Tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin oy kullanmasına engel

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önceki gün, cezaevlerindeki tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmalarını engelleyen bir karara imza attı. Karara göre tutuklu ve taksirli suçtan hükümlüler, "kayıtlı oldukları seçim çevresinde ve o seçim türlerinde" oy kullanabilecek. Artık cezaevi tutuklu seçmen listesine kayıt edilip oy kullanamayacaklar. 3’e karşı 8 oyla alınan karar, cezaevindeki 55 bin 574 tutuklunun çok büyük bölümünün oy kullanamaması anlamına geliyor.

ÇOK AZI KAYITLI OLDUKLARI BÖLGELERDEKİ CEZAEVLERİNDE TUTULUYOR

Karara göre, Ankara’da seçmen listesine kayıtlı olan ve İstanbul Silivri Cezaevi’nde kalan bir tutuklu ya da taksirli suçtan hükümlü, artık cezaevi tutuklu seçmen listesine kayıt edilip oy kullanamayacak. Kayıtlı oldukları seçim bölgelerindeki cezaevlerinde bulunan çok az sayıda tutuklu seçmenin ise belli seçim türünde oy kullanabileceği savunuldu. Örneğin Çankaya’da Aziziye Mahallesi’ne kayıtlı bulunan ve Sincan Cezaevi’nde kalan bir tutuklu artık Çankaya Belediye Başkanlığı’nın yanı sıra mahalle muhtarlığı, belediye meclis üyeliği için oy kullanamayacak, sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy verebilecek. Önceki seçimlerde, tutuklu seçmen listelerine kayıtlı taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklular cezaevinin bulunduğu seçim çevresinde oy kullanabilmişti.

CHP: ANAYASAYA AYKIRI

Hürriyet'in haberine göre, YSK’nin CHP Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu “YSK tarihinde ilk kez seçme hakkı kısıtlanmıştır. Anayasa’nın 67. maddesine ve kanuna aykırıdır” dedi.

'OY KULLANMA HAKKI ENGELLENENLER AİHM'E GİDEBİLİR'

HDP’nin eski YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de kararın tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin oy kullanmalarının yasaklanması olmadığını ancak çok güçleştirip fiilen yasaklanması anlamına geldiğini söyledi. Tiryaki oy kullanma hakkı engellenenlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidebileceklerini belirtti. (HABER MERKEZİ)

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