Ocak enflasyonu ocak söndürdü: Yüzde 20,35

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre, enflasyon ocak ayında yüzde 1,06 artarken, yıllık bazda yüzde 20,35 oldu.

TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.

Grafik: TÜİK

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDADA

Aylık en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3,62, sağlıkta yüzde 3,56, eğlence ve kültürde yüzde 3,18 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,07 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 7,95 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 3,10 ile konut oldu.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 30,97

Yıllık en fazla artış yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 29,63, ev eşyası yüzde 29,07, eğlence ve kültür yüzde 23,15 ve lokanta ve oteller yüzde 19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Ocak 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU BİBER

Ocak ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 87,87 ile çarliston biber oldu. Onu yüzde 80,94 ile patlıcan takip etti. Fiyatı en çok artan ürünler listesinde ilk sıraları gıda ürünleri aldı:

Çarliston biber 87,87 Patlıcan 80,94 Ispanak 67,63 Sivri biber 63,84 Taze fasulye 53,31 Salatalık 44,31 Domates 38,75 Havuç 36,03 Kabak 28,41 Ulaşım araçları ile ilgili hizmetler 23,31

Yİ-ÜFE YILLIK YÜZDE 32,93 ARTTI

Grafik: TÜİK

TÜİK verilerine göre yurt içi üretici fiyat endeksi, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,70 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,83, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,47, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,38 artış ve su sektöründe ise yüzde 6,88 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinde gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 4,67 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri, yüzde 4,22 ile kömür ve linyit, yüzde 3,94 ile diğer ulaşım araçları olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 31,23, ham petrol ve doğal gaz yüzde 11,70, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 6,88 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu. (EKONOMİ SERVİSİ)

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