Tanzim satış kuyruğundaki vatandaş: Tüp kuyruğundan sebze kuyruğuna

Eylem NAZLIER

İstanbul

İstanbul Şirinevler Meydanı’nda yurttaşların oluşturduğu bir kuyruk... Zaman geçtikçe kuyruk, nizami bir sıra için yan yana koyulmuş zabıta yazılı bariyerleri geçiyor. Üstelik saat 11.00 civarı... Kurulan tanzim satış noktasında satışa başlanan saatte oluşturulan bu sıra, ilerleyen saatlerdeki tablonun habercisi...

Şirinevler’deki tanzim satış noktası bir yanı açık, üzerinde “Üreticiden tüketiciye doğrudan sebze”, “Enflasyonla topyekün mücadele” yazılı, kasalı bir araç... Üzerinde satılan sebzelerin fiyatları, pazar ve marketlerdeki fiyatlara göre daha düşük: Ispanak 4, patlıcan 4.5, salatalık 4, domates 3, biber çeşitleri 6, patates 2, yüksek enflasyonun sorumlusu olarak gösterilen soğan ise 2 TL... Her gelen önce bir fiyatlara göz gezdiriyor, sonra kuyruğa. Saatler de kontrol edildikten sonra karar veriliyor... Sırada yerini alanlar genelde kadınlar, yaşlılar ve bölge esnafından oluşuyor. Bazen de görev paylaşımı yapılıyor: “Sen çocukların yanında dur ben geçeyim sıraya!” Sayıları çok az olsa da kimi yurttaşların elinde boş bez çantalar bulunuyor. Bu durumun paralı poşet dönemiyle bir ilgisi var mıdır bilinmez...

Sırada bekleyenlerden biri Nevzat Peker. “Merak ettim nasıl bir dağıtım olacağını, geldim” diyor: “Fiyatlar pazara göre uygun. Pazarların eski havası yok, ucuz diye pazara giderdik ama ucuz değil artık. Marketlerde fiyatlar neyse pazarda da o artık. Bütün pazarları dolaşıyorum bakıyorum 5 liradan aşağıya domates yok. Biberin fiyatı 15 lira. Fiyatların böyle olması lazım.”

“ÇOCUĞU OKULA GÖTÜRECEĞİM AMA SIRADA BEKLİYORUM”

Fotoğraf: DHA

Ayşe Oğur emekli maaşıyla geçinmeye çalışan bir kadın. Pazar alışverişi yapamaz durumda olduklarını anlatıyor: “Pazarda çok pahalı. Çocuğu okula götüreceğim ama şu sırada bekliyorum. Mecbur ne yapacaksın. Emekli maaşıyla yetiştirmeye çalışıyoruz. Fiyatlar uygun diye bekliyoruz. Sefaköy’den geliyordum. Dediler uygun sebze var, ben de sıraya durdum.”

“İŞ DOMATESLE BİTMİYOR”

Şirinevler Meydanı'ndaki Tanzim Satış Noktası. Fotoğraf: Evrensel

Bölgede esnaflık yapan Murat Bayram, “Az önce domatesi 4 liraya almıştım. Baktım burada 2 lira. Allah devletimize zeval vermesin ama bu işler böyle olmaz. Sonrasında kavgalar da çıkar. İşler sadece domatesle de bitmez. Her şeye zam yapılmış, bunları da konuşmak gerekiyor” diyor.

Emekli bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık hatırlattığı tüp kuyruklarını hatırlatıyor: “Pazar çok pahalı, akşam 7 buçukta soğanın patatesin kilosu 5-6 liraydı. Burada iki liradan aldık. Eskiden tüp kuyruğunda beklerdik, şimdi sebze meyve kuyruğu. Emekli insan ne yapacak, çocuk da okutuyor, ucuz yere gidecek...”

Rıdvan Engin ise bir işsiz. Uzun süredir iş bulamadığını söylüyor. “Vatandaşın hali ne olacak?” diyen Engin şöyle devam ediyor: “İnsanların hali kötü. Simit 1 lira 25 kuruş olmuş, poşete bile para ödüyoruz. Yapılmaması gereken bir durum. Elektriğe suya zam geldi, ama sana bana gelince bir şey yok. Sebze fiyatıyla bu iş gitmez.”

BU ÇARE MİDİR YANİ?

Bir tarafta da hiç sıraya girmeyen ama etrafta bekleyen yurttaşlar bulunuyor. İsmini vermek istemeyen biri şunları söylüyor: “Bunu bu hale getirenler utansın. Bu çare midir yani? Sebze meyve için kuyrukta mı bekleyecek insanlar? Bu rezalet değil midir? Üretim olmazsa olmaz ama bizim üretimimiz yok. Mazot, gübre, tohum fiyatlarını düşürmedikten sonra hiçbir şey olmaz. Üreticiye destek vermeden, göz boyamayla olmaz. Emekliyim. 2 bin lira maaş alıyorum nasıl geçineyim soruyorum.”

Başka bir yurttaş da “İnsanlarla dalga geçiliyor, başka ne diyeyim? KDV’yi, yakıt fiyatını indirsinler, bakalım o zaman fiyatlar iniyor mu inmiyor mu? Çiftçiyi etkiliyor bunlar. İnsanlar kan ağlıyorlar. Rezillik bu” diyor.

O esnada “Her yerde böyle yapması güzeldir. Vatandaşın hayrına olan bir şeydir. Bugün ben soğanı alsam 5 liraya alacağım. Vatandaşın hayrına olan bir şey” diyor yaşlıca biri. Ancak etraftakilerin tepkisiyle karşılaşıyor: “Soğanı ben mi yükseltim o yükseltti. Bir de savunuyorsunuz. Bakalım ne zamana kadar böyle gidecek...”

SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Şirinevler Meydanı'nda tanzim satış kuyruğu | Fotoğraf: Okan Başal/Evrensel

Tanzim satış noktaları ve uzadıkça uzayan kuyruklar uygulama başladığı günden beri sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Twitter kullanıcıları eski günlerdeki kuyrukları eleştiren iktidarın, tarım ve ekonomi politikaları sonucu kendisinin de halkı kuyruklara mahkum etmesini eleştiriyor. 12 Şubat Salı günü Twitter'da yazılanların ön sıralarında #GelVatandaşGel, #AKPdemekKuyrukDemek, #TanzimSatış etiketleri yer aldı.

20 yıl sonra çocuklarıma anlatıcam,AKP zamanında ucuz sebze alabilmek için

"Tanzim Satış" önünde saatlerce sıra beklerdik...#AkpDemekKuyrukDemek pic.twitter.com/tlTknadhGC — EYT Engin (@Enginozdmr) 11 Şubat 2019

Tarihimizde petrol kuyruğu oldu, yağ kuyruğu oldu. Ancak topraklarımızda yetişen patates, soğan, patlıcan kuyruğu olmamıştı. 17 yıllık iktidardan sonra geldiğimiz nokta bu. #akpdemekkuyrukdemek #sebzeyegel pic.twitter.com/KzNsAfZRgX — Türk (@madturk) 12 Şubat 2019

Yaparsa Akp yapar

Bu ne ekmek, ne yağ, ne de tüpgaz kuyruğu

Bu kuyruk SEBZE kuyruğu

17 yılda hükümetin geldiği nokta #AkpDemekKuyrukDemek pic.twitter.com/MrKBb8yJkQ — _HATİCE_ #İNCEbirMücadeleTEKYÜREK (@CHPli_Hatice_) 11 Şubat 2019

İşte batı şimdi kıskançlıktan çatlayıp, patlayacak #AkpDemekKuyrukDemek pic.twitter.com/V2F06Malzs — Zülal ALBAYRAK (@zulal_brky) 11 Şubat 2019

Bu ülkenin kendi ürettiği değerler vardı.Kendi #TanzimSatış yerleri vardı.

TARİŞ

Fiskobirlik

ÇAYKUR

Et ve Balık kurumu

Şeker fabrikaları.

İsmet paşanın Bülent Ecevit’in ahı tuttu.”kuyruklarda bekledik” siyaseti, yerini Kotalı Hıyar Domates kuyruğuna bıraktı.

Yaparsa AKP yapar pic.twitter.com/RnHxMgCxJp — Bülent ER (@Gs68ER) 12 Şubat 2019

2019 yılında Yerli uçağımızı göklerde, arabamızı da yollarda görecektik ki, bir anda vatandaşımızı yerde domates, patlıcan, soğan kuyruğunda gördük.

Bu iktidar çok şakacı!..#TanzimSatış pic.twitter.com/Hp4mnpP5Hd — İsmail Dükel (@ismaildukel) 12 Şubat 2019

Erdoğan: Temizlik malzemelerinde de tanzim satışa gideceğiz

İstanbul ve Ankara'daki tanzim satış noktaları nerede?