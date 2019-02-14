Rusya, İran ve Türkiye Soçi'de Suriye gündemiyle toplandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'nda bir araya geldi. Soçi'deki görüşme öncesi ikili görüşmeler gerçekleştirildi. İkili görüşmeler sonrası 3'lü zirveye geçildi. Görüşmeler basına kapalı yapıldı. Zirvenin açılışında Erdoğan, Putin ve Ruhani açıklama yaptı. Açıklamaların ardından zirve basına kapalı şekilde devam ediyor.

PUTİN: İDLİB KONUSUNDA ANLAŞMAMIZ GEREKİYOR

Rusya, Türkiye ve İran arasında son derece verimli bir mekanizma oluşturulduğunu söyleyen Putin, “Şimdi Suriye’nin topraklarının hemen hemen tamamında çatışmasızlık rejimi muhafaza ediliyor. Bu bizim somut ve pozitif ortak neticemizdir. Rusya, Türkiye ve İran ortak çabalarla Suriye’deki hayatın normale dönmesi için çalışıyor” diye konuştu.

Üç ülkenin oluşturduğu Astana formatı ile Birleşmiş Milletler’in (BM), Suriye’de anayasa komitesinin kurulması için yoğun bir çaba yürüttüğüne dikkati çeken Putin, “Astana, Suriye için kalıcı bir siyasi çözüm sürecine vesile oldu. Suriye anayasa komitesinin de kısa bir süre içerisinde çalışmalarına başlaması büyük önem arz ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Putin, uluslararası toplumdan ve BM’den, Suriye halkına daha fazla insani yardım yapması çağrısında bulunarak, “Rusya, Türkiye ve İran ortak çabalarla Suriye’deki hayatın normale dönmesi için çalışıyor.” ifadesini kullandı.

Suriye’nin kuzeydoğusuna ve İdlib’teki son gelişmelere de değinen Putin, şunları kaydetti:

“Suriye’nin kuzeydoğusundaki güvenlik problemleri, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı içerisinde çözülmeli. İdlib’te gerginliğin azaltılması konusunda anlaşmamız gerekiyor. Bu da teröristlerin varlığına katlanmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Bugün yapacağımız görüşmelerin hem ülkelerimiz hem de Suriye için olumlu sonuçlar doğuracağına eminim.”

ERDOĞAN: BİRİLERİ GİZLİ YA DA AÇIK ÇATIŞMALARIN SÜRMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise zirvenin kritik bir dönemde gerçekleştirildiğini ifade etti. Erdoğan, Suriye halkının kendilerinden kalıcı siyasi çözüm yolunda sevindirici haberler beklediğini iddia etti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugüne kadar yaptığımız üç toplantıda da beklentileri boşa çıkarmadık. Siyasi sürecin ilerletilmesi, sükunetin sağlanması, ateşkesin tahkimi ve terörle mücadele konularında gerçekten önemli mesafeler aldık. Tüm sıkıntılara, görüş ayrılıklarına hatta aramızı açmaya yönelik kimi provokasyonlara rağmen Astana ruhunu kararlılıkla muhafaza ettik. Altını çizerek ifade etmek isterim ki Astana platformu Suriye'de akan kanın sona erdirilmesi için somut çözümler üreten en başarılı girişimdir. Ateşkes tesisinden gerginliği azaltma bölgelerine, insani yardımdan 12 Şubat'ta gerçekleştirilen tutukluların değişimine kadar sahada birçok olumlu gelişmeye yine bu platform imza atmıştır. Öte yandan biz nasıl Suriye'de akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak başkaları da çatışmaların sürmesi için gizli açık çalışıyor. Basiret, feraset ve uzlaşıyla hareket ederek, şimdiye kadar bu çevrelere bekledikleri fırsatı vermedik. Süreç içinde önümüze çıkan ve çıkartılan engelleri suhuletle, işte bugün burada olduğu gibi diyalog yoluyla aşmayı başardık.”

RUHANİ: ABD SURİYE’DE TERÖR GRUPLARINI KORUYOR

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin açıklamalarında öne çıkan bölümler ise şöyleydi:

“Yabancı müdahale ve terör tehdidinden kurtulmuş Suriye'nin önemini görüştük, toprak bütünlüğünü vurguladık. ABD maalesef Suriye'de ve Irak'ta terör gruplarını koruyor. Terör yapılarını kullanarak amacına ulaşmaya çalışıyor.”

NE OLMUŞTU?

Soçi zirvesi öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Ankara’ya gelmiş ve görüşme sonrası Milli Savunma Bakanlığı "Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki durum ile ilgili olarak Türkiye’nin güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda karşılıklı anlayış birliği içinde olunduğu görülmüştür. Suriye’nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde terörün her türlüsü ile mücadelede iş birliğinin önemi tekraren vurgulanmıştır" açıklaması yapmıştı.

MSB: Rusya ile Fırat'ın doğusu konusunda anlayış birliği var

Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonu üzerine Suriyeli Kürt gruplar ise Soçi'deki Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayacaklarını duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kürtlerin de davetliler arasında bulunduğunu açıklamış ve Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna ilişkin ise Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kürt yetkililerin davet edildiğini belirten Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) Yürütme Kurulu Eş Başkanı Aldar Halil ise davet sonrasında resmi bir davet veya toplantının ayrıntılarına ilişkin bilgi almadıklarını açıklamıştı.

Kürt gruplar Soçi toplantısına katılmayacak

Suriye'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya ve İran arasındaki dördüncü zirve, Rusya'nın Soçi kentinde yapılıyor. Zirvede ağırlıklı olarak İdlib'deki gelişmeler ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ele alınacak.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018’de Soçi mutabakatı imzalanmış ve İdlib’te “güvenli bölgeler” oluşturulması kararlaştırılmıştı. Ancak geçen süre içerisinde kente hakim olan Heyet Tahrir el Şam’ın, gerilimi azaltma bölgelerinin tamamında kontrolü ele geçirmesi Rusya’yı endişelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçtiğimiz günlerde "Türk partnerlerimizin İdlib'deki duruma son verilmesine ve silahsızlandırılmış bölge kurulması dahil 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik çabalarını yeniden aktif getirmesini bekliyoruz" demişti. (DIŞ HABERLER)