14 Şubat 2019 10:15

Sanayi üretimi aralık ayında yüzde 9,8 azaldı

2018'de cari işlemler açığı 27,63 milyar dolar oldu. Sanayi üretimi aralık ayında, yıllık bazda yüzde 9,8 azaldı.

Sanayi üretimi aralık ayında yüzde 9,8 azaldı

Fotoğraf: Pixabay

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    2018 yılı cari işlemler açığı 27,63 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sanayi üretimi ise Aralık ayında, yıllık bazda yüzde 9,8 düştü. Tarım ürünleri üretici fiyatları ocak’ta yüzde 8,29 arttı.

    Sanayi üretimi Aralık ayında, yıllık bazda yüzde 9,8, Kasım ayına göre ise yüzde 1,4 düştü. İmalat sanayi ürütemindeki yıllık düşüş yüzde 10,8 oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre:

    2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

    Bu sektörlerde 2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.

    Grafik: TÜİK

    TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ FİYATLARI OCAK’TA YÜZDE 8,29 ARTTI

    Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE)  Ocak’ta bir önceki aya göre yüzde 8,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 arttı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ayrıca, Tarım ÜFE’nin Ocak’ta, 12 aylık ortalamalar göre ise yüzde 12,87 yükseldiğini gösterdi. Verilere göre, fiyatlar Aralık ayına göre Ocak’ta, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 8,03, balıkçılıkta yüzde 11,33 ve ormancılık ürünlerinde yüzde 16,77 arttı.

    TÜİK verilerine göre, “Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,98, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,0 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,2 arttı.

    Grafik: TÜİK

    Alt tarım gruplarından;

    ■ Turunçgiller yüzde 10,66,
    ■ Diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu yemişler yüzde 3,52,
    ■ Canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,08,
    ■ Çaltık yüzde 1,82 arttı.

    ■ Lifli bitkiler yüzde 1,08,
    ■ Yağlı meyveler yüzde 0,37 azaldı.

    “Ocak 2019'da endekste kapsanan 86 maddeden; 1 madde endekse girerken, 66 maddenin fiyatlarında artış, 13 maddenin fiyatlarında azalış oldu, 6 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.”

    CARİ İŞLEMLER AÇIĞI 2018'DE 27,63 MİLYAR DOLAR OLDU

    Cari işlemler açığı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 6,3 milyar dolar azalarak 1,4 milyar dolara indi ve 2018 yılı cari işlemler açığı 27,63 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    Merkez Bankası verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da, bir önceki yılın aralık ayında 2,45  milyar dolar açık vermişken, 2018 Aralık ayında 2,5 milyon dolar fazla verdi.

    Aralık ayında;

    ■ Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 5,86 milyar dolar azalarak 1,68 milyar dolara geriledi.
    ■ Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 118 milyon dolar artarak 898 milyon dolara yükseldi.
    ■ Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 197 milyon dolar azalarak 883 milyon dolara geriledi.
    ■ İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 131 milyon dolar azalarak 136 milyon dolara geriledi.
    ■ Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 297 milyon dolar artarak 803 milyon dolara çıktı.
    ■ Portföy yatırımlarında 1,84 milyar dolar net çıkış oldu.
    ■ Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 370 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.
    ■ Diğer yatırımlarda 518 milyon dolar net giriş gerçekleşti.
    ■ Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1,999 milyar dolar, 51 milyon dolar ve 282 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
    ■ Resmi rezervlerde bu ayda 860 milyon ABD doları rezerv artışı gerçekleşti.

    Merkez Bankası, "Revizyon Politikası" doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde 2014 yılından itibaren efektif ve mevduatlar, krediler, doğrudan yatırım ve hizmet kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldığını da açıkladı.

    Açıklamada, "Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da 'Cari İşlemler Hesabı' ile 'Finans Hesabı' kalemlerini ve dolayısıyla 'Net Hata ve Noksan' kalemini etkiledi denildi ve şu bilgiler verildi:

    "Güncellemeler sonucunda, net hata ve noksan kalemi; 2014 yılında 600 milyon dolar, 2015 yılında 263 milyon dolar, 2018 Ocak-Kasım döneminde 1,15 milyar dolar azaldı ve 2016 ile 2017 yılında sırasıyla 135 milyon dolar ve 58 milyon dolar arttı ve toplamda 1,82 milyar dolar azaldı." (EKONOMİ SERVİSİ)

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