Patronlar işsizlik fonuna 2 verdi, 3 aldı!

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Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın hazırladığı bilgilendirme raporundaki İŞKUR verilerine göre, patronların son 3 yılda işsizlik fonuna ödediği miktar 23.7 milyar TL iken fondan kullandıkları miktar 33.1 milyar TL’yi buldu. Ayrıca patronlar 2016 yılında fondan işsizlere göre 2.9 milyar TL fazla kullanırken bu sayı 2017 yılında 3.3 milyar TL, 2018 yılında ise 11.6 milyar TL'ye ulaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, İşsizlik Sigorta Fonu ile ilgili rapor yayımladı. Rapora göre, İşsizlik Sigortası Fonu’na son bir yılda 1.2 milyon kişi başvurmasına rağmen yalnızca 600 bin kişinin fondan yararlanabildi. Fonda biriken miktarın işçilerden çok patronlara aktarıldığına dikkat çekilen raporda, patronların son üç yıl boyunca fona ödediği ve aldığı miktarlar paylaşıldı. Raporda yer verilen İŞKUR verilerine göre, patronların işsizlik fonuna ödedikleri prim 2016 yılında 6,6 milyar TL, 2017 yılında 7,8 milyar TL 2018 yılında 9,3 milyar TL oldu. Buna karşın patronlara işsizlik fonundan aktarılan çeşitli kalemlerde destek ve teşvikler ise 2016 yılında 7,4 milyar TL, 2017 yılında yüzde 10,8 artışla 8,2 milyar TL, 2018 yılında ise yüzde 134 artışla 17,5 milyar TL'ye ulaştı. Ekonomik krizin gün yüzüne çıktığı 2018 yılında, patronlar işsizlik fonuna ödedikleri payın iki katını kullandı. Patronların son üç yılda fona ödediği miktar 23.7 milyar TL olurken, fondan kullandıkları miktar ise 33.1 milyar TL’yi buldu.

PATRONLARIN PAYI HER YIL DAHA DA BÜYÜDÜ

Patronlar için adeta “kârlı yatırım”a dönüşen işsizlik fonundan, başvuran işçilerin yalnızca yarısı yararlanabildi. Rapordaki verilere göre, işsizlik ödeneğinden işini kaybedenlere yapılan ödeme 2016 yılında 4,5 milyar TL, 2017 yılında 4,9 milyar TL, 2018 yılında ise 5,9 milyar TL oldu. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işsiz kalan işçilere ödenen miktar ile patronlara aktarılan miktar arasındaki uçurum da üç yıl içerisinde büyüdü. Patronlar 2016 yılında fondan işsizlere göre 2,9 milyar TL fazla kullanırken bu sayı 2017 yılında 3,3 milyar TL, 2018 yılında ise 11,6 milyar TL'ye ulaştı.

‘FONDAN YARARLANMA KOŞULLARI İŞÇİLER LEHİNE İYİLEŞTİRİLMELİ’

Raporda, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan, işçilerin maaşlarının 3 ay ve gerektiğinde daha fazla bir döneme tekabül etmek üzere işsizlik fonundan ödenmesi kararına değinen Ağbaba, iktidarın bu karar ile ekonomik krizi bir bakıma kabul ettiğini ve işverenlere destek olduğunu ifade etti. Ağbaba, işsizlik fonu gelirlerinin artırılmasının ancak işçilerin bu haktan kesin olarak yararlanması ile anlamlı olacağını belirterek fondan yararlanma koşullarının işçiler lehine iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bu kapsamda fondan yararlanmak için gerekli 3 yılda 600 gün sigorta şartının 180’e indirilmesi gerektiğini belirten Ağbaba, kıdeme göre farklılaşan faydalanma sürelerinin de uzatılmasını istedi. Ağbaba, işverenlerin işçilere ödediği ücretlerin işsizlik sigortasından karşılanmaması gerektiğini dile getirerek sigorta fonunun yalnızca işsizlere ödenek olarak verilmesi gerektiğini ifade etti.

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