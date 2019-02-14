İşsiz sayısı bir yılda 1 milyon arttı, işe alınan sayısı değişmedi
İŞKUR 2019 ocak ayında kayıtlı işsiz sayısının 3 milyon 775 bin 660'a yükseldiğini açıkladı. İşe yerleştirilen sayısı ise 83 bin 416 oldu.
Fotoğraf: DHA
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) verilerine göre 2018 yılının ocak ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 457 bin 336 kişi iken bu rakam 2019 ocak ayında 3 milyon 775 bin 660'ye yükseldi. Yani bir yılda kayıtlı işsiz sayısı 1 milyon 318 bin 324 kişi arttı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49'unu erkekler, yüzde 51'ini kadınlar oluşturdu. Genç işsizlik oranı ise yüzde 30 oldu. (15-24 yaş grubu)
KAYITLI İŞSİZ SAYISI 3 MİLYON 775 İKEN, İŞE YERLEŞLEŞTİRİLEN SAYISI 83 BİN 416 OLDU
İşkur verilerine göre, 2019 yılının ilk ayında yüzde 66'sı erkek 34'ü de kadın olmak üzere 83 bin 416 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleşen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığı belirtildi. Bu kişiler içinde 1,937 okur yazar olmayan, 1,816 okur yazar, 40 bin 221 ilkokul, 23 bin 582 orta öğretim (lise ve dengi), 7 bin 534 ön lisans, 8 bin 96 lisans, 222 yüksek lisans, 8 kişi de doktora mezunlarından oluştu.
AÇIK İŞ POZİSYONU YÜZDE 20,8 AZALDI
İŞKUR’un, işverenlerden aldığı açık iş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 azaldı ve 141 bin 403 kişi oldu. Açık işlerin yüzde 99.8’i özel sektörden alındı.
KAYITLI İŞGÜCÜ RAKAMI 6 MİLYONA YÜKSELDİ
İŞKUR'da kayıtlı işgücü rakamı ise bir yılda 2 milyon 127 bin 601 kişi arttı ve 2019 ocak ayında bu artışla birlikte kayıtlı iş gücü sayısı 6 milyon 737 bin 522' yükseldi. Bu kayıtlı işgücü içerisindeki erkek sayısı 1 milyon 177 bin 773 artararak 3 milyon 804 bin 988 oldu. Kadınların sayısı ise 949 bin 828 artarak 2 milyon 932 bin 534 oldu.
KAYITLI KADIN İŞSİZ SAYISI BİR YILDA 716 BİN 715 ARTTI
Toplamda kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 775 bin 660'a yükselirken, kayıtlı kadın işsiz sayısı 716 bin 715 artarak 1 milyon 932 bin 157 oldu. Kayıtlı erkek işsiz sayısı 601 bin 609 artarak 1 milyon 241 bin 894 oldu.
653 BİN 925 KİŞİYE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÖDENDİ
108 bin 359 kişi işsizlik ödeneği almayı hak ettiği, işsizlik ödeneği kapsamında 653 bin 925 kişiye 646 milyon 62 bin 550 lira ödendi. 21 bin 56 kişiye kısa çalışma ödeneği kapsamında 15 milyon 790 bin lira, 1,980 kişiye yarım çalışma ödeneği kapsamında 1 milyon 652 bin lira, 7 bin 394 kişiye ücret garanti fonu kapsamında 26 milyon 11 bin lira ödendi.
Aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR tarafından verilen programlara katılanların sayısı ise 25 bin 784 kişi olarak verildi. Programlardan yararlanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı.
KAYITLI İŞSİZLERİN MESLEK GRUPLARI
En çok kayıtlı işsizlerin meslekleri ise satış danışmanı/uzmanı, büro memuru (genel), garson (servis elemanı) olarak açıklandı. 2019 Ocak ayı sonu itibariyle mesleklerine göre kayıtlı işsizler şöyle oldu:
- Satış danışmanı / uzmanı: 117,048
- Büro memuru (genel): 112,546
- Garson (servis elemanı): 63,667
- Sekreter: 58,135
- Ön muhasebeci: 45,662
- Kasiyer: 41,586
- Reyon görevlisi: 39,461
- Şoför-yük taşıma: 34,168
- Aşçı yardımcısı: 31,638
- Şoför (yolcu taşıma): 26,911
- Aşçı: 24,562
- Hemşire: 23,132
- Klinik destek elemanı (hastane): 22,083
- Güvenlik görevlisi (silahsız): 21,858
- Makineci (dikiş): 20,184
- Turizm ve otelcilik elemanı19,734
- Güvenlik görevlisi: 19,459
- Çağrı merkezi müşteri temsilcisi18,331
- Konfeksiyon işçisi18,175
- Elektrikçi (genel): 17,976
- Hasta kabul-kayıt görevlisi: 17,211
- İşletmeci: 15,891
- Büro yönetimi ve sekreterlik/büro yönetimi ve yönetici asistanı: 15,869
- Veri giriş kontrol işletmeni: 14,128
- Muhasebeci: 13,164
- Bekçi: 12,987
- Çocuk bakıcısı/çocuk bakım elemanı: 12,250
- Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter: 11,170
- Çocuk gelişimi meslek elemanı: 10,970
- Pazarlamacı: 10,932
- Servis komisi: 10,733
- Muhasebe meslek elemanı: 10,216
- Makine mühendisi: 8,302
- Müşteri temsilcisi: 8,161
- Güvenlik görevlisi (silahlı): 7,938
- İnşaat mühendisi: 7,850
- Resepsiyon görevlisi (ön büro elemanı): 7,631
- Hasta ve yaşlı bakım elemanı: 7,516
- Bilgisayar işletmeni (operatörü): 7,487
- Ambar/depo görevlisi: 7,353
- Halkla ilişkiler görevlisi: 7,332
- Fırıncı ustası-unlu mamuller: 7,279
- Satış temsilcisi / plasiyer: 6,980
- Bahçıvan: 6,846
- Kamyon şoförü: 6,700
- Kamyonet şoförü: 6,597
- İnsan kaynakları yönetimi meslek elemanı: 6,524
- Bilgisayarlı muhasebe elemanı: 6,516
- Çocuk gelişimi uzmanı: 6,448
- Hasta danışmanı: 6,381
- Bayan kuaförü: 6,133
- Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 6,107
- Perakende satış elemanı (gıda): 6,035
- Kaynakçı (oksijen ve elektrik): 5,937
- Akaryakıt satış elemanı (pompacı): 5,807
- Okul öncesi öğretmeni: 5,602
- Makam şoförü: 5,476
- Elektrik teknisyeni: 5,067
- gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı: 4,995
- Türk dili ve edebiyat öğretmeni-ortaöğretim: 4,892
- Acil tıp teknisyeni: 4,832
- Elektrik-elektronik mühendisi: 4,806
- Dokuma konfeksiyon makineci: 4,720
- İnşaat boyacısı/boyacı: 4,709
- Kalite kontrolcü: 4,645
- Çiftçi (tarla ürünleri): 4,645
- Bilgisayar programcısı: 4,586
- Taksi şoförü: 4,536
- Proses işçisi: 4,492
- Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 4,457
- Müşteri hizmetleri görevlisi/asistanı: 4,376
- Market elemanı: 4,337
- Evde çocuk bakım elemanı: 4,311
- Çiftçi (hayvancılık): 4,308
- Sevkiyat görevlisi: 4,296
- Servis elemanı (garson) yardımcısı: 4,116
- Diğer büro memurları: 4,029
- İnşaat teknolojisi teknikeri: 4,018
- Çocuk gelişimi ve eğitimi elemanı: 4,002
- Ayakkabı imalatçısı: 3,964
- Gıda mühendisi: 3,860
- Bankacılık meslek elemanı: 3,777
- Satış görevlisi: 3,759
- Elektrik-elektronik teknisyeni: 3,758
- Nitelik gerektirmeyen meslekler: 1,722,854
- Diğer meslekler: 831,738
TÜİK: İŞSİZLİK ORANI EKİM 2018'DE 1,3 PUAN ARTARAK 11,6 OLDU
Türkiye'de işsizlik oranı, Ekim 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan artarak yüzde 11,6 olarak açıklandı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 788 bin kişi olarak kayıtlara geçti. DİSK-AR'ın verilerine göre ise geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 18.3 olarak hesaplandı. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 6 milyon 351 bini aştı. (HABER MERKEZİ)
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