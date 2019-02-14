İşsiz sayısı bir yılda 1 milyon arttı, işe alınan sayısı değişmedi

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) verilerine göre 2018 yılının ocak ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 457 bin 336 kişi iken bu rakam 2019 ocak ayında 3 milyon 775 bin 660'ye yükseldi. Yani bir yılda kayıtlı işsiz sayısı 1 milyon 318 bin 324 kişi arttı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49'unu erkekler, yüzde 51'ini kadınlar oluşturdu. Genç işsizlik oranı ise yüzde 30 oldu. (15-24 yaş grubu)

KAYITLI İŞSİZ SAYISI 3 MİLYON 775 İKEN, İŞE YERLEŞLEŞTİRİLEN SAYISI 83 BİN 416 OLDU

İşkur verilerine göre, 2019 yılının ilk ayında yüzde 66'sı erkek 34'ü de kadın olmak üzere 83 bin 416 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleşen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığı belirtildi. Bu kişiler içinde 1,937 okur yazar olmayan, 1,816 okur yazar, 40 bin 221 ilkokul, 23 bin 582 orta öğretim (lise ve dengi), 7 bin 534 ön lisans, 8 bin 96 lisans, 222 yüksek lisans, 8 kişi de doktora mezunlarından oluştu.

Fotoğraf: DHA

AÇIK İŞ POZİSYONU YÜZDE 20,8 AZALDI

İŞKUR’un, işverenlerden aldığı açık iş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 azaldı ve 141 bin 403 kişi oldu. Açık işlerin yüzde 99.8’i özel sektörden alındı.

KAYITLI İŞGÜCÜ RAKAMI 6 MİLYONA YÜKSELDİ

İŞKUR'da kayıtlı işgücü rakamı ise bir yılda 2 milyon 127 bin 601 kişi arttı ve 2019 ocak ayında bu artışla birlikte kayıtlı iş gücü sayısı 6 milyon 737 bin 522' yükseldi. Bu kayıtlı işgücü içerisindeki erkek sayısı 1 milyon 177 bin 773 artararak 3 milyon 804 bin 988 oldu. Kadınların sayısı ise 949 bin 828 artarak 2 milyon 932 bin 534 oldu.

KAYITLI KADIN İŞSİZ SAYISI BİR YILDA 716 BİN 715 ARTTI

Toplamda kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 775 bin 660'a yükselirken, kayıtlı kadın işsiz sayısı 716 bin 715 artarak 1 milyon 932 bin 157 oldu. Kayıtlı erkek işsiz sayısı 601 bin 609 artarak 1 milyon 241 bin 894 oldu.

653 BİN 925 KİŞİYE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÖDENDİ

108 bin 359 kişi işsizlik ödeneği almayı hak ettiği, işsizlik ödeneği kapsamında 653 bin 925 kişiye 646 milyon 62 bin 550 lira ödendi. 21 bin 56 kişiye kısa çalışma ödeneği kapsamında 15 milyon 790 bin lira, 1,980 kişiye yarım çalışma ödeneği kapsamında 1 milyon 652 bin lira, 7 bin 394 kişiye ücret garanti fonu kapsamında 26 milyon 11 bin lira ödendi.

Aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR tarafından verilen programlara katılanların sayısı ise 25 bin 784 kişi olarak verildi. Programlardan yararlanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı.

KAYITLI İŞSİZLERİN MESLEK GRUPLARI

En çok kayıtlı işsizlerin meslekleri ise satış danışmanı/uzmanı, büro memuru (genel), garson (servis elemanı) olarak açıklandı. 2019 Ocak ayı sonu itibariyle mesleklerine göre kayıtlı işsizler şöyle oldu:

Satış danışmanı / uzmanı: 117,048

Büro memuru (genel): 112,546

Garson (servis elemanı): 63,667

Sekreter: 58,135

Ön muhasebeci: 45,662

Kasiyer: 41,586

Reyon görevlisi: 39,461

Şoför-yük taşıma: 34,168

Aşçı yardımcısı: 31,638

Şoför (yolcu taşıma): 26,911

Aşçı: 24,562

Hemşire: 23,132

Klinik destek elemanı (hastane): 22,083

Güvenlik görevlisi (silahsız): 21,858

Makineci (dikiş): 20,184

Turizm ve otelcilik elemanı19,734

Güvenlik görevlisi: 19,459

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi18,331

Konfeksiyon işçisi18,175

Elektrikçi (genel): 17,976

Hasta kabul-kayıt görevlisi: 17,211

İşletmeci: 15,891

Büro yönetimi ve sekreterlik/büro yönetimi ve yönetici asistanı: 15,869

Veri giriş kontrol işletmeni: 14,128

Muhasebeci: 13,164

Bekçi: 12,987

Çocuk bakıcısı/çocuk bakım elemanı: 12,250

Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter: 11,170

Çocuk gelişimi meslek elemanı: 10,970

Pazarlamacı: 10,932

Servis komisi: 10,733

Muhasebe meslek elemanı: 10,216

Makine mühendisi: 8,302

Müşteri temsilcisi: 8,161

Güvenlik görevlisi (silahlı): 7,938

İnşaat mühendisi: 7,850

Resepsiyon görevlisi (ön büro elemanı): 7,631

Hasta ve yaşlı bakım elemanı: 7,516

Bilgisayar işletmeni (operatörü): 7,487

Ambar/depo görevlisi: 7,353

Halkla ilişkiler görevlisi: 7,332

Fırıncı ustası-unlu mamuller: 7,279

Satış temsilcisi / plasiyer: 6,980

Bahçıvan: 6,846

Kamyon şoförü: 6,700

Kamyonet şoförü: 6,597

İnsan kaynakları yönetimi meslek elemanı: 6,524

Bilgisayarlı muhasebe elemanı: 6,516

Çocuk gelişimi uzmanı: 6,448

Hasta danışmanı: 6,381

Bayan kuaförü: 6,133

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 6,107

Perakende satış elemanı (gıda): 6,035

Kaynakçı (oksijen ve elektrik): 5,937

Akaryakıt satış elemanı (pompacı): 5,807

Okul öncesi öğretmeni: 5,602

Makam şoförü: 5,476

Elektrik teknisyeni: 5,067

gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı: 4,995

Türk dili ve edebiyat öğretmeni-ortaöğretim: 4,892

Acil tıp teknisyeni: 4,832

Elektrik-elektronik mühendisi: 4,806

Dokuma konfeksiyon makineci: 4,720

İnşaat boyacısı/boyacı: 4,709

Kalite kontrolcü: 4,645

Çiftçi (tarla ürünleri): 4,645

Bilgisayar programcısı: 4,586

Taksi şoförü: 4,536

Proses işçisi: 4,492

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 4,457

Müşteri hizmetleri görevlisi/asistanı: 4,376

Market elemanı: 4,337

Evde çocuk bakım elemanı: 4,311

Çiftçi (hayvancılık): 4,308

Sevkiyat görevlisi: 4,296

Servis elemanı (garson) yardımcısı: 4,116

Diğer büro memurları: 4,029

İnşaat teknolojisi teknikeri: 4,018

Çocuk gelişimi ve eğitimi elemanı: 4,002

Ayakkabı imalatçısı: 3,964

Gıda mühendisi: 3,860

Bankacılık meslek elemanı: 3,777

Satış görevlisi: 3,759

Elektrik-elektronik teknisyeni: 3,758

Nitelik gerektirmeyen meslekler: 1,722,854

Diğer meslekler: 831,738

TÜİK: İŞSİZLİK ORANI EKİM 2018'DE 1,3 PUAN ARTARAK 11,6 OLDU

Türkiye'de işsizlik oranı, Ekim 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan artarak yüzde 11,6 olarak açıklandı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 788 bin kişi olarak kayıtlara geçti. DİSK-AR'ın verilerine göre ise geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 18.3 olarak hesaplandı. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 6 milyon 351 bini aştı. (HABER MERKEZİ)

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