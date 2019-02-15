15 Şubat 2019 10:02
Son Güncellenme Tarihi: 15 Şubat 2019 10:46

İşsizlik oranı yüzde 12,3'e yükseldi

Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı. Resmi rakamlara göre işsiz sayısı 4 milyona dayanırken işsizlik oranı, yüzde 12,3'e yükseldi.

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İşsizlik oranı yüzde 12,3'e yükseldi

Fotoğraf: DHA

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    Ekonomide ocak ayında açıklanan olumsuz verilere bir yenisi daha eklendi. Yüzde 20,35'lik enflasyon ve sanayi üretimindeki yüzde 9,8'lik azalma sonrası işsizlik rakamları da 2 puanlık artışla 12,3'e yükseldi.

    Türkiye genelinde işsizlik, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde resmi rakamlara göre yüzde 12,3’e yükseldi. İşsizlik Ekim döneminde yüzde 11,6 düzeyindeydi.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsiz sayısı Kasım  döneminde 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişiye yükseldi.

    Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile yüzde 14,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,3 puanlık artış ile yüzde 23,6 düzeyine çıktı, 15-64 yaş grubunda bu oran 2,1 puanlık artış ile yüzde 12,6 oldu.

    İstihdam edilenlerin yüzde 17.7'si tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 6.5'si inşaat, yüzde 55.8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

    grafik

    Grafik: DHA

    Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.9 puan, inşaat sektörünün payı 1.1 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.8 puan, hizmet sektörünün payı 1.2 puan arttı.

    İşgücü 2018 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 505 bin kişi artarak 32 milyon 295 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 53 oldu. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.3 puanlık artışla yüzde 72.4, kadınlarda da 0.3 puanlık artışla yüzde 34.1 oldu.

    işsizlik

    Grafik: DHA

    Kasım 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre bir değişim göstermeyerek yüzde 33.6 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.8 puan artarak yüzde 22.8 oldu.

    İŞSİZ SAYISI 4 MİLYONA DAYANDI

    Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 228 bin kişi azalarak 28 milyon 591 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0.4 puanlık düşüşle yüzde 47 oldu.

    işsizlik grafiği

    Grafik: DHA

    Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 144 bin kişi artarak 3 milyon 907 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.4 puan artarak yüzde 12 oldu.

    Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0.2 puan azalarak yüzde 53.4 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 54 bin, hizmet sektöründe 87 bin, inşaat sektöründe 47 bin, sanayi sektöründe ise 40 bin kişi azaldı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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