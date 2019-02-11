11 Şubat 2019 12:08
Son Güncellenme Tarihi: 11 Şubat 2019 18:16

MSB: Rusya ile Fırat'ın doğusu konusunda anlayış birliği var

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüşmesine dair açıklama yaptı.

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MSB: Rusya ile Fırat'ın doğusu konusunda anlayış birliği var

Fotoğraf: AA

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    Putin, Erdoğan ve Ruhani arasında 14 Şubat’ta gerçekleşecek Soçi zirvesi öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün Ankara’ya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki durum ile ilgili olarak Türkiye’nin güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda karşılıklı anlayış birliği içinde olunduğu görülmüştür" denildi. 

    Akar, davetlisi olarak Ankara'ya gelen Şoygu'yu Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile heyetler arası toplantıya başkanlık etti. 

    Moskova'da gerçekleştirilen heyetler  arası toplantının devamı olarak konuk heyetin Ankara'ya geldiğini aktaran Akar, "Bugün yapacağımız görüşmeler de bir anlamda 14 Şubat’ta Soçi'de yapılacak başkanlar arası çalışmanın da bir ön çalışması olacaktır. Yaptığımız bu çalışmaların çok değerli olduğuna inanıyorum. Bölgenin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum. Bunun daha da ötesinde dünya barışına da gerçekten katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Heyetlerarası toplantının açılışında konuşan Rusya Savunma Bakanı Şoygu da "Önemli konuları, özellikle Suriye bağlamındaki konuları burada görüşebileceğimize inanıyorum. Soçi'de devlet başkanlarımızın bir araya geleceği, görüşeceği konuların ön çalışmalarını burada tamamlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
    Şoygu, şöyle devam etti:
    "Uzmanlarımız 31 Ocak- 2 Şubat tarihlerinde Moskova'da ciddi bir çalışma gerçekleştirdi ve kilit konulardaki hususlarda mutabakat sağlamayı başardılar. Özellikle İdlib ve Fırat'ın doğusuyla ilgili konuların üzerinde çalışma yaptılar. Bugün burada yapacağımız çalışma kapsamında ana hatlarıyla başlıca konular üzerinde mutabakata varacağımızı umuyorum."

    Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden görüşmeye MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

    MSB GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

    Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, genel olarak Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde Suriye’deki son durumun değerlendirildiği belirtildi ve görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

    "31 Ocak-02 Şubat tarihleri arasında Rusya Federasyonu'nda heyetler arasında yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş, Soçi’de 14 Şubat 2019’da icra edilecek Liderler Zirvesi'ne yönelik gerekli koordineler yapılmış, Astana Mutabakatı taahhütlerine bağlılık ve kararlılık teyit edilmiş, her türlü provokasyona rağmen barış ve istikrarın sağlanması için İdlib’de istihbarat ve silahlı kuvvetler unsurlarınca sürdürülen iş birliğinin önemi ve devamına vurgu yapılmış, özellikle İdlib’deki Silahtan Arındırılmış Bölge içerisinde emniyetin sağlanmasına yönelik olarak alınabilecek önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunulmuş, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki durum ile ilgili olarak Türkiye’nin PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden kaynaklanan güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda karşılıklı anlayış birliği içinde olunduğu görülmüş, Suriye’nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde terörün her türlüsü ile mücadelede iş birliğinin önemi tekraren vurgulanmıştır." 

    DÖRDÜNCÜ ZİRVE 14 ŞUBAT'TA YAPILACAK

    Suriye'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya ve İran arasındaki dördüncü zirve, 14 Şubat'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde gerçekleşeçek zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katılacak. 

    Zirvede ağırlıklı olarak İdlib'deki gelişmeler ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ele alınacak. 

    SOÇİ MUTABAKATINDA NELER VARDI?

    Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018’de Soçi mutabakatı imzalanmış ve İdlib’te “güvenli bölgeler” oluşturulması kararlaştırılmıştı. Ancak geçen süre içerisinde kente hakim olan Heyet Tahrir el Şam’ın, gerilimi azaltma bölgelerinin tamamında kontrolü ele geçirmesi Rusya’yı endişelendirdi. 

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, son haftalık basın toplantısında "Türk partnerlerimizin İdlib'deki duruma son verilmesine ve silahsızlandırılmış bölge kurulması dahil 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik çabalarını yeniden aktif getirmesini bekliyoruz" demişti.

    Yine Rusya’nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov da, Türkiye'nin İdlib mutabakatına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini ifade etmişti. (HABER MERKEZİ)

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