olarak Leyla Güven arkadaşımızı hastaneye getirdi. Bu gözlem sırasında Leyla arkadaşımız açlık grevi eylemini Sayın Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılmadan sonlandırmayacağını, tedaviyi hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini müdahale etmek isteyen doktorlarla paylaşarak, bu konuda kendi beyanı üzerine imzasını atarak yapılmak istenen müdahaleyi engelledi. Leyla Güven arkadaşımız hastanede bulunmaktan dahi rahatsız olduğunu, açlık grevini sonuna kadar sürdüreceğini ifade etmiştir. Bundan dolayı hastanede bulunmak istemiyor. Gözlem altında kalmayı kabul etmiyor. Israrla evine gitmek istiyor. Biz de hem kamuoyunu hem halkımızı hem de bu konuda yetkili olan tüm çevreleri, Sayın Öcalan üzerinde sürdürülen insanlık dışı tecridin bir an evvel sonlandırılarak bu tecridin halklarımızın bir arada kalma noktasını zedelemeden bitirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yarın bir gün açlık grevi eylemcilerinden duymasını istemediğimiz bir haberin gelmesi Türkiye'deki halkların ortak yaşam alanını zedeleyecektir."

MÜDAHALEYİ REDETTİ

Açıklamanın ardından tıbbi müdahaleyi kabul etmeyen Leyla Güven, taburcu edilerek evine götürüldü. Güven'in hastaneden çıktığı haberini Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Twitter'dan duyurdu.

(HABER MERKEZİ)

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