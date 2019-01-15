15 Ocak 2019 10:18
Son Düzenlenme Tarihi: 15 Ocak 2019 10:47

İşsizlik oranı Ekim 2018'de 1,3 puan artarak 11,6 oldu

İşsiz sayısı 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişi olarak kaydedildi. Genç işsizlik oranı Ekim 2018'de 3 puan yükselerek yüzde 22,3'e çıktı.

GÜNCELLENDİ
İşsizlik oranı Ekim 2018'de 1,3 puan artarak 11,6 oldu

Siverek'te iş başvurusu kuyruğu. | Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Türkiye'de işsizlik oranı, Ekim 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan artarak yüzde 11,6 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 501 bin kişilik artışla 3 milyon 788 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

    Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,3 puan yükselerek yüzde 11,6 oldu.

    İşsizlik oranı Ekim 2018'de bir önceki aya göre 0,2 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,3 puanlık artışla yüzde 13,6 olarak tahmin edildi.

    Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3 puan yükselerek yüzde 22,3 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 1,4 puan artışla yüzde 11,9 olarak gerçekleşti.

    TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle

     

    2010

    2011

    2012

    2013

    2014

    2015

    2016

    2017 

      2018

    Ocak

    13,6

    11,1

    9,3

    9,7

    10,3

    11,3

      11,1

     13

     10,8

    Şubat

    13,5

    10,7

    9,6

    9,7

    10,2

    11,2

      10,9

     12,6

     10,6

    Mart

    12,8

    10,1

    9,1

    9,4

    9,7

    10,6

      10,1

     11,7

     10,1

    Nisan

    11,3

    9,3

    8,2

    8,7

    9

    9,6

        9,3

     10,5

      9,6

    Mayıs

    10,3

    8,9

    7,6

    8,2

    8,8

    9,3

        9,4

    10,2

      9,7 

    Haziran

    9,9

    8,7

    7,3

    8,1

    9,1

    9,6

      10,2

    10,2

     10,2

    Temmuz

    9,9

    8,6

    7,6

    8,6

    9,8

    9,8

      10,7

     10,7

     10,8

    Ağustos

    10,6

    8,5

    8

    9

    10,1

    10,1

      11,3

     10,6

     11,1

    Eylül

    10,6

    8,2

    8,3

    9,2

    10,5

    10,3

      11,3

     10,6

     11,4

    Ekim

    10,5

    8,4

    8,3

    9,1

    10,4

    10,5

      11,8

     10,3

     11,6

    Kasım

    10,2

    8,4

    8,6

    9,3

    10,7

    10,5

      12,1

     10,3

     

    Aralık

    10,6

    9

    9,3

      9,6

    10,9

    10,8

      12,7

     10,4

     

    Yıllık

    11,1

    9,1

    8,4

        9

    9,9

    10,3

     10,9

     10,9

     

    İstatistiklere göre, istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 225 bin kişi artarak 28 milyon 870 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 47,5'e geriledi.

    Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 187 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 414 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,5'i tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 55'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

    Ekim 2018'de bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,9 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 1 puan arttı.

    İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 53,7 OLDU

    İş gücü, Ekim 2018'de, bir önceki yılın aynı ayına göre 726 bin kişi artarak 32 milyon 658 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,6 puan artışla yüzde 53,7'ye ulaştı. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 73'e, kadınlarda 0,6 puanlık artışla yüzde 34,8'e yükseldi.

    Ekim 2018'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalışla yüzde 33,7'ye geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 22,4 oldu.

    Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam Ekim 2018'de bir önceki aya göre 64 bin kişi artarak 28 milyon 863 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 47,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı da Ekim 2018'de, bir önceki aya göre 58 bin kişi artışla 3 milyon 742 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 11,5'e yükseldi.

    Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı 0,2 puan artarak yüzde 53,6 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, sanayi sektöründe 2 bin, inşaat sektöründe 26 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 53 bin, tarım sektöründe 38 bin kişi arttı.

    Türkiye genelinde Ekim 2018'e ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

     

     

    Toplam

    Erkek

    Kadın

    15 ve daha yukarı yaştakiler

     

     

     

     

     

     

    Nüfus (bin ki)

       60.841

    30.080

    30.761

    İş gücü (bin ki)

      32.658

    21.958

    10.700

    İstihdam (bin ki)

       28.870

    19.743

      9.127

    Tarım (bin ki)

         5.347

      2.959

      2.387

    Tarım dışı (bin ki)

       23.524

    16.784

      6.740

    İşsiz (bin ki)

         3.788

      2.215

      1.573

    İş gücüne dahil olmayanlar (bin ki)

       28.183

      8.122

    20.061

    İş gücüne katılma oranı (yüzde)

           53,7

           73

        34,8

    İstihdam oranı (yüzde)

           47,5

        65,6

        29,7

    İşsizlik oranı (yüzde)

           11,6

        10,1

        14,7

    Tarım dışı sizlik oranı (yüzde)

           13,6

        11,4

        18,8

    15-64 yaş grubu

     

     

     

     

     

     

    İş gücüne katılma oranı (yüzde)

           59,1

           79

           39

    İstihdam oranı (yüzde)

           52,1

        70,9

        33,1

    İşsizlik oranı (yüzde)

           11,9

        10,3

           15

    Tarım dışı sizlik oranı (yüzde)

           13,7

        11,5

        18,9

    Genç nüfus (15-24 yaş) 

     

     

     

    İşsizlik oranı (yüzde)

           22,3

        19,2

        27,9

    Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı  (yüzde) 

           24,7

          16

        33,6

    (AA)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Adnan Oktar'ın 86 şirketinin aktif büyüklüğü 10 milyon lira
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kürtlerin hamisi kim?

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Yalan üstü yalan...

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Gezegene inmiş güzel insanlardan biriydi Nâzım Hikmet

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Ekümenik yani evrensel
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Almanya'da 8 havalimanında güvenlik personelleri bir günlük grevde
    Almanya'da 8 havalimanında güvenlik personelleri bir günlük grevde

    Almanya’daki 8 havalimanında çalışan güvenlik personelleri, ücret artışı talebiyle greve gitti. Grevin olduğu havalimanlarında uçuşlar iptal edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Bütçe açığı, YEP'teki beklentinin de üzerinde çıktı
    Bütçe açığı, YEP'teki beklentinin de üzerinde çıktı

    Bakan Albayrak: YEP'te 2018 sonu bütçe açığını 72, 1 milyar lira öngörmüştük. Bütçe açığı hedefle uyumlu olarak 72, 6 milyar lira oldu.

    Adana'da bir kadın otoparkta ölü bulundu
    Adana'da bir kadın otoparkta ölü bulundu

    Adana'nın Sarıçam ilçesindeki bir apartmanın otoparkında bir kadın cenazesi bulundu. Kadının ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

    Akit'in hedef gösterdiği İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden alındı
    Akit'in hedef gösterdiği İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden alındı

    Akit gazetesinin bir süredir hedef gösterdiği ilahiyatçı, yazar Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı.

    Maaşı kesilen emeklinin KDK'ya başvurusu 500 bin kişiyi kurtardı
    Maaşı kesilen emeklinin KDK'ya başvurusu 500 bin kişiyi kurtardı

    SGK, emekli Mustafa Demirci'nin maaşını prim günü eksik diyerek kesti. Kamu Denetçiliği Kurumu devreye girince Demirci'nin maaşı yeniden bağlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Kuşadası açıklarında 1 çocuk hayatını kaybetti, 46 mülteci kurtarıldı
    Kuşadası açıklarında 1 çocuk hayatını kaybetti, 46 mülteci kurtarıldı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde botları su alan 46 mülteci kurtarıldı, 1 çocuğun cesedine ulaşıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Genç kadını öldürüp evi ateşe verdiler
    Genç kadını öldürüp evi ateşe verdiler

    Beyoğlu'da bir evde çıkan yangın söndürüldükten sonra bıçaklanmış bir kadının cenazesi bulundu. Kadın cinayeti şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    İşsizlik oranı Ekim 2018'de 1,3 puan artarak 11,6 oldu
    İşsizlik oranı Ekim 2018'de 1,3 puan artarak 11,6 oldu

    İşsiz sayısı 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişi olarak kaydedildi. Genç işsizlik oranı Ekim 2018'de 3 puan yükselerek yüzde 22,3'e çıktı.

    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta

    GÜNCELLENDİ
    Avustralya Açık tenis turnuvasında ikinci gün
    Avustralya Açık tenis turnuvasında ikinci gün
    Karapetê Xaço kimdir?
    Karapetê Xaço kimdir?
    GÜNCELLENDİ
    Instagram’da en beğenilen fotoğraf artık bir yumurtanın
    Instagram’da en beğenilen fotoğraf artık bir yumurtanın
    GÜNCELLENDİ
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınlayacak
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınlayacak
    Adnan Oktar'ın 86 şirketinin aktif büyüklüğü 10 milyon lira
    Adnan Oktar'ın 86 şirketinin aktif büyüklüğü 10 milyon lira

    TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Adnan Oktar'ın 86 şirketinin 10 milyon liralık aktif büyüklüğü olduğunu söyledi.

    Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
    Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

    Kuru soğanda ithalatın önünü açmak için gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Soğuk hava ve kar nedeniyle okulların tatil olduğu yerler (15 Ocak)
    Soğuk hava ve kar nedeniyle okulların tatil olduğu yerler (15 Ocak)

    Bingöl merkez ve Bitlis'in bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Mersin Gülnar'da ise sağanak nedeniyle okullar tatil.

    Trump: Türkiye ile ekonomik genişlemede büyük potansiyel var
    Trump: Türkiye ile ekonomik genişlemede büyük potansiyel var

    ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik genişleme ile ilgili büyük bir potansiyel olduğunu söyledi.

    Devrimin kızıl gülü: Rosa Luxemburg
    Devrimin kızıl gülü: Rosa Luxemburg

    İsimleri, işçi sınıfının onurlu geçmişiyle iç içe geçen Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’i katledilmelerinin 100. yılında hatırlamaya devam ediyoruz.

    İZBAN grevi neyi gösterdi?
    İZBAN grevi neyi gösterdi?

    AKP ve CHP arasında süren bu kayıkçı kavgasında iki cenah da 'krizin faturasını işçiye kesmek'te ortaklaştı.

    Ay sonuna kadar 200 lira ile idare et edebilirsen!
    Ay sonuna kadar 200 lira ile idare et edebilirsen!

    '3 öğün yemek yediğimi hatırlamıyorum. Bir öğünde iki çeşit bile yemiyoruz. Patates kızartması, makarna, çorba ama bunlardan sadece bir tanesi.'

    TARİŞ attığı işçilere ve sendikacılara dava açtı!
    TARİŞ attığı işçilere ve sendikacılara dava açtı!

    TARİŞ yönetimi, sendikalaştıkları için işten attığı işçiler ve işçileri destekleyen sendikacılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Arabesk: Bir eski zaman ağrısı
    Arabesk: Bir eski zaman ağrısı

    Dosyamızın ilk günkü konuğu Nuray Sancar: Arabesk tarihin derinliklerinden çıkarıldı ve evcilleştirildi.

    RTÜK Daire Başkanvekili yandaşa uyarı yazısı yazınca görevden alındı
    RTÜK Daire Başkanvekili yandaşa uyarı yazısı yazınca görevden alındı

    RTÜK’ün İzin ve Tahsisler Daire Başkanvekili Yasin Yiğit, Turkuvaz’a uyarı yazısı yazınca bir gün sonra görevden alındı.

    Üniversiteliye günde 1 lira zam yapıldı: Zam güncellenmeli
    Üniversiteliye günde 1 lira zam yapıldı: Zam güncellenmeli

    Üniversiteliler kredi ve burslara yapılan 30 TL zammın hayat pahalılığı karşısında hiçbir karşılığı olmadığını belirtiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Tunus’ta işçiler IMF anlaşmasına karşı ikinci kez greve çıkacak
    Tunus’ta işçiler IMF anlaşmasına karşı ikinci kez greve çıkacak

    Tunus Genel İşçi Sendikaları Nureddin Tabbubi: Hükümet, IMF'nin yanında konumlanarak, bize ikinci defa greve gitmekten başka çare bırakmadı

    Barış Yarkadaş, CHP'nin İzmir adayının Tunç Soyer olduğunu iddia etti
    Barış Yarkadaş, CHP'nin İzmir adayının Tunç Soyer olduğunu iddia etti

    Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer olduğunu iddia etti.

    Lüleburgaz Belediyesinde toplusözleşme süreci tıkandı
    Lüleburgaz Belediyesinde toplusözleşme süreci tıkandı

    Genel-İş Trakya Şubesi, Lüleburgaz Belediyesinde toplusözleşme görüşmelerinin tıkandığını ve grev kararının işyerlerine asıldığını duyurdu.

    Venezuela, Wikipedia'ya erişimi engelledi
    Venezuela, Wikipedia'ya erişimi engelledi

    Türkiye'de iki yıla yakın bir süredir erişime kapatılan Wikipedia, bu kez Venezuela Başbakanı Maduro tarafından erişime engellendi.

    GÜNCELLENDİ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye konusu ele alındı.